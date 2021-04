GMO Research va lancer une nouvelle marque de services « MO Lite »

French German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Malay Korean

TOKYO, 28 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GMO Research, Inc. (https://gmo-research.com/), l'un des principaux fournisseurs de plateformes de solutions de recherche en ligne dans la région APAC, a déployé une nouvelle initiative pour aider les entreprises à mener des projets de recherche en ligne avec le délai d'exécution le plus rapide et le plus rentable de l'APAC.



Il existe une demande croissante d'outils pour réaliser soi-même des études de marché qui permettent aux entreprises de mener des études de marché à distance et à faible coût. Néanmoins, lorsqu'une entreprise commence vraiment à planifier un projet de recherche, elle rencontre des obstacles fréquents. Tout d'abord, le public ciblé se limite au service et/ou à la gamme de produits de la société, de sorte que cette dernière ne peut pas recueillir un plus grand nombre de réponses. Ensuite, le recrutement de personnes pour une enquête est un processus long et coûteux. Enfin, il faut beaucoup d'efforts pour adapter les questionnaires, s'assurer qu'ils sont conformes à la législation locale et vérifier que le contenu répond correctement à la culture et à la langue.

Pour résoudre ces problèmes, GMO Research a développé « MO Lite », un nouveau service qui permet aux entreprises de relier leurs propres outils pour réaliser elles-mêmes leurs études de marché afin de recruter des répondants aux enquêtes directement parmi l'un des plus grands groupes de panélistes en APAC, à un prix inférieur à 10 cents USD par question, avec le soutien total d'experts locaux de l'APAC.

* Des frais minimaux de 300 USD seront inclus.

Takashi Ito, directeur mondial de GMO Research, Inc., a déclaré : « Avec la demande croissante de choix rapides et rentables pour la conduite d'enquêtes, il nous est tout simplement apparu que nous allions connecter le plus grand réseau de panels de consommateurs en APAC grâce à l'outil d'enquête gratuit le plus fréquemment utilisé et apporter ainsi une grande valeur au marché. Nous sommes convaincus que MO Lite peut constituer l'une des options les plus viables pour mener des enquêtes en APAC. Il s'agit évidemment de la solution la plus rapide, la plus rentable et la plus fiable. »

Pour toute question ou demande de renseignements : https://gmo-research.com/services/diy-survey-sampling

Demandes de renseignements sur MO Lite :

Équipe de projet MO Lite

E-mail : info@gmo-research.jp

Avantages de l'utilisation de MO Lite :

(1) Des enquêtes peuvent être menées auprès de personnes autres que votre propre public cible

(2) Les enquêtes peuvent être envoyées dès le jour ouvré suivant la demande.

(3) Vous pouvez distribuer sans frais supplémentaires à plus de 200 attributs pré-ciblés*.

* Les attributs ciblés sont les attributs des moniteurs qui ont été basés sur des données via une enquête de sélection à grande échelle menée à l'avance par l'Asia Cloud Panel.

À propos de GMO Research :

GMO Research propose une plateforme de solutions de recherche tout-en-un en ligne qui permet un accès direct à l'un des plus grands réseaux de panels de consommateurs en APAC : Asia Cloud panel. Asia Cloud Panel se compose actuellement de plus de 40 millions de panélistes en ligne, allant des consommateurs aux directeurs généraux, sur 15 marchés de l'APAC. GMO Research fait partie et est soutenue par GMO Internet Group, l'un des plus grands conglomérats Internet au Japon, spécialisé dans un certain nombre de technologies liées à Internet. GMO Internet Group détient la première part de marché japonaise en matière de sécurité Internet, de traitement des paiements, de solutions de commerce électronique, d'hébergement Web, de domaine et du trading de devises.

Pour en savoir plus sur GMO Research, rendez-vous sur https://gmo-research.com.

GMO Internet Group

GMO Internet Group est un leader du secteur des services Internet qui développe et exploite les solutions de domaine, d'hébergement et de Cloud, d'e-commerce, de sécurité et de paiement les plus largement utilisées au Japon. Le Groupe comprend également la plus grande plateforme de trading de devises en ligne au monde, ainsi que la publicité en ligne, les médias Internet et les services liés aux crypto-actifs. GMO Internet, Inc. (TSE : 9449) a son siège social à Tokyo, au Japon. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.gmo.jp/en/.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8aab8aba-6299-4d0f-b36e-16f836d0a5a0/fr