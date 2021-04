Marie Brizard Wine & Spirits : résultats annuels 2020

English French

Charenton-le-Pont, le 28 avril 2021

Résultats annuels 2020

> Redressement de la profitabilité du Groupe avec un EBITDA(*) de +10,6 M€, dont 3,7 M€ d’effets

positifs conjoncturels liés au contexte de pandémie sur l’activité ponctuelle de ventes de vrac

d’alcool éthylique en Lituanie et à l’impact du changement de modèle de distribution aux Etats-Unis

sur le 1er semestre 2020.

> Amélioration marquée du Résultat net des activités poursuivies : pertes divisées par plus de 5

> Réduction de l’endettement financier net, à 43,6 M€

(*) EBITDA = EBIT – povisions pour actifs circulants – amortissements – engagements retraite

NB : Toutes les croissances de chiffres d’affaires mentionnées sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés de l’exercice 2020, arrêtés par le conseil d’administration du Groupe qui s’est tenu mardi 27 avril 2021. Les procédures d’audit ont été effectuées par les Commissaires aux comptes.

Andrew Highcock, Directeur Général de Marie Brizard Wine & Spirits, commente ces résultats : « La mobilisation des équipes durant cette année si particulière et la poursuite de l’exécution opérationnelle de notre stratégie de création de valeur ont permis une amélioration de l’EBITDA en 2020 et démontrent la pertinence de nos choix. S’appuyant désormais sur une structure financière renforcée, le Groupe va poursuivre l’adaptation des coûts à la taille des activités pays par pays, gage du renforcement pérenne de sa profitabilité. Concentré sur des marques leaders ou fortes d’une notoriété grandissante, MBWS a à coeur de répondre aux nouvelles tendances consommateurs, à la recherche de plus de naturalité et d’une consommation de produits moins alcoolisés. La pandémie a fait émerger la consommation à domicile de cocktails, une tendance qui devrait également perdurer. Après ces résultats encourageants en 2020, la prudence reste toutefois de mise pour 2021 alors que perdurent sur ce début d’année les impacts conjoncturels de la pandémie pour beaucoup de marchés du Groupe. Nous restons confiants et pleinement engagés sur la réussite de MBWS. »

Compte de résultat simplifié de l’exercice 2020

En M€, sauf BPA



2019



retraité (*)















2020











Variation



2020/19







Chiffre d'affaires net (hors droits d’accises) 166,9 169,1 +2,0% EBITDA -3,5 10,6 + 14,1 M€ Marge d’Ebitda -2,0% 6,3% + 830 bp Résultat opérationnel courant -7,4 1,0 + 8,4 M€ Résultat net part du Groupe -65,9 -38,4 + 27,5 M€ dont Résultat net des activités poursuivies -30,2 -5,5 + 24,7 M€ dont Résultat net des activités abandonnées ou cédées -35,7 -32,9 + 2,8 M€ Résultat net par action, part du Groupe (BPA,€) -1,60 -0,86 Résultat net par action des activités poursuivies, pdg (BPA, €) -0,73 -0,12

(*) Les états financiers 2019 ont été retraités des effets de l’application de la norme IFRS 5- Activités abandonnées ou cédées. Suite à la cession des entités polonaises du Groupe (MBWS Polska et ses filiales) en octobre 2020, les comptes de résultat consolidés 2020 et comparatifs 2019 de ces entités ont été retraités au titre de IFRS 5. Il en est de même s’agissant de la société Moncigale, filiale de MBWS France, dont le projet de cession a été signé le 13 octobre 2020 et finalisé le 16 février 2021. Ces états financiers intégrent les nouveaux accords de distribution avec l’acquéreur des activités polonaises qui sont reflétés dans le chiffre d’affaires du cluster WEMEA pour les exercices 2020 et 2019 retraité.

Activité 2020

Chiffre d’Affaires



2019 retraité







2020















Croissance Organique (excl. FX impact)











Croissance publiée (incl. FX)







(en M€ ) ACTIVITES MARQUES 147,9 136,4 -7,1% -7,7% WEMEA 99,2 90,5 -8,7% -8,7% CEE 27,4 24,5 -10,6% -10,6% Amériques 18,8 18,7 5,0% -0,8% Asie-Pacifique 2,5 2,7 6,1% 6,1% AUTRES ACTIVITES 19,0 32,7 72,7% 72,7% TOTAL MBWS 166,9 169,1 2,0% 1,3%

Pour les deux exercices 2019 et 2020, le chiffre d’affaires du cluster WEMEA comprend désormais les ventes enregistrées par le Groupe avec l’acquéreur de ses activités polonaises, conformément aux nouveaux accords de distribution inclus dans l’opération de cession.

