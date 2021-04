Muudatused AS-i PRFoods tütarettevõtjate juhtkondades

English Estonian

Saaremere Kala AS-i nõukogu otsustas pikendada Saaremere Kala AS-i senise juhatuse liikme Christopher Charles Leigh ametiaega kolme aasta võrra. Saaremere Kala AS-i juhatus jätkab tegevust kaheliikmelisena koosseisus Indrek Kasela ja Christopher Charles Leigh.



AS PRFoods tütarettevõtjate Heimon Kala Oy ja Heimon Kala OÜ juhatusest kutsutakse tagasi Jarkko Alho. Heimon Kala Oy uueks juhatuse liikmeks saavad Saaremere Kala AS-i juhatuse liikmed Margus Rebane ja Indrek Kasela ning AS-i PRFoods kontserni juhtorganitesse varem mitte kuulunud Risto Parkkila. Risto Pakkila on Heimon Kala Oy ärikontroller ja varasemalt töötanud ärikontrollerina Froneri Finland Oy-s ning Froneri Switzerland AG-s ja omab toidutööstuse finantsistina üle kümne aastast töökogemust. Risto Parkkila ei oma AS-i PRFoods aktsiaid.

Saaremere Kala AS-i UK tütarettevõtja JRJ & PRF Limited juhatusest kutsutakse tagasi Anna Crona.

Indrek Kasela, PRFoods juhataja kommentaar:

„Heimon Kala Soome tulemused kahjuks ei vastanud kontserni ootustele, mistõttu pidasime vajalikuks läbi viia muudatused juhtkonnas. Risto Parkkila on väga lühikese ajaga näidanud end võimeka juhtkonna liikmena ning meil on hea meel, et ta liitub juhatusega. JRJ&PRF Limited juhtimine muutub lihtsamaks, täname Anna Cronat väga vajaliku panuse meie UK ettevõtete turundamisel.“

