Valeo : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 de 4 667 millions d’euros en croissance de 8 % à périmètre et taux de change constants

Paris, le 28 avril 2021

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 de 4 667 millions d’euros en croissance de 8 % à périmètre et taux de change constants

Forte surperformance (14 points vs. 1er trimestre 2019 corrigée de l’effet mix géographique) dans toutes les régions et dans tous les métiers

Confirmation des objectifs 2021

Surperformance de 14 points corrigée de l’effet mix géographique, par rapport au 1er trimestre 2019 (1)





Régions de destination Surperf. vs. IHS/ CPCA * Pôles d’activité Surperf. vs. IHS/ CPCA * corrigée de l’effet mix géographique Europe +12 pts Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite ** +21 pts Asie et Moyen-Orient et Océanie +12 pts Systèmes de Propulsion +15 pts dont Chine +26 pts Systèmes Thermiques +7 pts Amérique du Nord +12 pts Systèmes de Visibilité +11 pts Amérique du Sud +26 pts

* Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 16 avril 2021 – CPCA pour la Chine.

** Hors activité Commandes sous volant.

Forte surperformance attendue au 2 e trimestre 2021 ( 2 ) par rapport à 2019 et 2020

trimestre 2021 par rapport à 2019 et 2020 Performance de Valeo Siemens eAutomotive (VSeA) en ligne avec les objectifs

Chiffre d’affaires de +93 % par rapport au 1er trimestre 2020

Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo, a déclaré :

« Je tiens tout d’abord à remercier nos équipes pour leur engagement qui nous a permis de livrer l’intégralité de nos clients dans cette période de pénurie de composants électroniques.

Au cours du 1er trimestre, Valeo affiche une très forte surperformance dans toutes les régions du monde et dans toutes ses activités par rapport à 2019 (année avant la crise de la Covid-19).

Cette surperformance se poursuivra au 2e trimestre. Elle démontre clairement que, malgré la crise des semi-conducteurs, Valeo confirme son potentiel d’une très forte croissance par rapport au marché. Le Groupe bénéficie en effet de son positionnement unique dans l’électrification et l’ADAS, avec des technologies à forte valeur ajoutée qui lui assurent des succès commerciaux et renforcent son potentiel de croissance.

Dans ce contexte, nous confirmons nos objectifs pour 2021. »

Pour une meilleure lisibilité de l’évolution de son activité, le Groupe privilégie une analyse de sa performance par rapport à 2019, année avant crise.

Évolution du chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires

(en millions d’euros)



En % du CA 2021



2021 vs. 2020 vs. 2019 T1 T1 Var. à pcc* Var. 2019 Var. à pcc* Var. Première monte 84 % 3 937 3 797 +7 % +3,7 % 4 121 -2 % -4,5 % Remplacement 11 % 508 491 +8 % +3,5 % 501 +6 % +1,4 % Divers 5 % 222 200 +15 % +11,0 % 219 +4 % +1,4 % Total 100 % 4 667 4 488 +8 % +4,0 % 4 841 -1 % -3,6 %

* A périmètre et taux de change constants (3).

Par rapport au 1er trimestre 2020, le chiffre d’affaires consolidé est en progression de 8 % à périmètre et taux de change constants. Les variations des taux de change ont un impact négatif de 3,5 % en raison, principalement, de l’appréciation de l’euro face au dollar américain, au réal brésilien et au yuan chinois. Les changements de périmètre n’ont pas d’impact sur la période.

Le chiffre d’affaires première monte progresse de 7 % à périmètre et taux de change constants, tiré par la croissance du chiffre d’affaires en Asie, notamment en Chine.

Le chiffre d’affaires du marché du remplacement est en hausse de 8 % à périmètre et taux de change constants.

Les ventes « Divers » sont en hausse de 15 % à périmètre et taux de change constants confirmant la reprise d’activité et les prochains démarrages de production.





Après la baisse d’activité liée à la crise sanitaire, le Groupe a connu une forte reprise, lui permettant d’atteindre, au 1er trimestre 2021, un chiffre d’affaires proche de celui du 1er trimestre 2019, à périmètre et taux de change constants dans un marché qui reste en baisse de 12 %.

Évolution du chiffre d’affaires première monte par région de destination

Chiffre d’affaires première monte

(en millions d’euros)



En % du CA 2021



2021 vs. 2020 vs. 2019 T1 T1 Var. à pcc * Surperf. vs. IHS/ CPCA ** T1 Var. à pcc * Surperf. vs. IHS/ CPCA ** Europe et Afrique 48 % 1 896 1 893 +1 % +2 pts 2 029 -7 % +12 pts Asie et Moyen-Orient et Océanie 31 % 1 236 1 017 +24 % -6 pts 1 200 +5 % +12 pts dont Chine 13 % 518 289 +76 % -10 pts 428 +21 % +26 pts dont Japon 7 % 294 324 -4 % 0 pt 331 -9 % +2 pts dont Corée du Sud 8 % 303 290 +7 % -5 pts 321 -1 % +4 pts dont Inde 1 % 50 40 +34 % +11 pts 47 +13 % +16 pts Amérique du Nord 19 % 733 800 -1 % +3 pts 800 -3 % +12 pts Amérique du Sud 2 % 72 87 +6 % +2 pts 92 +12 % +26 pts TOTAL 100 % 3 937 3 797 +7 % -6 pts 4 121 -2 % +10 pts Total corrigé de l’effet mix géographique 100 % 3 937 3 797 +7 % 0 pt 4 121 -2 % +14 pts

* A périmètre et taux de change constants (4).

** Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 16 avril 2021 – CPCA pour la Chine.

Par rapport au 1er trimestre 2020

Le chiffre d’affaires première monte enregistre une croissance de 7 % à périmètre et taux de change constants.

La performance du Groupe est impactée par un effet mix géographique défavorable de 6 points : la Chine, principal vecteur de croissance au cours du 1er trimestre 2021, représente 13 % des ventes première monte du Groupe alors qu’elle pèse 25 % de la production automobile mondiale.

Après une forte surperformance de son chiffre d’affaires première monte au 1er trimestre 2020 (+16 points) - notamment en Europe et en Chine - qui crée un effet de base défavorable, le Groupe enregistre une performance en ligne avec celle de la production automobile mondiale (corrigée de l’effet mix géographique).

Par rapport au 1er trimestre 2019

Le chiffre d’affaires première monte baisse de 2 % à périmètre et taux de change constants, surperformant de 10 points (surperformance de 14 points corrigée de l’effet mix géographique) la production automobile mondiale, témoignant de l’accélération des ventes du Groupe dans toutes les régions de production :

en Europe et Afrique, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, baisse de 7 % soit une performance de 12 points supérieure à celle de la production automobile grâce notamment aux bonnes performances des Pôles Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite (ADAS) et Systèmes de Propulsion (48V, systèmes de transmission et systèmes d’actuation) ;

en Asie, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, progresse de 5 % et enregistre une performance de 12 points supérieure à celle de la production automobile : en Chine, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, est en hausse de 21 %, soit une performance de 26 points supérieure à celle de la production automobile. La Chine est la seule région avec un chiffre d’affaires au 1 er trimestre 2021 supérieur au niveau d’avant la crise de la Covid-19. Tous les Pôles d’activité du Groupe participent à cette dynamique tant auprès de constructeurs internationaux que chinois ; au Japon, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, est en baisse de 9 % soit une performance de 2 points supérieure à celle de la production automobile, grâce notamment aux bonnes performances du Pôle Systèmes de Visibilité auprès de Toyota ; en Corée du Sud, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, est en baisse de 1 % et surperforme de 4 points la production automobile, grâce notamment aux démarrages de nouveaux contrats avec Hyundai pour des technologies 48V et des systèmes d’actuation ;

en Amérique du Nord, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants baisse de 3 %, soit une performance supérieure de 12 points à celle de la production automobile, qui s’explique notamment par la montée en puissance de nombreux projets dans les domaines de l’ADAS auprès de clients nord-américains ;

en Amérique du Sud, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, s’inscrit en hausse de 12 %, soit une surperformance de 26 points par rapport à la production automobile tirée par la reprise des ventes des Pôles d’activité Systèmes de Propulsion, Systèmes Thermiques et Systèmes de Visibilité.





Évolution du chiffre d’affaires par Pôle d’activité

La croissance du chiffre d’affaires des Pôles d’activité varie en fonction de leur mix produit, région et client et de la part relative du marché du remplacement dans leur activité.

Chiffre d’affaires des Pôles d’activité

(en millions d’euros)



2021 vs. 2020 vs. 2019 T1 T1 Var. CA Var. CA OEM * Surperfor-mance ** Surperfor-mance ** corrigée de l’effet mix géo-graphique T1 Var. CA Var. CA OEM * Surperf vs IHS / CPCA ** Surperfor-mance ** corrigée de l’effet mix géo-graphique Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite *** 918 886 4 % 7 % -6 pts -4 pts 901 2 % 5 % +17 pts +21 pts Systèmes de Propulsion 1 291 1 185 9 % 12 % -1 pt +5 pts 1 266 2 % 4 % +16 pts +15 pts Systèmes Thermiques 1 023 1 000 2 % 6 % -7 pts -4 pts 1 143 -10 % -8 % +4 pts +7 pts Systèmes de Visibilité 1 397 1 390 1 % 4 % -9 pts -2 pts 1 502 -7 % -5 % +7 pts +11 pts

* A périmètre et taux de change constants (8).

** Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 16 avril 2021 – CPCA pour la Chine.

*** Hors activité Commandes sous volant.

Le Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite affiche une performance de 17 points supérieure à la production automobile mondiale par rapport au 1er trimestre 2019, grâce notamment aux démarrages de nombreux projets dans le domaine de l’ADAS, dans les principales zones de production : Amérique du Nord, Europe et Chine, ce qui conforte la position de leader mondial du Groupe dans ce domaine.

Le Pôle Systèmes de Propulsion surperforme la production automobile mondiale de 16 points par rapport au 1er trimestre 2019, en particulier en Europe, en Chine et en Corée, tiré principalement par :

l’accélération de la croissance dans les systèmes 48V ; et

la croissance des systèmes de transmission qui repose sur une augmentation du contenu moyen par véhicule en raison de l’adoption croissante de boîtes de vitesse automatisées et de systèmes d’hybridation.

Le Pôle Systèmes Thermiques affiche une surperformance de 4 points par rapport à la production automobile mondiale du 1er trimestre 2019, soutenue notamment par l’accélération des ventes en Chine et des technologies assurant la gestion thermique des véhicules électrifiés (systèmes de refroidissement de batteries, systèmes de climatisation spécifiques pour véhicules électriques,...) qui offrent de nouvelles perspectives de croissance au Pôle. Les technologies thermiques dédiées au véhicule électrifié représentaient en 2020 plus de 30 % des prises de commandes du Pôle.

Le Pôle Systèmes de Visibilité surperforme la production automobile mondiale de 7 points par rapport au 1er trimestre 2019, notamment grâce à de bonnes performances de l’activité éclairage, en Amérique du Nord, soutenues par les activités pick-up truck de clients nord américains, au Japon et en Asie du Sud-Est au travers de sa filiale Ichikoh, et en Chine.

Perspectives 2021 confirmées

Notre scenario de base pour l’année 2021 - qui correspond à la borne haute de notre guidance - est une croissance de 10 % de la production automobile mondiale.

Dans ce contexte, le Groupe se fixe les objectifs suivants pour l’année 2021 (5) :

poursuite de la surperformance ;

amélioration de la performance financière malgré des coûts additionnels estimés à environ 80 millions d’euros, liés aux perturbations d’approvisionnement et à la hausse du prix de certaines matières premières :

2021 2020 Chiffre d’affaires * en milliards d’euros 17,6 - 18,2 16,2 Chiffre d’affaires première monte * en milliards d’euros 14,9 - 15,5 13,6 EBITDA ** en millions d’euros 2 250 - 2 450 1 505 en % du CA 12,8% - 13,4 % 9,2 % Cash flow libre ** en millions d’euros 330 - 550 294

* Hors activité Commandes sous volant. ** Y compris activité Commandes sous volant.

accélération de la croissance de la coentreprise Valeo Siemens eAutomotive et réduction de sa contribution négative à la ligne « Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence ».

Faits marquants

Responsabilité sociale d’entreprise

Le 23 mars 2021, Valeo intègre le nouvel indice « CAC 40 ESG » qui regroupe 40 sociétés qui ont démontré les meilleures pratiques d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance.

Le 15 avril 2021, Valeo a reçu aujourd’hui le prix International busplaner Sustainability Award 2021 pour son purificateur d’air à rayons ultraviolets (UV) destiné aux autobus et autocars. Grâce à cette technologie, la plus puissante au monde, l’air est débarrassé à plus de 95 % de ses microbes, virus et bactéries, durant les trajets avec des voyageurs à bord. Son efficacité contre le SARS CoV 2 a été scientifiquement prouvée par le Centre Hospitalier Universitaire de Francfort et par l’Institut allemand des technologies laser en médecine et en métrologie (ILM) de l'Université d'Ulm.

Ce bouclier protecteur contre le virus du Covid-19 dans les autobus a également été désigné en Allemagne comme « innovation majeure de l’année » par le VDA (Verband der Automobilindustrie, ou Union de l'industrie automobile), à l’occasion de la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation (World Creativity and Innovation Day 2021), le 21 avril 2021.

Produits / technologies et brevets

Le 16 mars 2021, Valeo a annoncé que le Valeo ClimSpray™ avait été élu Produit de l’Année 2021. Par simple pulvérisation, Valeo ClimSpray™ désinfecte l’intérieur d’un véhicule en 15 minutes et rend inactifs les virus de type coronavirus, les bactéries et les champignons qui peuvent s’y trouver. La solution contenue dans le produit a reçu la certification d’un laboratoire médical indépendant, attestant de sa conformité aux normes européennes d’efficacité antimicrobienne.

Le 19 avril 2021, À l’occasion de la 19e édition du salon de l’Auto de Shanghai, Valeo a levé le voile sur six innovations qui répondent aux grands défis de la mobilité, dont la Chine est aujourd’hui à l’avant-garde :

sa nouvelle pompe à chaleur et le Valeo FlexHeater , permettant de ne plus avoir à trancher le dilemme entre l’autonomie des batteries et le confort thermique à l’intérieur des habitacles ;

, permettant de ne plus avoir à trancher le dilemme entre l’autonomie des batteries et le confort thermique à l’intérieur des habitacles ; son premier système complet de propulsion 100 % électrique, développant 100 kW, comprenant le moteur électrique, l’onduleur (le cerveau du système) et le réducteur (l’équivalent de la boîte de vitesses), issu de sa Joint-Venture Valeo Siemens eAutomotive basée en Chine, assurant la performance nécessaire aux petites berlines du monde entier, à un coût raisonnable ;

comprenant le moteur électrique, l’onduleur (le cerveau du système) et le réducteur (l’équivalent de la boîte de vitesses), issu de sa Joint-Venture Valeo Siemens eAutomotive basée en Chine, assurant la performance nécessaire aux petites berlines du monde entier, à un coût raisonnable ; un ensemble de technologies qui transforment le véhicule en « bouclier sanitaire », afin de permettre à l’automobiliste de rouler dans un habitacle sain ;