La légère amélioration du chiffre d’affaires consolidé enregistrée en 2020 (+ 2,0% par rapport à 2019 retraité) reflète le contexte de pandémie ayant favorisé les ventes de vrac mais ayant très fortement impacté l’activité Marques, à la suite des mesures gouvernementales restrictives dans la majorité des marchés dans lesquels le Groupe opère.

Résultats 2020

La hausse du chiffre d’affaires et l’impact des ventes de vrac à des prix attractifs ont favorisé la progression du taux de marge brute qui s’élève à 42,4% pour l’exercice 2020 contre 41,3 % à fin 2019. Dans le cadre de sa politique commerciale volontariste centrée sur la valeur, le Groupe a réduit en 2020 ses dépenses promotionnelles par rapport à l’année précédente. Il recueille également le fruit des différentes mesures structurelles mises en place depuis 2019, ce qui se traduit par un EBITDA de 10,6 M€ en 2020 contre -3,5 M€ en 2019 (retraité IFRS 5). Toutes les régions affichent un EBITDA positif.

Les autres charges opérationnelles non courantes, nettes des autres produits opérationnels non courants, s’élèvent à -6,7 M€. Elles sont principalement constituées de charges et coûts liés à la restructuration financière et organisationnelle du Groupe.

Le résultat financier s’élève à 1,6 M€ et correspond principalement au coût de l’endettement financier et à la reprise de provision suite au recouvrement en juin 2020 d’une partie de la créance restante à Trinidad. Après une charge d’impôt de 1,5 M€, le résultat net toutes activités (part du Groupe) s’élève à -38,4 M€ en 2020 contre -65,9 M€ au 31 décembre 2019, traduisant une diminution significative de la perte nette résultant des activités poursuivies qui ressort à -5,5 M€ fin 2020 contre -30,2 M€ au 31 décembre 2019. Les pertes nettes des activités cédées ou en cours de cession sont de -32,9 M€ au 31 décembre 2020 vs. -35,7 M€ en 2019.

EBITDA



2019 retraité











Croissance Organique











Effet Change







2020















Croissance Organique (excl. FX impact)











Croissance publiée



(incl. FX)







(en M€ ) ACTIVITES MARQUES 6,6 9,9 0,0 16,5 149,7,% 149,7% WEMEA 6,6 5,1 0,0 11,7 77,1% 77,1% CEE 2,8 -1,1 0,0 1,7 -38,9% -38,9% Amériques -2,1 4,8 0,0 2,7 228,5% 228,5% Asie-Pacifique -0,7 1,0 0,0 0,3 150,0% 150,0% HOLDING -9,2 0,7 0,0 -8,5 7,2% 7,2% Total ACTIVITE MARQUES -2,6 10,5 0,0 7,9 AUTRES ACTIVITES -0,9 3,6 0,0 2,7 384,1% 384,1% TOTAL MBWS -3,5 14,1 0,0 10,6 400,5% 400,5%

L’activité Marques a généré un EBITDA de 16,5 M€ (hors coûts de la Holding) en hausse de 9,9 M€ par rapport à l’exercice précédent. Ce redressement significatif par rapport à 2019 reflète la plus forte protection de la marge brute grâce aux politiques commerciales adaptées dans le cadre du plan stratégique.

WEMEA (Europe de l’Ouest, Afrique et Moyen-Orient )

L’EBITDA de cette région progresse de 77,1% en 2020 à 11,7 M€.

Avec un chiffre d’affaires de 75,8 M€ en retrait de -3,3% par rapport à 2019, la France enregistre une hausse de 123% de son EBITDA, qui passe de 4,8 M€ en 2019 à 10,7 M€ fin 2020, sous l’effet de la politique commerciale sélective sur des volumes rentables, de la réduction des dépenses de marketing et de l’impact de l’accord de distribution avec la COFEPP pour une partie des réseaux commerciaux.

