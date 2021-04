Une nouvelle façon d’utiliser un ordinateur : Voici les Samsung Galaxy Book, Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 28 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Co., Ltd. a dévoilé aujourd’hui la toute nouvelle gamme d’ordinateurs portables Galaxy Book 2021 : le Galaxy Book, le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360, une nouvelle génération de technologie informatique Samsung. Avec des écrans ultrabrillants et des conceptions ultralégères, la gamme Galaxy Book 2021, entièrement repensée, combine la puissance d’un ordinateur avec l’ADN mobile d’un téléphone intelligent Samsung Galaxy pour offrir un divertissement, une créativité et une mobilité époustouflants.



En collaboration avec les partenaires chefs de file de l’industrie, Microsoft et Intel, Samsung a conçu une nouvelle approche à l’informatique mobile où les ordinateurs, les appareils Galaxy et les appareils IdO fonctionnent ensemble avec une continuité sans faille. Conçus pour fonctionner au centre de votre écosystème Galaxy, ces nouveaux appareils Galaxy Book sont taillés sur mesure pour le monde à appareils multiples d’aujourd’hui, appuyé par un vaste écosystème d’appareils et de services connectés. De plus, les Galaxy Book Pro et Pro 360 sont tous deux équipés d’un processeur certifié Intel® Evo™.

« Chez Samsung, au cours de la dernière décennie, nous avons été les précurseurs d’innombrables expériences mobiles passionnantes. De nouveaux matériels, de nouveaux logiciels, de nouvelles façons de rester connecté vous donnent la liberté de profiter de la vie au maximum », a déclaré Dr. TM Roh, président et chef du secteur des communications mobiles, Samsung Electronics. « Les nouveaux Galaxy Book, Book Pro et Pro 360 constituent une véritable expérience informatique mobile pour le monde connecté, permettant une portabilité ultralégère, mais puissante, une connectivité illimitée et une fenêtre sur votre écosystème Galaxy élargi. »

Inspiré par la conception mobile, conçu pour les activités modernes

La gamme Galaxy Book 2021 est conçue pour répondre aux besoins et aux habitudes des utilisateurs modernes qui privilégient le mobile afin de rendre les expériences quotidiennes plus simples, plus fluides et plus intuitives. Ces ordinateurs portables sont les plus portables de Samsung à ce jour, notamment le Galaxy Book1 qui pèse 1 610 g et qui mesure 15,4 mm, le Galaxy Book Pro2 qui pèse 870 g3 et qui mesure 11,2 mm, et le Galaxy Book Pro 3604 qui pèse 1 063 g et qui mesure 11,5 mm. Cette compacité ne se fait pas non plus au détriment de la durabilité, puisque les deux ordinateurs sont construits avec le même alliage d’aluminium de série 6000 auquel font confiance les principaux fabricants du secteur de l’aérospatial du monde entier.



L’autonomie de la batterie est également essentielle pour la mobilité, et les plus récents Galaxy Books sont conçus pour vous permettre de tenir toute la journée. Grâce à une batterie longue durée5, vous aurez rarement à vous soucier d’interrompre votre tâche pour trouver une prise de courant. Cependant, si vous avez besoin de recharger votre appareil rapidement, les Galaxy Book, Book Pro et Book Pro 360 prennent en charge la recharge rapide de 65 W6 grâce à un adaptateur USB-C7.

Vous pouvez également bénéficier d’une connexion Wi-Fi jusqu’à 3 fois plus rapide grâce à ces Galaxy Books de nouvelle génération prêts pour le Wi-Fi 6E8. Les utilisateurs peuvent profiter d’une bande passante plus large et d’une connexion Internet rapide de 6 GHz à la maison ou au bureau, ce qui facilite la connexion et le travail en déplacement.

Expériences de divertissement immersives

Équipés d’un matériel de pointe, les Galaxy Book Pro et Book Pro 360 sont conçus pour vous permettre de faire passer votre divertissement au niveau suivant. Avec le Galaxy Book Pro, profitez de vos films préférés sur un écran AMOLED brillant, et sur le Galaxy Book Pro 360, concevez, créez et faites l’expérience de tout sur un écran Super AMOLED aux couleurs éclatantes doté de la fonctionnalité tactile. AMOLED est la technologie de pointe de Samsung présente sur l’ensemble de la gamme de produits mobiles, des montres et des téléphones intelligents aux tablettes et ordinateurs.

