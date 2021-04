Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

GlobeNewswire

Faaborg, den 28. april 2021

Selskabsmeddelelse nr. 10/2021

Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling i SKAKO A/S

SKAKO A/S har den 28. april 2021 afholdt ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 6. april 2021.

Bestyrelsen gav i sin beretning en orientering om udviklingen for koncernen som helhed samt for de enkelte forretningssegmenter. Beretningen kan læses på selskabets hjemmeside www. s k a k o . c om under punktet generalforsamling, hvor webcast af den ordinære generalforsamling ligeledes vil være tilgængelig fra mandag, den 3. maj 2021 kl. 12.00.

Årsrapporten for 2020 samt vederlagsrapport for 2020 blev godkendt.

Bestyrelsens forslog i årsrapporten for 2020 at udbetale udbytte på 3 kr. pr. aktie. Forslaget blev godkendt.

Alle 5 medlemmer af den siddende bestyrelse genvalgtes.

Selskabets revisor, PriceWaterhouseCoopers statsautoriseret revisionspartnerselskab, genvalgtes.

Følgende forslag fra bestyrelsen blev vedtaget af generalforsamlingen:

Selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 31. marts 2022 og inden for 10 % af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.





På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jens Wittrup Willumsen som formand og Lars Tveen som næstformand. Lars Tveen overtager næstformandsposten fra Christian Herskind Jørgensen.

”Overgangen på næstformandsposten fra Christian til Lars sker efter en positiv dialog i bestyrelsen. Lars’ kompetencer ligger tæt op ad SKAKOs strategiske retning for de kommende år og Lars har over en lang årrække leveret flotte resultater på internationalt plan for Danfoss. Christian vil i sin bestyrelsesrolle fokusere mere på nye strategiske tiltag. Denne forandring vil være til gavn for SKAKOs aktionærer” udtaler bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen.

Carsten Krogsgaard Thomsen blev valgt som formand for revisionsudvalget, og Jens Wittrup Willumsen blev valgt som medlem af revisionsudvalget.

Faaborg, den 28. april 2021

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand