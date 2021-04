Solution 30 : CROISSANCE DE + 19,0% DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1ER TRIMESTRE 2021

English French

Une dynamique commerciale et des tendances de marché très favorables

Des perspectives de croissance rentable à deux chiffres confirmées

SOLUTIONS 30 SE, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, publie ce jour son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021.

En millions d’euros 1er trimestre 2021 1er trimestre

2020 Var. % Total 225,2 189,3 +19,0% Dont France 142,1 116,4 +22,1% Dont Benelux 37,0 34,8 +6,3% Dont Autres Pays 46,1 38,1 +21,0%

Les données du 1er trimestre 2020 ont été retraitées pour consolider Worldlink

dès le 1er janvier 2020.

Une dynamique de croissance toujours très solide

Chiffre d’affaires consolidé

Le chiffre d’affaires consolidé de SOLUTIONS 30 s’élève à 225,2 M€ pour le 1er trimestre 2021 et progresse de +19,0% (+15,4% en organique) par rapport à la même période de 2020. Les activités de maintenance, récurrentes par nature représentent 58% de l’activité du Groupe.

Dans la continuité de l’exercice 2020, la dynamique favorable sur le marché des télécommunications continue de porter la croissance de SOLUTIONS 30 au 1er trimestre.

Chiffre d’affaires par zone géographique

France : Le chiffre d’affaires atteint 142,1 M€ au 1er trimestre 2021, en hausse purement organique de +22,1%.

Avec un chiffre d’affaires de 103,2 M€, l’activité Télécoms est en croissance de 29% par rapport au

1er trimestre 2020, grâce à la poursuite du déploiement du réseau fibre optique et à l’augmentation du nombre d’abonnés.

Dans l’Energie, le chiffre d’affaires atteint 23,3 M€ contre 20,1 M€ un an plus tôt, soit une croissance organique de 16%. Cette activité bénéficie d’un effet de base favorable sur la fin du trimestre puisque les installations de compteurs intelligents avaient été interrompues l’an dernier en raison de la crise sanitaire. Cet effet compense sur le premier semestre le ralentissement du nombre d’installations de compteurs électriques communicants. La fin des déploiements de masse est attendue pour décembre 2021.

L’activité IT enregistre un chiffre d’affaires de 11 M€, en croissance de 6% sur le trimestre, tandis que les activités Sécurité et Monétique, touchées par les mesures de confinement, de couvre-feu et de restrictions des déplacements, réalisent un chiffre d’affaires de 4,6 M€ contre 5,9 M€ un an plus tôt.

Benelux : Le chiffre d’affaires du 1er trimestre s’établit à 37 M€ en progression de +6,3% (+1,7% en organique).

L’activité Télécom, en croissance organique de 8%, génère un chiffre d’affaires de 28,9 M€ sur le trimestre. L’activité commerciale est soutenue dans la perspective du déploiement par la Belgique de son réseau Internet haut-débit.

Dans l’énergie, le chiffre d’affaires est de 3,9 M€, contre 2,5 M€ un an plus tôt. La signature, en décembre dernier, du contrat de déploiement des compteurs intelligents en Flandre a commencé à contribuer au chiffre d’affaires au mois de mars.

Dans l’IT, le chiffre d’affaires est stable à 2,4 M€.

Autre pays : Le chiffre d’affaires du premier trimestre s’inscrit en hausse de +21,0% (+7,4% en organique) pour s’établir à 46,1 M€.

En Allemagne, le chiffre d’affaires atteint 16,2 M€ contre 16,3 M€ un an plus tôt. Alors que le pays n’avait été que peu impacté par la crise sanitaire au 1er semestre 2020, la situation s’est tendue en fin d’année 2020 et sur le 1er trimestre 2021. Les tendances de fond restent porteuses et le Groupe s’attend à ce que les déploiements dans le secteur de l’Internet haut-débit commencent dès 2021.

En Italie, le Groupe bénéficie d’un effet de base favorable et du début d’exécution du contrat signé en début d’année avec TIM pour le déploiement de ses infrastructures très haut débit dans le Piémont et la Vallée d’Aoste. Le chiffre d’affaires progresse ainsi de 33% (13% en organique) et atteint 8,7 M€.

En Espagne, l’activité est en croissance organique de 23% et atteint 11,7 M€, toujours grâce à la très bonne dynamique du secteur des télécommunications (fibre et réseaux mobiles de 5ème génération).

En Pologne, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 5,6 M€, stable par rapport au 1er trimestre 2020.

Enfin, Solutions 30 a annoncé fin 2020 son entrée sur le marché britannique avec le rachat de Comvergent, consolidée depuis le 1er décembre. Le Groupe enregistre 3,9 M€ de chiffre d’affaires sur ce territoire.

Des perspectives de croissance à deux chiffres et rentable confirmées

Comme détaillé dans son communiqué relatif à ses résultats annuels, également publié ce jour, SOLUTIONS 30 poursuit sa croissance sur des marchés qui profitent de deux tendances structurelles très favorables : la transformation numérique et la transition énergétique.

L’activité de ce 1er trimestre, très soutenue sur le plan commercial, permet au Groupe de confirmer un nouvel exercice de croissance rentable à deux chiffres.

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021 27 juillet 2021

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 700 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF120 | CAC Mid 60. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

Glossaire

Croissance organique La croissance organique intègre la croissance organique réalisée par les sociétés acquises après leur rachat, car Solutions 30 estime qu’elle n’aurait pas pu être réalisée par ces sociétés si elles étaient restées indépendantes.

La croissance du Groupe est détaillée dans le tableau ci-dessous :

T1 2020 T1 2021 Total Croissance organique des filiales historiques Croissance organique opérée par les sociétés acquises Croissance externe Total Valeur % Valeur % Valeur % Valeur Variation Total 189,3 29,1 15% 0 0% 6,8 4% 225,2 19% Dont France 116,4 25,7 22% 0 0% 0 0% 142,1 22% Dont Benelux 34,8 0,6 2% 0 0% 1,6 5% 37,0 6% Dont Autres Pays 38,1 2,8 7% 0 0% 5,2 14% 46,1 21%

Ces chiffres ont été arrondis et leur somme peut ne pas être parfaitement conforme aux totaux.