Les Galaxy Book Pro et Pro 360 sont également dotés d’un moteur de couleur intelligent qui ajuste automatiquement votre couleur en fonction de la tâche9. Les films et les jeux apparaissent également clairs et intenses en profils de couleurs natifs DCI-P310 ou AMOLED. Pour les tâches telles que le montage de photos où vous souhaitez que vos images soient plus vraies que nature, les Galaxy Book Pro et Pro 360 passent automatiquement en mode Adobe RVB et offrent un volume colorimétrique à 100 % vibrant et cinématographique11. Les deux écrans sont également certifiés par SGS en matière de soins oculaires12, et produisent jusqu’à 70 % moins d’émissions de lumière bleue (comparé aux Galaxy Books précédents) pour réduire la fatigue oculaire.

Tout ce magnifique contenu est complété par un son clair et net grâce aux haut-parleurs par AKG et le son Dolby Atmos pour offrir une expérience de visionnement immersive.

1 Galaxy Book 15,6 po

2 Galaxy Book Pro 13 po

3 Disponible sur le Galaxy Book Pro 13 po, version Wi-Fi. Le poids peut varier en fonction de la composition du dispositif.

4 Galaxy Book Pro 360 13 po

5 L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon l’environnement, les habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L’autonomie réelle de la batterie dépend de plusieurs facteurs et d’autres habitudes d’utilisation des applications. Les résultats peuvent varier. Autonomie de la batterie de 20 heures une fois la batterie complètement chargée.

6 Selon les résultats de la recharge rapide des tests en laboratoire internes de Samsung, effectué avec un chargeur de 65 W, alors qu’il reste 2 % de puissance, que tous les services et toutes les fonctions sont désactivés et que l’écran est éteint. La vitesse de chargement réelle peut aussi varier selon l’usage réel, les conditions de chargement et d’autres facteurs.

7 Le chargeur inclus dans la boîte est compatible avec une prise USB de type-C.

8 La disponibilité du Wi-Fi 6E varie en fonction de nombreux facteurs. Routeur réseau sans fil Wi-Fi 6E requis et vendu séparément.

9 Certaines applications ne sont pas pré-optimisées pour le moteur de couleur intelligent. Les utilisateurs ont la possibilité de modifier manuellement les profils de couleur dans les paramètres de l’appareil.

10 Les écrans AMOLED peuvent offrir un volume colorimétrique à 100 % dans l’espace colorimétrique DCI-P3, soit le format utilisé pour la plupart des écrans de cinéma et des films HDR.

11 Les écrans AMOLED peuvent offrir un volume colorimétrique à 100 % dans l’espace colorimétrique DCI-P3, soit le format utilisé pour la plupart des écrans de cinéma et des films HDR.

12 SGS, l’entreprise de certification la plus importante au monde, a remis la Eye Care Certification (la certification de protection oculaire) à l’écran de la gamme Galaxy Book pour sa capacité à grandement réduire les effets nocifs de la lumière bleue. Vous trouverez cette certification sur le site www.sgs.com/performance.



Plus de productivité, moins d’interruptions grâce à un matériel haute performance

Les trois ordinateurs portables Galaxy Book 2021 sont équipés d’un matériel de nouvelle génération, notamment d’un processeur Intel® Core™ de 11e génération et de graphiques Intel® Iris® Xe. Le Galaxy Book Pro et le Pro 360 sont également certifiés sur la plateforme Intel® Evo™, offrant un équilibre parfait entre puissance, graphisme immersif, connectivité permanente et autonomie de la batterie.13 Le gestionnaire de performance intelligente peut même s’adapter à la position de votre ordinateur, à l’environnement et à la charge du système, en modulant automatiquement le bruit du ventilateur, la température et l’utilisation de la batterie pour équilibrer les performances et la consommation d’énergie. Vous obtenez ainsi une expérience fluide afin d’éviter les décalages tout en effectuant plusieurs tâches en même temps.



« Intel et Samsung proposent des expériences informatiques de premier ordre basées sur la mobilité, une connectivité ultra-rapide et des performances réelles, le tout pour aider à libérer le potentiel des utilisateurs », a déclaré Gregory M. Bryant, vice-président exécutif et directeur général d’Intel, Client Computing Group. « Avec les Galaxy Book Pro et Pro 360, Samsung lance certains des meilleurs modèles Intel EVO du marché, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle norme en matière d’informatique. »

Les nouveaux appareils Galaxy Book de Samsung sont également dotés de fonctions d’amélioration du rendement qui rendent le travail quotidien plus productif et plus agréable. Le clavier Pro repensé augmente votre vitesse et votre confort grâce à des touches larges et des dômes en caoutchouc offrant une longueur de course satisfaisante de 1 mm pratiquement sans bruit. Les claviers sont également équipés d’un pavé tactile 23 % plus grand14 (comparé aux anciens Galaxy Books de 15 po) pour plus de place pour faire défiler les sites Web ou pour pincer et effectuer des zooms pour obtenir plus de détails. Le logiciel Recherche rapide peut analyser des documents à la recherche de mots clés, reconnaître l’équivalent phonétique des caractères d’un mot et passer en revue tous vos fichiers, en faisant ressortir les résultats pertinents afin que vous passiez moins de temps à fouiller dans les dossiers.

Grâce au Mode studio, vous pouvez créer des environnements d’appel vidéo idéals qui vous mettront en valeur. Combiné avec l’élimination active du bruit qui élimine le bruit ambiant de votre microphone, vous serez vu et entendu avec clarté. Grâce à la fonction Enregistreur et Samsung Studio Plus, vous pouvez enregistrer votre écran en combinaison avec votre voix, puis peaufiner vos vidéos par la suite grâce à des outils de montage simples.

Le Galaxy Book Pro 360 est également équipé d’un Stylet S Pen15 amélioré dans la boîte, maintenant 2.2x plus épais16 pour une expérience d’écriture plus vraie que nature. Le stylet S Pen est idéal pour prendre des notes lors de réunions ou de cours importants ou pour libérer votre créativité à l’extérieur de vos heures de travail. Dessinez librement dans l’application Clip Studio Paint17 préchargée qui offre des options de pinceaux personnalisables stylisés par des professionnels qui imitent les créations du monde réel.

Le point central de votre écosystème mobile

Faites-en plus et gagnez du temps avec des appareils et des écosystèmes qui fonctionnent mieux ensemble grâce à une collaboration étroite avec Microsoft.

« Nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape dans notre partenariat avec Samsung », a déclaré Panos Panay, chef de produit principal, Microsoft. « Cette gamme passionnante d’ordinateurs Windows s’appuie sur la force de Samsung dans les appareils et solutions hautement mobiles et connectés. Ensemble, nous intégrons Windows encore plus profondément dans l’écosystème Galaxy pour créer des expériences qui sont simples, fluides et étonnantes. Je suis fier de cette collaboration qui permettra à nos clients de rester connectés, à être plus productifs, plus créatifs et à découvrir de toutes nouvelles possibilités avec Samsung et Microsoft. »

13 L’autonomie de la batterie peut varier selon l’environnement réseau, les habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L’autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs et d’autres habitudes d’utilisation des applications. Les résultats peuvent varier. Autonomie de 20 heures une fois la batterie complètement chargée.

14 Un pavé tactile 23 % plus grand est disponible sur le Galaxy Book Pro 360 de 15 po et le Galaxy Book Pro de 15 po.

15 Comparativement au stylet du Galaxy Book S. Le stylet S Pen n’est pris en charge que par la gamme Galaxy Book Pro 360.

16 Comparé avec le Galaxy Book Flex.

17 Clip Studio Paint est disponible pour les utilisateurs du Galaxy Book Pro 360 à un tarif réduit pour une période limitée. L’offre peut varier en fonction du marché.



Cette gamme élargie d’ordinateurs portables Galaxy Book 2021 fonctionne également de façon fluide avec vos autres appareils Galaxy pour une productivité et une efficacité accrues. La fonctionnalité deuxième écran18 vous permet d’élargir votre écran sur votre tablette Galaxy Tab pour faciliter le multitâche et la productivité grâce aux modes Dupliquer et Étendre. Grâce à l’intégration Lien avec Windows et Microsoft Votre Téléphone19, restez concentré en prenant des appels, en vérifiant les notifications, en accédant aux photos, aux messages et en exécutant jusqu’à cinq applications simultanément à partir de votre téléphone intelligent, directement sur votre bureau.20. Vous aurez également accès à vos photos de tous les appareils en un seul endroit, ce qui vous permettra d’enregistrer du contenu en Super ralenti ou Capture unique depuis votre téléphone intelligent Galaxy et le regarder sur le grand écran de votre Galaxy Book, Book Pro ou Pro 360. Le contenu apparaîtra sur votre ordinateur portable Galaxy Book dans le même format que sur votre téléphone intelligent Galaxy.

Les appareils Galaxy sont désormais plus connectés dans l’écosystème. Connexion Bluetooth facile21 connecte immédiatement vos oreillettes Galaxy Buds à votre appareil Galaxy Book afin que vous n’ayez pas à modifier les paramètres Bluetooth d’un appareil à l’autre. Avec Galaxy Book Smart Switch22, transférez rapidement vos photos, films, fichiers, applications et même paramètres préférés de votre ordinateur Windows existant vers votre appareil Galaxy Book afin de pouvoir recommencer à créer et à vous connecter plus rapidement. Partage rapide23 sur les ordinateurs portables Galaxy Book vous permet de partager du contenu entre vos appareils Galaxy ou avec des camarades de classe et des collègues en quelques clics seulement. Il suffit de glisser-déposer plusieurs fichiers et contenus entre votre appareil Galaxy Book et votre téléphone intelligent Galaxy pour obtenir un transfert quasi instantané. En outre, avec Samsung Notes automatiquement synchronisée entre les appareils Galaxy, vous pouvez noter une idée et la visualiser sur tout autre appareil compatible dès que vous avez un moment d’inspiration créative.