L’EBITDA du reste du cluster, qui s’élève à 1 M€ en 2020, en baisse de 46% par rapport à 2019, est impacté par les effets de la crise COVID notamment sur les ventes en Angleterre (-1,3 M€ vs 2019), en Espagne (avec des ventes hors domiciles très fortement perturbées et une diminution de 80% des volumes frontaliers avec la France sur William Peel) ainsi que sur la Zone scandinave (-42% vs 2019).

CEE (Europe Centrale et de l’Est )

L’EBITDA de l’ensemble de la région reste positif à 1,7 M€ mais se dégrade de -1,1 M€ par rapport à 2019 avec un chiffre d’affaires de 24,5 M€, en retrait de -10,6% par rapport à 2019. En Lituanie, où les ventes s’élèvent à 19,2 M€, les effets des restrictions Covid ont été en partie compensés par des changements du mix produit, des arrêts de contrats non profitables et des augmentations du prix de vente visant à améliorer la marge sur certains produits.

Amériques

Le chiffre d’affaire 2020 de la région Amériques atteint 18,7 M€, en croissance de 5,0% par rapport à 2019 hors effet change (de -1,1 M€). L’EBITDA de cette région s’élève à 2,7 M€, en amélioration de 4,8 M€, par rapport à un EBITDA négatif (-2,1 M€) en 2019. Cette performance traduit les effets du démarrage du nouveau modèle de distribution avec la mise en place progressive mais ponctuelle de pipeline stocks sur le marché américain qui bénéficie également d’un effet mix plus favorable avec l’augmentation de la consommation à domicile due à la crise Covid. Cet effet prix-mix positif se retrouve aussi au Brésil, suite à l’ouverture de nouveaux distributeurs.



A sie-Pacifique

L’EBITDA de la région en 2020 s’élève à 0,3 M€, en amélioration de 1,0 M€ par rapport à 2019, porté par une croissance de 6,1% du chiffre d’affaire (2,7 M€) et une réduction des frais de structure (réorganisation en Chine).

Autres activités

L’EBITDA s’améliore de 3,6 M€ en 2020, à 2,7 M€ par rapport à un EBITDA de -0,9 M€ en 2019. Les bonnes performances des ventes MDD et activités en vrac, en très forte croissance de 72,7% par rapport à 2019, ont permis une utilisation optimale de l’outil de production en Lituanie malgré un infléchissement de la tendance sur le deuxième semestre.

Le coût de la Holding s’améliore de 0,7 M€ par rapport à fin 2019, grâce à des réductions de coûts de fonctionnement (comprenant notamment l’effet favorable du changement de siège social intervenu courant juin 2020) et malgré des effets de change opérationnels négatifs de -0,4 M€ par rapport à 2019.

Bilan au 31 décembre 2020

Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 66,3 M€ au 31 décembre 2020 contre 93,7 M€ à fin 2019. Cette variation s’explique principalement par la prise en compte du résultat net consolidé négatif de l’exercice et de la variation des réserves de consolidation, dont notamment la sortie des réserves de conversion liées aux entités polonaises.

A fin décembre 2020, l’endettement financier net du Groupe s’élève à 43,6 M€, en baisse de 3,1 M€ par rapport à 2019, principalement dû à la diminution des financements court terme, notamment en France et en Pologne. A noter également l’amélioration du BFR d’exploitation liée à la politique d’assainissement des stocks sur les différents marchés ainsi qu’à la diminution de créances en lien avec la cession de Moncigale et des entités polonaises (reclassement sur la ligne « actifs destinés à être cédés » à l’actif du bilan). Enfin, le Groupe a bénéficié de reports de charges dans le cadre des aides gouvernementales Covid ainsi qu’à la suite de la mise en œuvre fin 2020 d’un nouveau moratoire concernant une partie des charges fiscales et sociales sur un périmètre France.

Perspectives

Malgré les difficultés liées à la pandémie mondiale, le Groupe a mis en œuvre l’éxécution opérationnelle de son plan, en priorisant les opérations contribuant à l’amélioration de la rentabilité de ses activités pour un retour progressif à un EBITDA positif. Il s’est attaché à créer les conditions d’un développement rentable de son portefeuille de marques ainsi que des zones commerciales où il est présent avec un focus systématique dans la stratégie commerciale sur l’approche valeur vs volume, notamment en France, aux USA et en Lituanie.

La cession des activités polonaises en octobre 2020 et celle de l’activité vins en France (Moncigale) en février 2021 ont rendu nécessaire la simplification des structures opérationnelles, le Groupe s’étant, depuis le 1er Janvier 2021, organisé d’un point de vue managérial en deux clusters (France et International). Cette stratégie ainsi que l’adaptation des coûts à la taille des activités pays par pays sera poursuivie et est un gage du renforcement de la profitabilité du Groupe.

Par ailleurs, l’augmentation de capital réalisée le 4 février 2021 s’est élevée à un montant brut de 100,9 M€ (prime d’émission incluse) dont 17,4 M€ de produits des souscriptions en espèces versés par les actionnaires autres que COFEPP. Cette augmentation de capital a permis d’incorporer au capital (i) l’intégralité des dettes bancaires (hors affacturage) rachetées par COFEPP auprès des prêteurs bancaires de la Société, à savoir le crédit conclu le 26 juillet 2017 d’un montant, en principal, de 45 M€ et les lignes de découvert tirées d’un montant, en principal, de 1,1 M€, (ii) l’intégralité des avances en compte courant versées par COFEPP à la Société et sa filiale MBWS France, d’un montant total, en principal, de 32 M€ et (iii) la première tranche de l’avance Pologne octroyée par COFEPP à la Société d’un montant de 3 M€. Le produit des souscriptions en espèces a permis de rembourser le solde de l’avance Pologne d’un montant de 5,2 M€ octroyée par COFEPP à la Société et, pour le solde, de financer les besoins de fonctionnement du Groupe MBWS.

Post remboursement du solde de l’avance Pologne susvisée, COFEPP ne détient plus aucune créance financière sur le Groupe MBWS.

A la suite de la réalisation de l’augmentation de capital, la position financière nette du Groupe s’élève au 31 Mars 2021 à +59,7 M€, l’amélioration par rapport au 31 décembre 2020 provenant principalement (i) de l’incorporation lors de l’augmentation du capital de l’intégralité des dettes et créances susvisées, réduisant d’autant l’endettement, (ii) des souscriptions en espèces reçues d’un montant de 17,4 M€, (iii) du versement par COFEPP du solde de l’avance N°2 d’un montant d’environ 7 M€, et (iv) de l’encaissement d’une partie des produits de cessions des activités cédées (entités polonaises et Moncigale).

Même si l’année 2020 peut présenter des résultats encourageants dans un contexte de pandémie assez disruptif, le maintien pour le moment conjoncturel de ses impacts sur le début de l’année 2021 ainsi que les conséquences probablement plus durables sur les modes de consommation obligent le groupe à rester prudent sur sa feuille de route pour 2021.

Agenda finan cier

Assemblée Générale : 30 juin 2021

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 : 28 juillet 2021

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

Contact

Image Sept

Claire Doligez- Flore Larger

cdoligez@image7.fr – flarger@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 70

ANNEXE S

Compte de résultat

(en milliers d'euros) 31.12.2020 31.12.2019 Retraité (1) CHIFFRE D'AFFAIRES 220 774 220 476 Droits d'accises (51 691) (53 616) CHIFFRE D'AFFAIRES NET DE DROITS 169 083 166 860 Achats consommés (97 474) (97 911) Charges externes (24 795) (28 288) Charges de personnel (32 028) (40 927) Impôts et taxes (1 989) (2 044) Dotations aux amortissements (9 699) (9 203) Autres produits d'exploitation 4 127 7 832 Autres charges d'exploitation (6 178) (3 749) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 1 046 (7 428) Autres produits opérationnels non courants 8 587 5 861 Autres charges opérationnelles non courants (15 303) (26 839) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (5 671) (28 406) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 89 25 Coût de l'endettement financier brut (2 934) (2 197) COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET (2 845) (2 172) Autres produits financiers 6 364 1 060 Autres charges financières (1 870) (258) RÉSULTAT FINANCIER 1 649 (1 370) RÉSULTAT AVANT IMPÔT (4 023) (29 776) Impôt sur les résultats (1 511) (433) RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (5 533) (30 209) RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES OU CÉDÉES (1) (32 912) (35 711) RESULTAT NET (38 445) (65 921) Part du groupe (38 465) (65 926) dont résultat net des activités poursuivies (5 553) (30 215) dont résultat net des activités abandonnées ou cédées (1) (32 912) (35 711) Participations ne donnant pas le contrôle 20 5 dont résultat net des activités poursuivies 20 5 dont résultat net des activités abandonnées ou cédées Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action (en €) -0,12 € -0,73 € Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action dilué (en €) -0,12 € -0,73 € Résultat net part du groupe par action (en €) -0,86 € -1,60 € Résultat net part du groupe par action dilué (en €) -0,86 € -1,60 € Nombre moyen pondéré de titres en circulation 44 571 246 41 249 151 Nombre moyen pondéré et dilué de titres en circulation 44 571 246 41 249 151

