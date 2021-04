EBRD Investeert €67 miljoen in Groene Obligaties van VGP NV met Financiering Bestemd voor Hongarije, Letland, Roemenië en Slowakije

English Dutch

De European Bank for Reconstruction and Development (“EBRD” of “de Bank”) heeft met succes ingetekend op een ticket van €67 miljoen als onderdeel van de op 31 maart 2021 aangekondigde emissie van €600 miljoen aan groene obligaties met een looptijd van acht jaar door VGP NV (“VGP” of “de Groep”), een Europese aanbieder van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed.

De investering van de Bank is bestemd ter ondersteuning van de ontwikkeling van duurzame semi-industriële en logistieke parken in Hongarije, Letland, Roemenië en Slowakije.

De EBRD zal VGP verder ondersteunen bij het verkennen van mogelijkheden rond de inzet van hernieuwbare energie en groene waterstof- en e-mobiliteitstechnologieën en de bevordering van circulaire gebouwontwerpen om tot een koolstofarm kader te komen. Deze oplossingen zijn zeer innovatief in de EBRD-regio’s.

De EBRD zal bovendien kansen op het gebied van personeelsopleiding en onderwijs ondersteunen, met name voor jongeren. De Groep zal een opleidingsprogramma op bedrijfsniveau ontwikkelen dat bestaat uit een hoogwaardige en geaccrediteerde tweeledige leercomponent en een stageplaatsinitiatief dat de toegang tot vaardigheden en werkgelegenheid voor jongeren zal verbeteren. Het programma zal eerst in Roemenië worden getoetst en het plan is om het daarna over te nemen in de andere landen waar VGP actief is, waaronder Hongarije, Letland en Slowakije.

Vlaho Kojakovic, EBRD-directeur Vastgoed en Toerisme, zei: "De Covid-19 pandemie heeft aangetoond dat veerkrachtige, duurzame toeleveringsketens en een betere logistieke infrastructuur nodig zijn in de economieën waar de EBRD investeert. VGP loopt voorop bij het aanpakken van deze kloof in de bevoorradingsketen en bij het leveren van duurzaam vastgoed dat nodig is om nieuwe consumptiepatronen te faciliteren en grotere voorraden aan te houden. Door te investeren in de groene obligatie van VGP ondersteunt de EBRD de ontwikkeling van groene, kwalitatief hoogwaardige gebouwen en logistieke infrastructuur, in overeenstemming met de doelstellingen van EBRD’s Vastgoed en Toerisme Strategie 2020-24 en EBRD’s benadering van de Groene Economie Transitie."

Jan Van Geet, CEO van VGP, voegde hieraan toe: "Als familiebedrijf willen we over generaties heen denken en daarom op een verantwoordelijke en duurzame manier ondernemen. Wij willen ons bedrijf opbouwen op basis van duurzame relaties met een focus op de lange termijn. Dit trachten wij door waarde te creëren en een betrouwbare partner te zijn voor zowel onze klanten als de regio’s waarin wij actief zijn. In deze context zijn wij verheugd om met de EBRD samen te werken bij de ontwikkeling van duurzame industrieparken in economieën waar de Bank en VGP reeds investeren."

De EBRD is een belangrijke investeerder in Hongarije, Letland, Roemenië en Slowakije. Tot dusver heeft de Bank in de vier landen gecombineerd €15,5 miljard geïnvesteerd.

VGP is ook al sinds lange tijd in deze landen actief. Per december 2020 rapporteerde VGP in de vier landen gecombineerd 13 bestaande parken, die in totaal meer dan 1,3 miljoen m2 bruto verhuurbaar oppervlakte vertegenwoordigden, inclusief 375.000 m2 opgeleverde gebouwen, 75.000 m2 gebouwen in aanbouw en 880.000 m2 aan bouwgrond.





