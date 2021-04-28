GMO Research 即將推出新服務品牌「MO Lite」

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東京, April 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GMO Research, Inc. (https://gmo-research.com/) 是亞太區領先的網上研究解決方案平台供應商，剛推出一項新計劃，旨在支持公司以最快和最具成本效益的方式在亞太區進行網上研究項目。



目前對 DIY 市場研究工具的需求日益增加，以便公司可遙距及低成本進行調查。但是，當一家公司真的開始計劃研究項目時，往往遇到一些常見的障礙。首先，目標受眾僅限於公司本身的服務和／或產品線，因此公司無法收集更大量的回應。其次，招募受訪者接受調查是非常耗時和昂貴的過程。最後，將問卷本地化，確保它們符合當地法律，並審核內容可正確反映文化和語言背景需要大量工作。

為了解決這些問題，GMO Research 已開發稱為「MO Lite」的一項新服務，讓公司能夠使用 DIY 市場研究工具將自己的調查連接，直接從亞太區最大的小組資料池之一招募受訪者，其中價格低至每條問題 10 美仙，並可獲得亞太區本地專家提供全力支援。

* 將包括 300 美元最低費用。

GMO Research, Inc. 全球總監 Takashi Ito 表示：「隨著對進行快速且符合成本效益的調查選擇需求上升，我們自然會將亞太區最大的消費者小組網絡與最常用的免費調查工具連接，從而為市場帶來巨大價值。我們相信 MO Lite 可以成為在亞太區進行調查的最可行選擇之一。它顯然是最快、最具成本效益和最可靠的解決方案。」

如有問題及查詢，請瀏覽：https://gmo-research.com/services/diy-survey-sampling

MO Lite 查詢：

MO Lite 項目團隊

電郵：info@gmo-research.jp

使用 MO Lite 的優點：

(1) 問卷調查可針對您的目標受眾以外的人士

(2) 問卷調查可在申請後一個工作天發出。

(3) 您可以向超過 200 個預定屬性* 分發調查，而無需支付額外費用。

* 對象屬性是透過亞洲雲端小組事先進行大規模篩選調查後加入數據庫的監察屬性。

關於 GMO Research：

GMO Research 提供全方位網上研究解決方案平台，允許直接存取亞太區最大的消費者小組網絡之一：亞洲雲端小組 (Asia Cloud Panel)。亞洲雲端小組目前包括超過 4,000 萬個網上平台，從消費者到行政總裁，橫跨 15 個亞太區市場。GMO Research 屬於 GMO Internet Group 的一部分，後者是日本最大的互聯網集團之一，專注於多項與互聯網相關的技術。GMO Internet Group 在互聯網安全、付款處理、電子商務解決方案、網絡託管、網域和外匯交易方面擁有日本市場的最大份額。

如欲了解更多關於 GMO Research 的資訊，請瀏覽 https://gmo-research.com。

GMO Internet Group

GMO Internet Group 是互聯網服務行業領導者，致力開發和營運日本最廣泛使用的網域、託管和雲端服務、電子商務、安全和付款解決方案。該集團還包括全球最大的網上外匯交易平台，以及網上廣告、網絡媒體和數碼貨幣資產相關服務。GMO Internet, Inc. (TSE: 9449) 的總部位於日本東京。如欲了解更多資詳情，請瀏覽 https://www.gmo.jp/en/。