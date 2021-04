GMO Research führt die neue Servicemarke „MO Lite“ ein

French German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Malay Korean

TOKIO, April 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GMO Research, Inc. (https://gmo-research.com/), ein führender Anbieter von Online-Marktforschungslösungen in der APAC-Region, hat eine neue Initiative gestartet, um Unternehmen bei der Durchführung von Online-Marktforschungsprojekten mit dem schnellsten und kostengünstigsten Turnaround in APAC zu unterstützen.



Die Nachfrage nach Tools zur eigenständigen Durchführung von Marktforschung, die es Unternehmen ermöglichen, Umfragen aus der Ferne und zu niedrigen Kosten durchzuführen, steigt. Doch wenn ein Unternehmen mit der Planung eines Marktforschungsprojekts beginnt, gibt es einige verbreitete Hindernisse. Erstens beschränkt sich die Zielgruppe auf die eigene Dienstleistungs- und/oder Produktlinie des Unternehmens, sodass das Unternehmen keine größere Anzahl von Antworten sammeln kann. Zweitens ist die Rekrutierung von Teilnehmern für eine Umfrage ein zeitaufwändiger und kostspieliger Prozess. Und schließlich ist es sehr aufwendig, Fragebögen zu lokalisieren, sicherzustellen, dass sie den lokalen Gesetzen entsprechen, und zu prüfen, ob die Inhalte den kulturellen und sprachlichen Hintergrund korrekt berücksichtigen.

Um eine Lösung für diese Probleme zu bieten, hat GMO Research „MO Lite“ entwickelt. Dabei handelt es sich um einen neuen Service, mit dem Unternehmen mithilfe von Marktforschungstools eigene Online-Umfragen erstellen und dabei Umfrageteilnehmer direkt aus einem der größten Panelmitgliederpools im APAC-Raum rekrutieren können. Und das zu einem Preis von weniger als 10 USD-Cent pro Frage und mit voller Unterstützung durch lokale APAC-Experten.

* Eine Mindestgebühr in Höhe von 300 USD inbegriffen.

Takashi ITO, Chief Global Officer von GMO Research, Inc., kommentiert: „Aufgrund der steigenden Nachfrage nach schnellen und kosteneffizienten Optionen für die Durchführung von Umfragen war es für uns selbstverständlich, dass größte Verbraucherpanelnetzwerk in APAC mit dem am häufigsten verwendeten kostenlosen Umfragetool zu verbinden, um dem Markt einen hohen Mehrwert zu bieten. Wir sind zuversichtlich, dass MO Lite eine der besten Optionen für die Durchführung von Umfragen in der APAC-Region darstellt. Es ist offensichtlich die schnellste, kostengünstigste und zuverlässigste Lösung.“

Fragen und Anfragen: https://gmo-research.com/services/diy-survey-sampling

MO Lite-Anfragen:

MO Lite-Projektteam

E-Mail: info@gmo-research.jp

Vorteile von MO Lite:

(1) Umfragen können auch mit anderen Personen als Ihrer eigenen Zielgruppe durchgeführt werden.

(2) Umfragen können bereits einen Werktag nach der Anmeldung versendet werden.

(3) Sie können ohne zusätzliche Kosten an mehr als 200 vorab festgelegte Attribute* verteilen.

* Die festgelegten Attribute sind geprüfte Attribute, die durch eine umfassende Screening-Umfrage, die im Voraus vom Asia Cloud Panel durchgeführt wurde, datenbasiert gespeichert wurden.

Über GMO Research:

GMO Research bietet eine All-in-one-Plattform für Online-Marktforschungslösungen, die einen direkten Zugang zu einem der größten Verbraucherpanelnetzwerke in APAC ermöglicht: dem Asia Cloud Panel. Das Asia Cloud Panel besteht derzeit aus über 40 Millionen Online-Panelmitgliedern – von Verbrauchern bis zu CEOs – in 15 APAC-Märkten. GMO Research ist Teil der GMO Internet Group, einem der größten Internetkonglomerate in Japan, das auf verschiedene internetbezogene Technologien spezialisiert ist. Die GMO Internet Group hat den größten japanischen Marktanteil in den Bereichen Internetsicherheit, Zahlungsverarbeitung, E-Commerce-Lösungen, Webhosting, Domain und Devisenhandel.

Weitere Informationen zu GMO Research finden Sie unter https://gmo-research.com.

GMO Internet Group

Die GMO Internet Group ist ein führender Anbieter von Internetdiensten, der die am häufigsten verwendeten Domain-, Hosting- und Cloud-, E-Commerce-, Sicherheits- und Zahlungslösungen Japans entwickelt und betreibt. Zur Gruppe gehören darüber hinaus die weltweit größte Online-Devisenhandelsplattform sowie Dienstleistungen im Bereich Online-Werbung, Internetmedien und Cryptoassets. GMO Internet, Inc. (TSE: 9449) hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gmo.jp/en/.

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8aab8aba-6299-4d0f-b36e-16f836d0a5a0/de