La nouvelle gamme Galaxy Book peut également servir de concentrateur pour maison intelligente, grâce à une intégration SmartThings transparente. Avec l’application SmartThings sur le Galaxy Book, le Galaxy Book Pro et le Pro 360, éteignez les lumières, changez la température, ou démarrez les électroménagers, le tout, depuis votre canapé. Avec SmartThings Find, localisez rapidement le téléphone intelligent, la tablette ou les appareils vestimentaires Galaxy synchronisés avec le Bluetooth afin de ne plus vous soucier de la perte de vos appareils. Grâce à l’intégration complète de l’écosystème Samsung Galaxy, les nouveaux ordinateurs portables Galaxy Book constituent le lien ultime entre vos appareils, reliant entièrement votre monde numérique en un seul endroit.

Disponibilité au Canada

Les Galaxy Book, Book Pro et Pro 360 seront disponibles en précommande à partir du 28 avril 2021 et pour la vente à partir du 14 mai 2021 en ligne sur Samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience+ Samsung, ainsi que chez les principaux opérateurs et partenaires détaillants au Canada. Ces ordinateurs seront disponibles dans les variantes suivantes :

Galaxy Book : Disponible en Argent mystérieux à partir de 859,00 $ (notre prix régulier) en format 15,6 po avec un processeur Intel Core i3.

: Disponible en Argent mystérieux à partir de 859,00 $ (notre prix régulier) en format 15,6 po avec un processeur Intel Core i3. Galaxy Book Pro : Disponible en Argent mystérieux et Bleu mystérieux à partir de 1 469,99 $ (notre prix régulier) en format 13,3 po avec un processeur Intel Core i5. Le Galaxy Book Pro existe également en format 15,6 po au prix de 1 599,99 $ (notre prix régulier) avec un processeur Intel Core i5.

: Disponible en Argent mystérieux et Bleu mystérieux à partir de 1 469,99 $ (notre prix régulier) en format 13,3 po avec un processeur Intel Core i5. Le Galaxy Book Pro existe également en format 15,6 po au prix de 1 599,99 $ (notre prix régulier) avec un processeur Intel Core i5. Galaxy Book Pro 360 : Disponible en Argent mystérieux et Bleu marine mystérieux à partir de 1 599,99 $ (notre prix régulier) en format 13,3 po avec un processeur Intel Core i5. Le Galaxy Book Pro 360 est également disponible en format 15,6 po avec un processeur Intel Core i5 ou i7, à partir de 1 729,99 $.



Dans les régions où il n’est pas possible de faire des achats en magasin, les boutique expérience+ Samsung proposent un service de cueillette à domicile, en magasin ou 24centralisé. Réservez en ligne sur shop.samsung.com/ca/ et organisez votre cueillette dans une boutique expérience+ Samsung au Canada.

18 Prise en charge sur la Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+.

19 Les utilisateurs doivent relier leur appareil Galaxy à leur ordinateur Windows au moyen de la fonction « Lien avec Windows » sur le téléphone et de l’application Votre téléphone sur l’ordinateur. Suivez les instructions de configuration, y compris se connecter au même compte Microsoft. Nécessite un téléphone Android 7.0+ et la mise à jour de Windows 10 la plus récente. Afin d’interagir avec elles, certaines applications mobiles peuvent restreindre le contenu à partager sur d’autres écrans ou nécessiter un écran tactile. L’application nécessite que le téléphone Android et l’ordinateur soient en marche et connectés au même réseau Wi-Fi. L’expérience d’applications multiples de Votre téléphone nécessite des appareils Samsung Galaxy compatibles avec la mise à jour de mai 2020 d’Android 11 et de Windows 10 ou une version ultérieure. Appareils pris en charge pour la fonction de l’application . Les appels requièrent une version minimale du logiciel de l’ordinateur de Windows 10 avec mise à jour de mai 2019 ou ultérieure. Nécessite un ordinateur Windows 10 prenant en charge la radio Bluetooth. Nécessite des appareils Android version 7.0 ou supérieure avec au moins 1 Go de mémoire vive et la dernière mise à jour de Windows.

20 Les notifications ne sont pas prises en charge sur les appareils dont l’accès aux notifications est désactivé par le travail ou une autre politique.

21 Appareils pris en charge : Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live et Galaxy Buds Plus. Connexion Bluetooth requise.