(1) Les états financiers (compte de résultat) au 31 décembre 2019 ont été retraités des effets de l'application de la norme IFRS 5 – Activités abandonnées.

Bilan

Actif

(en milliers d'euros) 31.12.2020 31.12.2019 Actifs non courants Goodwill 14 704 15 039 Immobilisations incorporelles 83 167 88 031 Immobilisations corporelles 28 111 56 180 Actifs financiers 5 639 2 387 Instruments dérivés non courants 0 Actifs d'impôts différés 1 225 1 328 Total actifs non courants 132 846 162 965 Actifs courants Stocks et en-cours 37 811 53 991 Créances clients 20 813 46 669 Créances d'impôt 554 1 735 Autres actifs courants 22 123 32 686 Instruments dérivés courants 70 157 Trésorerie et équivalents de trésorerie 42 075 26 193 Actifs destinés à être cédés 12 900 Total actifs courants 136 346 161 431 TOTAL ACTIF 269 192 324 396

Passif

Capitaux propres Capital 62 578 89 396 Primes 66 711 66 710 Réserves consolidées et autres réserves (14 083) 25 568 Réserves de conversion (10 720) (22 234) Résultat consolidé (38 465) (65 926) Capitaux propres (part du groupe) 66 020 93 514 Participations ne donnant pas le contrôle 328 223 Total capitaux propres 66 348 93 737 Passifs non courants Avantages au personnel 3 150 5 533 Provisions non courantes 3 926 3 238 Emprunts à long terme - part à plus d'un an 65 352 9 689 Autres passifs non courants 1 751 1 855 Instruments dérivés non courants Passifs d'impôts différés 17 879 16 424 Total passifs non courants 92 058 36 739 Passifs courants Provisions courantes 7 049 10 178 Emprunts à long terme - part à moins d'un an 15 023 50 933 Emprunts à court terme 5 287 12 292 Fournisseurs et autres créditeurs rattachés 34 777 63 719 Dettes d'impôt 5 667 481 Autres passifs courants 32 584 56 315 Instruments dérivés courants 98 2 Passifs destinés à être cédés 10 301 Total passifs courants 110 787 193 920 TOTAL PASSIF 269 192 324 396





Tableau des flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 31.12.2020 31.12.2019 Résultat net total consolidé (38 445) (65 921) Eliminations : Amortissements et provisions 5 143 31 407 Profits / pertes de réévaluation (juste valeur) 2 953 279 Résultats de cession et résultats de dilution 20 840 8 550 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt (9 508) (25 685) Charge (produit) d'impôt 8 776 512 Coût de l'endettement financier net 4 100 6 101 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 3 368 (19 072) Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 1 (stocks-clients-fournisseurs) 2 290 19 922 Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 2 (autres postes) (898) (17 524) Impôts versés (335) (301) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 4 425 (16 975) Acquisition d'intérêts minoritaires 0 (1 102) Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (5 025) (9 056) Acquisition d'actifs financiers 0 187 Augmentation des prêts et avances consentis (3 421) (117) Diminution des prêts et avances consentis 6 823 435 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 1 039 2 429 Incidence de variation de périmètre 1 733 (238) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 1 148 (7 462) Augmentation de capital 0 58 576 Acquisition d'actions propres 0 13 Emission d'emprunts 29 371 235 Remboursement d'emprunts (12 356) (5 356) Intérêts financiers nets versés (702) (6 877) Variation nette des financements court terme (4 791) (17 933) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 11 521 28 658 Incidence de la variation des taux de change (1 212) 140 Flux de trésorerie générés par les activités cédées et produit de cession 0 0 Variation de la trésorerie 15 882 4 361 Trésorerie d'ouverture 26 193 21 832 Trésorerie de clôture 42 075 26 193 Variation de la trésorerie 15 882 4 361