», afin de permettre à l’automobiliste de rouler dans un habitacle sain ; la mise au point d’ une solution d'é clairage à 360° permettant de projeter, à courte distance autour du véhicule, des indications claires, simples, instantanées, entrant dans le champ de vision des autres usagers de la route, pour une plus grande sécurité ; et

permettant de projeter, à courte distance autour du véhicule, des indications claires, simples, instantanées, entrant dans le champ de vision des autres usagers de la route, pour une plus grande sécurité ; et le Valeo Mobility Kit, composé de capteurs (les « yeux et les oreilles du véhicule »), d'unités de contrôle électronique et d'algorithmes, il s’intègre dans les nouveaux véhicules sans conducteur comme les droïdes ou autres petits robots de livraison.





Prochains rendez-vous

Assemblée générale des actionnaires : 26 mai 2021

Résultats du premier semestre : 22 juillet 2021

Chiffre d’affaires du troisième trimestre : 28 octobre 2021

Résultats de l’exercice : 2e quinzaine du mois de février 2022

Annexes

Production automobile mondiale

Production automobile

(en variation annuelle)



T1 2021 vs T1 2020 T1 2021 vs T1 2019 IHS + CPCA* IHS + CPCA* Europe et Afrique -1 % -19 % Asie, Moyen-Orient et Océanie +30 % -7 % dont Chine +86 % -5 % dont Japon -4 % -11 % dont Corée du Sud +12 % -5 % dont Inde +23 % -3 % Amérique du Nord -4 % -15 % Amérique du Sud +4 % -14 % TOTAL +13 % -12 %

* Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 16 avril 2021 – CPCA pour la Chine.

Réconciliation Valeo, activité Commandes sous volant (TCM)

Le Groupe a décidé de se désengager de l’activité de sa ligne de produits « Commandes sous volant » (TCM).

Ci-dessous, le tableau de réconciliation entre le chiffre d’affaires consolidé et le chiffre d’affaires hors activité TCM :

T1 2021 Activité TCM * T1 2021 hors TCM Chiffre d’affaires (en m€) 4 667 54 4 613 Chiffre d’affaires 1ère monte (en m€) 3 937 51 3 886

* Y compris intercos.

Glossaire financier

À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours le taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en (i) éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours, des sociétés acquises au cours de la période, (ii) en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d'affaires en année pleine des sociétés acquises au cours de la période précédente, (iii) en éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours et sur la période comparable, des sociétés cédées lors de la période en cours ou de la période comparable.

L'EBITDA correspond (i) à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence.

Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes, des remboursements du principal locatif et après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles.

Le ROCE, ou la rentabilité des capitaux employés, correspond à la marge opérationnelle (y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence) rapportée aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), hors goodwill.

Le ROA, ou la rentabilité des actifs, correspond au résultat opérationnel rapporté aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), goodwill inclus.

Déclaration « Safe Harbor »

Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres, la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés aux enquêtes des autorités de la concurrence tels qu’identifiés dans le Document d’enregistrement universel, les risques liés au métier d’équipementier automobile et au développement de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et environnementaux, les risques liés à l’épidémie de Covid-19 ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document d’enregistrement universel 2020 de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 6 avril 2021 (sous le numéro D.21-0260).

La société n’accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par des analystes ou pour toute autre information préparée par des tiers, éventuellement mentionnées dans ce document. Valeo n'entend pas étudier, et ne confirmera pas, les estimations des analystes et ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin d’intégrer tous événements ou circonstances qui interviendraient postérieurement à la publication de ce document.

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO 2 et le développement de la conduite intuitive. Le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 16,4 milliards d’euros et a consacré 10,1 % de son chiffre d’affaires à la recherche et au développement. Valeo emploie, au 31 décembre 2020, 110 300 collaborateurs dans 33 pays, dans 187 sites de production, 20 centres de recherche, 43 centres de développement et 15 plateformes de distribution. Valeo est côté à la Bourse de Paris.



