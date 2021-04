ADVISOR Enterprise de BNH sélectionnée pour gérer les exigences de la formation pour le programme de navire de combat canadien

English French

MONTRÉAL, 28 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- BNH Expert Software Inc. a fièrement annoncé aujourd'hui sa contribution au contrat de conception du Navire de combat canadien (NCC) par Irving Shipbuilding. Le produit phare de ADVISOR Enterprise de BNH soutiendra Irving Shipbuilding dans la gestion des exigences de formation du projet d'approvisionnement le plus important et le plus complexe jamais entrepris par le gouvernement du Canada à ce jour. En tant que contractant principal du NCC, Irving Shipbuilding apportera son approche moderne et innovante de la construction de 15 navires aux Chantiers maritimes Halifax (Halifax Shipyard). Ces navires à la pointe de la technologie remplaceront les frégates de la classe Halifax de la Marine royale et des destroyers de classe Iroquois.



Le système de gestion de la formation ADVISOR Enterprise de BNH accélère et simplifie l'analyse des besoins de formation en réalignant continuellement des cours de formation et des activités de formation avec des exigences opérationnelles; et en suivant le rythme des changements apportés aux missions, aux systèmes, aux emplois, aux politiques et aux technologies. En identifiant rapidement les lacunes, les doublons ou les inefficacités, la formation de la marine canadienne royale peut être rationalisée tout en découvrant les facteurs de coûts, en améliorant l'allocation des ressources, en améliorant l'affectation des ressources, en atténuant les goulots d'étranglement et en optimisant la prestation de la formation. Le système ADVISOR réalise des analyses quotidiennes et ascendantes pour examiner les exigences et les activités de formation dans l'ensemble de l'organisation. Les résultats sont présentés dans des tableaux de bord clair, concis et exploitables pour transmettre rapidement des renseignements critiques aux utilisateurs.

« ADVISOR Enterprise est le système de gestion de la formation définitive pour soutenir le projet de Navires de combat canadiens », a déclaré le président de BNH Expert Software Inc. J. (Jay) Bahlis, Ph.D., P. Eng. « Au fur et à mesure que les missions et les systèmes de ces navires aux multiples facettes changeront au cours des trente prochaines années, ADVISOR réalignera continuellement la formation aux exigences opérationnelles afin de prévoir l'impact du changement et de découvrir les domaines d'amélioration. »

ADVISOR préserve l'intégrité de la formation en identifiant rapidement comment les modifications apportées aux missions, aux systèmes, aux politiques ou aux guides peuvent avoir un impact sur les emplois, les tâches, les cours, les leçons et les objectifs. Grâce à sa base de données centralisée accessible en temps réel, ADVISOR simplifie la manipulation des données et la génération de rapports, réduisant jusqu'à 50 % le temps nécessaire à l'analyse des besoins en formation.

À propos de BNH

Depuis 1987, des centaines de militaires, d'entreprises et d'organismes gouvernementaux du monde entier font confiance à BNH pour améliorer continuellement l'efficacité et l'efficience de leur formation. En identifiant et en gérant les besoins de formation, ainsi qu'en prévoyant les budgets, le personnel et les ressources de formation, BNH rationalise de manière transparente l'analyse des besoins de formation pour toute organisation. Pour de plus amples renseignements, visitez www.bnhexpertsoft.com. Planifiez mieux... Réalisez plus !

À propos de ADVISOR Enterprise

ADVISOR a fait ses preuves. Elle supporte de multiples normes militaires, est reconnue par le SIIEFC et a été mise en œuvre avec succès sur de multiples projets au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, aux Pays-Bas, à Singapour et au Brésil, notamment : Strike Fighter (JSF), Airlift tactique (C130J), fournisseur de formation du système opérationnel (OTSP), hélicoptère de levage moyen (MHLH), renouvellement de la formation technique de l'armée de l'air (ATTR), brise-glace polaire (PIB), navire de patrouille offshore arctique (AOPS), formation de l'équipage de véhicules terrestres de l'armée (LVC), cours d'aile de base (BWC), système de formation militaire de vol (MFTS), examen de la formation de défense (DTR), hélicoptère maritime (CH148), Blackhawk (H-60), King Stallion (CH-53K), Poseidon (P-8) et le programme de de pilote future (FPT) (http://www.bnhexpertsoft.com/our-clients/). ADVISOR Enterprise est une plate-forme Web qui peut être accessible via le cloud ou installé sur un serveur local, consiste en 8 modules pouvant être utilisés séparément ou en combinaison pour répondre à divers besoins et peuvent être personnalisés conformément aux exigences (www.bnhexpertsoft.com/products/ ).

Video Dr. Jay Bahlis: https://youtu.be/6kBmrE_u4wQ

Personne-ressource :

Teresa Madigan

1-514-745-4010 x 1039

madigan@bnhexpertsoft.com

Source : BNH Expert Software