22 Le Galaxy Book Smart Switch doit être installé sur les deux appareils avant d’être utilisé.

23 La fonction de partage rapide permet de partager des photos, des vidéos et des fichiers entre les appareils Samsung Galaxy. Quick Share est disponible sur les téléphones intelligents Galaxy, les tablettes Galaxy Tabs et les Galaxy Books (à partir de mai 2021), sous Android 10 et One UI2.1 et versions ultérieures. Les appareils et les caractéristiques disponibles peuvent faire l’objet de modifications. Une connexion BLE (Bluetooth Low Energy) et Wi-Fi Direct est nécessaire pour activer Quick Share. Le Wi-Fi direct doit être activé avant d’être utilisé.



Détails de précommande/offre d’achat hâtif

Les Canadiens qui précommandent le Galaxy Book Pro 360 ou le Galaxy Book Pro du 28 avril 2021 au 13 mai 2021 sur samsung.com/ca recevront une paire d’oreillettes Galaxy Buds Pro (Noir fantôme) en cadeau avec achat. 25 Les Canadiens qui précommandent un Galaxy Book Pro 360 entre le 28 avril 2021 et le 13 mai 2021 ou qui achètent un Samsung Galaxy Book Pro 360 entre le 14 mai 2021 et le 28 mai 2021 dans une boutique Expérience+ Samsung ou chez un opérateur de télécommunications et partenaire de vente au détail et qui complètent leur achat recevront une offre d’achat hâtif spéciale consistant en un bon électronique (échangeable en ligne sur samsung.com/ca_fr entre le 14 mai 2021 et le 30 juin 2021) pour les oreillettes Galaxy Buds Pro (Noir fantôme).26

Les clients admissibles peuvent également bénéficier d’un financement à 0 % sur leur appareil Galaxy Book pendant une période pouvant aller jusqu’à 36 mois avec un crédit approuvé.

24 La vitrine est disponible uniquement au CF Toronto Eaton Centre. L’interface utilisateur est susceptible d’être modifiée.

25 Précommandez du 28 avril 2021 au 13 mai 2021 sur samsung.com/ca le Samsung Galaxy Book Pro 360 (Modèles NP930QDB-KD1CA, prix courant 1 599,99 $/ NP930QDB-KE2CA – ,prix normal 1 729,99 $/ NP950QDB-KA1CA, prix courant 1 729,99 $/NP950QDB-KB2CA, prix courant 1 869,99 $) ou le Samsung Galaxy Book Pro (modèles NP930XDB-KF1CA, prix courant 1 469,99 $/ NP950XDB-KB2CA, prix courant 1 729,99 $/ NP950XDB-KA1CA, prix courant 1 599,99 $) et recevez une prime à l’achat de votre appareil comprenant ce qui suit : Achat du Galaxy Book Pro 360 ou du Galaxy Book Pro : Prime : Oreillettes Galaxy Buds Pro (Noir – numéro de modèle SM-R190NZKAXAC, prix courant 264,99 $) Jusqu’à l’épuisement des stocks. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Aucune garantie-réclame. Limite d’une (1) prime avec achat par appareil acheté. La prime n’a aucune valeur monétaire et ne peut pas être échangée une fois sélectionnée. Cette offre s’adresse uniquement aux résidents du Canada. Samsung se réserve le droit de modifier ou d’annuler la promotion sans préavis. Seuls les achats effectués chez samsung.com/ca_fr sont admissibles à cette promotion et Samsung se réserve le droit de demander une preuve d’achat pour en vérifier la date et le lieu. La prime applicable en fonction de votre sélection d’ordinateur portable de la gamme Galaxy Book sera automatiquement ajoutée au panier au moment de la commande. L’expédition de la prime devrait prendre de 6 à 8 semaines, sous réserve de la satisfaction des exigences énoncées ci-dessus.

