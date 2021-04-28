GMO Research将推出新的服务品牌“MO Lite”

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东京, April 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 亚太地区领先的在线研究解决方案平台提供商GMO Research, Inc.（https://gmo-research.com/）推出一项新举措，支持企业以亚太地区速度最快、最具成本效益的方式开展在线调查项目。



对于能让各公司以低成本远程进行调查研究的DIY市场研究工具，需求正在日益增长。但当一家公司真正开始计划一个调研项目时，往往会遇到一些常见的障碍。首先，目标受众仅限于公司自有的服务和/或产品线，因此公司无法收集较多的回复。第二，招募受访者参加调查是一个耗时和昂贵的过程。最后，要将问卷本地化以确保符合当地法律，并确认文件内容能够契合文化和语言背景，公司需要投入大量工作。

为解决这些问题，GMO Research开发了“MO Lite”，这是一项新的服务，使各公司能够使用自有DIY市场研究工具直接从亚太地区最大的一个受访者群组招募调查对象，单个问题价格低于10美分，并可得到亚太地区本地专家的全方位支持。

* 将收取300美元最低费用。

GMO Research, Inc.全球首席执行官伊藤隆司表示：“人们对速度快、成本效益高的调查方式的需求不断增长，因此我们很自然地把亚太地区最大的消费者小组网络与最常用的免费调查工具联系到一起，为市场带来巨大价值。我们相信，MO Lite可以成为在亚太地区进行调查的最可行的选择之一。它显然是速度最快、最具成本效益和最可靠的解决方案。”

问题与咨询：https://gmo-research.com/services/diy-survey-sampling

MO Lite咨询：

MO Lite项目团队

电子邮箱：info@gmo-research.jp

使用MO Lite可获得的优势：

(1) 可以针对自有目标受众以外的人员进行调查

(2) 申请后最快在一个工作日内即可发出调查报告。

(3) 您可分发给超过200个预设目标属性*而无需额外费用。

* 目标属性是通过Asia Cloud Panel事先进行大规模筛选调查后建立数据库的监视器的属性。

关于GMO Research：

GMO Research提供一体化在线研究解决方案平台，可让用户直接访问亚太地区最大的消费者小组网络之一：Asia Cloud Panel。Asia Cloud Panel目前由超过4000万名在线小组成员组成，包括从消费者到首席执行官，覆盖15个亚太地区市场。GMO Research隶属于GMO Internet Group并由其提供支持。该集团是日本最大的互联网企业集团之一，专门从事多项互联网相关技术。GMO Internet Group在互联网安全、支付处理、电子商务解决方案、网络托管、域名和外汇交易方面拥有日本排名第一的市场份额。

如需了解有关GMO Research的更多信息，请访问https://gmo-research.com。

GMO Internet Group

GMO Internet Group是一家互联网服务行业领先企业。集团开发和运营日本使用最广泛使用的域名、托管和云技术、电子商务、安全以及支付解决方案。该集团的业务还包括全球最大的网上外汇交易平台，以及线上广告、互联网媒体和加密货币资产相关服务。GMO Internet, Inc.（TSE：9449）总部位于日本东京。如需更多信息，请访问https://www.gmo.jp/en/。

本通告随附图片请见https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8aab8aba-6299-4d0f-b36e-16f836d0a5a0/zh-Hans