26 Certaines conditions s’appliquent. L’offre est valable dans les boutiques expérience+ Samsung au Canada et chez les détaillants et les opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants. Soit : (i) précommandez du 28 avril 2021 au 13 mai 2021; ou (ii) achetez du 14 mai 2021 au 28 mai 2021, un Samsung Galaxy Book Pro 360 (modèles NP930QDB-KD1CA, prix courant 1 599,99 $/ NP930QDB-KE2CA, prix courant 1 729,99 $/ NP950QDB-KA1CA, prix courant 1 729,99 $/NP950QDB-KB2CA, prix courant 1 869,99) ou un Samsung Galaxy Book Pro (Modèles NP930XDB-KF1CA, prix courant 1 469,99 $/ NP950XDB-KB2CA, prix courant 1 729,99 $/ NP950XDB-KA1CA, prix courant 1 599,99 $) et recevez une prime à la fin de l’achat de votre appareil consistant en un bon électronique Samsung (échangeable uniquement sur samsung.com/ca entre le 14 mai 2021 et le 30 juin 2021) à l’achat de votre appareil pour l’un des produits suivants (en fonction de la sélection de l’appareil Galaxy Book du client) : Achat du Galaxy Book Pro 360 ou du Galaxy Book Pro : Prime : Oreillettes Galaxy Buds Pro (Noir – numéro de modèle SM-R190NZKAXAC, prix courant 264,99 $ CA) Jusqu’à l’épuisement des stocks. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Aucune garantie-réclame. Le bon électronique n’a aucune valeur marchande, ne peut pas être remplacé si perdu ou volé, n’est pas transférable et n’est pas échangeable une fois que la prime est choisie. Limite d’un (1) bon électronique en prime par achat d’appareil. Cette offre s’adresse uniquement aux résidents du Canada. Les détaillants et les opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants peuvent varier. Les achats effectués dans les boutiques expérience+ Samsung au Canada sont également admissibles à cette promotion. Les achats effectués sur samsung.com/ca_fr ne sont pas admissibles à cette promotion et Samsung se réserve le droit de demander une preuve d’achat pour vérifier la date et le lieu d’achat. Samsung se réserve le droit de modifier ou d’annuler la promotion sans préavis. Afin de recevoir le bon électronique dans le cadre de l’offre de prime avec la précommande du Galaxy Book, le client doit ouvrir une session dans son compte Samsung et enregistrer le nouvel appareil Galaxy Book dans la section « Mes Produits », puis choisir la prime dans la section « Mes Offres » de la page Compte Samsung entre le 14 mai 2021 et le 28 mai 2021. La création d’un compte Samsung est gratuite. Pour configurer votre compte Samsung, veuillez vous rendre sur : (http://www.samsung.com/ca/samsungaccount/ http://www.samsung.com/ca_fr/samsungaccount/ ) Une fois l’enregistrement du produit (sur la page « Mes produits » du compte Samsung) et l’inscription (sur la page « Mon offre » du compte Samsung) terminés, le client recevra, dans un délai de 7 à 10 jours, un courriel envoyé à l’adresse de courriel de son compte Samsung contenant un code de bon électronique, à échanger sur Samsung.com/ca pour l’offre de prime de précommande du Galaxy Book entre le 14 mai 2021 et le 30 juin 2021. L’expédition de la prime applicable devrait prendre entre 6 et 8 semaines à compter de la date d’échange de votre bon électronique sur samsung.com/ca, sous réserve du respect de toutes les conditions énoncées ci-dessus.



Les adhérents AIR MILES® peuvent obtenir jusqu’à 500 milles bonis AIR MILES lorsqu’ils précommandent un Galaxy Book Pro ou Pro 360 sur Samsung.com ou dans les boutiques Expérience+ Samsung entre le 28 avril et le 13 mai 2021, et jusqu’à 350 milles bonis lorsqu’ils achètent un Galaxy Book Pro ou Pro 360 sur Samsung.com ou dans les boutiques Expérience+ Samsung entre le 14 et le 30 mai 2021.27

Ayez l’esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d’un service d’entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil vestimentaire Galaxy. Vous serez protégé pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d’experts Galaxy sera à votre disposition pour vous aider à vous remettre sur la bonne voie.28.

Les clients qui ajoutent le plan Samsung Care+ à leur précommande d’un Galaxy Book Pro ou Pro 360 sur Samsung.com entre le 28 avril et le 13 mai bénéficient d’un rabais de 50 % sur le prix d’achat courant de Samsung Care+.29

Les Canadiens peuvent acheter Samsung Care+ avec leur nouvel appareil Galaxy ou dans les 60 jours suivant la date d’achat de leur appareil. Pour en savoir plus, visitez https://www.samsung.com/ca/offer/samsung-care-plus/

Service de réparation porte-à-porte, partout au Canada

Profitez d’un ramassage pratique, d’une réparation rapide et d’une livraison sans contact à votre domicile. Si vous avez besoin d’une assistance technique pour vos appareils Samsung, vous pouvez organiser un ramassage porte-à-porte en appelant le 1-800-SAMSUNG, utiliser notre service de Clavardage en direct ou nous envoyer un message texte à WECARE (932 273). Ce service pratique porte-à-porte comprend le ramassage et le retour gratuits et est disponible pour les appareils couverts et non couverts par la garantie. La protection peut varier Pour plus de renseignements sur le service porte-à-porte, visitez https://www.samsung.com/ca/support/stayhomestaysafe/

Pour plus de renseignements sur le Samsung Galaxy Book Pro 360 :

https://www.samsung.com/ca_fr/pc/galaxy-book/galaxy-book-pro-360-15inch-i7-8gb-512gb-np950qdb-kb2ca/

Pour plus de renseignements sur le Samsung Galaxy Book Pro :

https://www.samsung.com/ca_fr/pc/galaxy-book/galaxy-book-pro-15inch-i7-8gb-256gb-np950xdb-kb2ca/

Pour obtenir des renseignements sur le Samsung Galaxy Book :

https://www.samsung.com/ca_fr/pc/galaxy-book/galaxy-book-15inch-i3-8gb-256gb-np750xda-kd1ca/

Pour en savoir davantage sur les plus récents appareils Samsung Galaxy, y compris les spécifications, veuillez visiter http://www.news.samsung.com/ca_fr/ ou http://www.samsung.com/ca_fr/ .

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l’intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l’éducation publique et à la santé dans des collectivités à l’échelle du pays. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.samsung.com.

27 https://www.samsung.com/ca/offer/galaxy-book-pro/

28 Des conditions générales s’appliquent. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca/terms.

29 https://www.samsung.com/ca/offer/galaxy-book-pro/



FICHE TECHNIQUE GALAXY BOOK

Spécifications du Galaxy Book Pro 360 ​ Galaxy Book Pro 360​ 13 Galaxy Book Pro 360 15 Dimensions30 302,5 x 202,0 x 11,5 mm 354,85 x 227,97 x 11,9 mm Poids31 Wi-Fi : 1,04 kg 1,39 kg Système d’exploitation32 Windows 10 Édition Familiale/Professionnelle Windows 10 Édition Familiale/Professionnelle Affichage Écran super AMOLED HD intégrale+ 13,3 po ​(1920 x 1080)​ Écran super AMOLED HD intégrale+ 15,6 po ​(1920 x 1080)​ Processeur​ Processeur Intel® Core™ (i7/i5)​ de 11e génération Processeur Intel® Core™ (i7/i5)​ de 11e génération Graphiques​33 Graphiques Intel® Iris® Xe (i7, i5)

Graphiques UHD Intel®(i3) Graphiques Intel® Iris® Xe (i7, i5)

Graphiques UHD Intel®(i3) Connectivité34 Prêt pour le Wi-Fi 6E35, Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2

Bluetooth v5.1 Prêt pour le Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2,

Bluetooth v5.1 Couleur​36 Bleu marine mystérieux Argent mystérieux Mémoire37 8 Go (LPDDR4x) 8 Go (LPDDR4x) Stockage38 512Go (extensible jusqu’à 1,5 To (NVMe SSD)) 512Go (extensible jusqu’à 2,5 To (NVMe SSD)) Appareil photo/microphone 720p HD / Microphone à matrice double 720p HD / Microphone à matrice double Son Son par AKG et Dolby Atmos® Son par AKG et Dolby Atmos® Clavier39 Clavier Pro Clavier Pro Stylet S Pen40 Inclus dans la boîte Inclus dans la boîte Batterie​41 63 Wh (typique) 68 Wh​ (typique) Adaptateur​ Chargeur rapide 65 W a USB de type C Chargeur rapide 65 W a USB de type C Authentification Empreinte digitale sur le bouton Marche/Arrêt Empreinte digitale sur le bouton Marche/Arrêt Ports42 Thunderbolt™ 4 (1), USB type-C (2), 3,5 pi casque d’écoute/microphone, MicroSD, carte SIM Nano43 Thunderbolt™ 4 (1), USB type-C (2), 3,5 pi casque d’écoute/microphone, MicroSD

30 La précision des chiffres peut varier en fonction des mesures utilisées. Le poids et la hauteur varient selon le processus de fabrication

31 Le poids varie selon le processus de fabrication.

32 La disponibilité varie selon la région et le transporteur. L’expérience peut varier selon les appareils.

33 La disponibilité peut varier selon les appareils.

34 La vitesse réelle peut varier selon le marché, l’opérateur de télécommunications et l’environnement de l’utilisateur.

35 La disponibilité du Wi-Fi 6E varie en fonction de nombreux facteurs. Routeur réseau sans fil Wi-Fi 6E requis et vendu séparément.

36 La disponibilité du modèle et de la couleur peut varier selon le pays.

37 La disponibilité peut varier selon les appareils.

38 La disponibilité varie en fonction des appareils. Galaxy Book Pro 360 dotés de la technologie 5G jusqu’à 512 Go.

39 La disposition du clavier peut varier selon le marché.

40 Bluetooth n’est pas disponible pour le stylet S Pen.





Spécifications du Galaxy Book Pro ​ Galaxy Book Pro 13 Galaxy Book Pro 15 Dimensions44 304,4 x 199,8 x 11,2 mm INT : 355,4 x 225,8 x 11,7 mm

EXT : 355,4 x 225,8 x 13,3 mm Poids45 0,87 kg INT : 1,05 kg

EXT : 1,15 kg Système d’exploitation Windows 10 Édition Familiale/Professionnelle Windows 10 Édition Familiale/Professionnelle Affichage Écran AMOLED HD intégrale+ 13,3 po ​(1920 x 1080)​ Écran AMOLED HD intégrale+ 15,6 po ​(1920 x 1080)​ Unité centrale​ Processeurs Intel® Core™ (i7/i5)​ de 11e génération Processeurs Intel® Core™ (i7/i5)​ de 11e génération Graphiques​ Graphiques Intel® Iris® Xe (i7, i5)

Graphiques UHD Intel®(i3) Graphiques Intel® Iris® Xe (i7, i5)

Intel® UHD Graphics (i3),

NVIDIA® GeForce® MX45046 Connectivité47 Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2,

Bluetooth v5.1 Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2,

Bluetooth v5.1 Couleur​48 Bleu mystérieux Argent mystérieux ​ Mémoire49 8 Go (LPDDR4x) 8 Go (LPDDR4x) Stockage50 256 Go (extensible jusqu’à 1 To (NVMe SSD)) 256 Go (extensible jusqu’à 1 To (NVMe SSD)) Appareil photo/microphone 720p HD / Microphone à matrice double 720p HD / Microphone à matrice double Son Son par AKG et Dolby Atmos® Son par AKG et Dolby Atmos® Clavier51 Clavier Pro Clavier Pro Batterie​52 63 Wh (typique) 68 Wh (typique) Adaptateur​ Chargeur rapide 65 W a USB de type C Chargeur rapide 65 W a USB de type C Authentification Empreinte digitale sur le bouton Marche/Arrêt Empreinte digitale sur le bouton Marche/Arrêt Ports53 Thunderbolt™ 4 (1), USB type-C (1), USB 3,2, 3,5 pi casque d’écoute/microphone, MicroSD, carte SIM Nano54 Thunderbolt™ 4 (1), USB type-C (1), USB 3.2 (1), HDMI(1), 3,5 pi casque d’écoute/microphone, MicroSD

41 Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries éprouvés conformément à la norme IEC 61960. L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon l’environnement réseau, les habitudes d’utilisation et d’autres facteurs.

42 La vitesse réelle de l’adaptateur USB peut varier selon l’environnement de l’utilisateur

43 Fente pour carte SIM nano en option selon l’appareil.

44 La précision des chiffres peut varier en fonction des mesures utilisées. Le poids et la hauteur varient selon le processus de fabrication

45 Le poids varie selon le processus de fabrication.

46 La disponibilité peut varier selon les appareils.

47 La disponibilité varie selon les régions et nécessite un abonnement séparé auprès d’un fournisseur de services. Les vitesses LTE peuvent varier en fonction des spécifications du réseau et de l’environnement de connexion.

48 La disponibilité du modèle et de la couleur peut varier selon le pays.

49 La disponibilité peut varier selon les appareils.

50 La disponibilité peut varier selon les appareils. Capacité LTE Galaxy Book Pro jusqu’à 512 go.

51 La disposition du clavier peut varier selon le marché.

52 Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries éprouvés conformément à la norme IEC 61960. L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon l’environnement réseau, les habitudes d’utilisation et d’autres facteurs.





Spécifications du Galaxy Book Dimensions 356,6 x 229,2 x 15,4 mm Poids 1,61 kg Système d’exploitation Windows 10 Édition Familiale/Professionnelle Écran Écran HD intégrale 15,6 po (1920 x 1080) PLS Unité centrale Intel 11e génération TGL-U (i3) Graphiques MX450 GDDR6 2 Go/graphiques internes Connectivité Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11ax, 2x2, Bluetooth V5.1 Couleur Argent mystérieux Mémoire 8 Go (LPDDR4x) Stockage 256 Go et 512 Go (extensible jusqu’à 1 To (NVMe SSD)) Appareil photo/microphone 720p HD / Microphone à matrice double Son Son par AKG et Dolby Atmos® Batterie 68 Wh (typique) Adaptateur Chargeur rapide 65 W a USB de type C Authentification Empreinte digitale sur le bouton Marche/Arrêt Ports USB type-C, 3,5 pi casque d’écoute/microphone, MicroSD

* Toutes les fonctions, caractéristiques et fiches techniques, ainsi que tous les autres renseignements sur le produit fournis dans le présent document, y compris les avantages, le design, les prix, les composantes, le rendement, la disponibilité et les capacités du produit, sont susceptibles de changer sans préavis.

53 La vitesse réelle de l’adaptateur USB peut varier selon l’environnement de l’utilisateur

54 Fente pour carte SIM nano en option selon l’appareil.