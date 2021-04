Umicore démarre 2021 en force et maintient sa ligne de conduite stratégique

English French Dutch

Comme annoncé le 22 avril, Umicore a pris un excellent départ cette année, grâce à la flambée des prix des métaux précieux, à une forte demande dans tous les secteurs d’activité et à la solidité de ses opérations.

Chez Catalysis, Umicore a largement surpassé la croissance du marché automobile mondial au premier trimestre, tant en volumes qu’en revenus, grâce à de nouveaux gains de parts de marché, en particulier sur les marchés chinois et européens des voitures à essence, à un mix de plateformes favorable et à la poursuite du déclin du diesel dans le mix de moteurs en Europe. Les revenus et volumes des applications diesel pour poids lourds ont également continué à croître plus vite que le marché grâce à une forte demande des technologies de catalyseurs China V d’Umicore. La croissance des business units Precious Metals Chemistry et Fuel Cell & Stationary Catalysts, les prix élevés des métaux platinoïdes et l’impact de l’optimisation des sites de production et des améliorations de coûts réalisées en 2020, ont aussi contribué aux excellentes performances du premier trimestre.

Chez Energy & Surface Technologies, les volumes de vente de matériaux pour cathodes d’Umicore ont enregistré une forte croissance, soutenue principalement par une forte demande en Europe, ce qui a profité au mix des ventes d’Umicore. En Chine, où le marché des véhicules électriques montre les premiers signes de reprise, les volumes d’Umicore ont commencé à se redresser. Toutefois, il existe toujours une surcapacité dans l’industrie des matériaux pour cathodes en Chine, ce qui entraîne, comme prévu, une pression sur les prix. La demande a également augmenté chez Cobalt & Specialty Materials, bénéficiant de la reprise de l’économie, tandis que Metal Deposition Solutions a enregistré une très forte demande provenant de l’industrie électronique.

Chez Recycling, les résultats du premier trimestre ont été nettement supérieurs à ceux de l’année dernière, boostés par la flambée des prix des métaux précieux, en particulier du rhodium, ainsi que par la croissance des volumes et la solidité des opérations dans toutes les business units et toutes les régions. Precious Metals Refining a continué à tirer parti de l’accroissement de ses capacités et aptitudes à traiter des matériaux très complexes contenant des métaux platinoïdes. La performance de Jewelry & Industrial Metals a également été très forte en raison de la demande élevée et soutenue de produits d’investissement et de services de recyclage de l’or, tandis que les prix élevés des métaux et leur volatilité ont entraîné une contribution exceptionnelle aux bénéfices de Precious Metals Management.

Umicore en route vers une performance exceptionnelle en 2021

Sur la base des solides performances réalisées à ce jour et de la visibilité actuelle de la demande, et en supposant que les prix des métaux précieux se maintiennent autour des niveaux observés au premier trimestre de l’année, Umicore s’attend à ce que l’EBIT ajusté pour 2021 avoisine € 1 milliard. Compte tenu des effets de saisonnalité dans diverses activités et de l’arrêt pour maintenance prévu à Hoboken en automne, l’EBIT ajusté devrait, selon les estimations actuelles, être plus élevé au premier semestre qu’au second. Les prévisions supposent également qu’il n’y a pas de dégradation de la demande dans le secteur automobile ou, plus généralement, dans l’environnement macroéconomique, en raison par exemple de l’évolution de la pandémie.

Par rapport à 2020, ces perspectives pour l’ensemble de l’année intègrent, à données comparables, une contribution supplémentaire exceptionnelle d’environ € 250 millions liée à la hausse des prix des métaux précieux. Recycling devrait être le principal bénéficiaire de cet avantage lié aux prix des métaux, ce qui devrait se traduire par des bénéfices exceptionnels, bien supérieurs à ceux de l’année passée1. Catalysis devrait plus que doubler l’EBIT ajusté par rapport à 20202 et Energy & Surface Technologies mise actuellement sur une croissance substantielle de ses bénéfices par rapport à l’année précédente, permettant de dépasser légèrement les prévisions de février 20213.

La forte augmentation du prix des métaux précieux, en particulier des platinoïdes, entraîne une augmentation des besoins en fonds de roulement pour le Groupe, notamment dans le business group Catalysis, ce qui se répercute sur les flux de trésorerie disponibles.

Accélération des investissements en matière de santé et de sécurité dans l’usine d’Hoboken

Dans le cadre de son programme d’investissement sur plusieurs années de quelque € 25 millions par an visant à améliorer les performances environnementales et de sécurité de l’usine de recyclage d’Hoboken, plusieurs actions supplémentaires ont été lancées afin de continuer à réduire les émissions diffuses, telles que la construction de nouvelles zones de stockage entièrement couvertes pour les matières premières et l’introduction d’une logistique intelligente basée sur des mesures du vent en temps réel, afin de réduire le risque de formation de poussières lors de la manipulation des matières premières.

Outre les mesures susmentionnées, Umicore est en train de créer une zone verte sur son propre site et à côté de l’usine afin d’augmenter la distance entre la zone résidentielle et ses opérations. Pour la zone verte adjacente à l’usine, Umicore est en discussion avec les résidents afin d’acquérir, sur une base volontaire, les maisons les plus proches de l’usine. Cela a d’ores et déjà permis de conclure un accord pour l’achat de près de 100 maisons. Umicore a provisionné € 50 millions à la fin de l’année dernière pour la création de la zone verte.

Umicore promeut un dialogue ouvert avec toutes les parties prenantes en vue de les tenir pleinement informées de ses activités, de ses initiatives et des résultats environnementaux de l’usine. Umicore s’engage à veiller à ce que la communauté locale et ses opérations puissent coexister de manière durable.

Maintien de la ligne de conduite stratégique

Poursuite des investissements dans la capacité de production de matériaux pour cathodes à Nysa, en Pologne

Umicore mettra en service son usine de production de matériaux pour cathodes à l’échelle industrielle à Nysa vers le milieu de l’année, les premiers volumes de production commerciale étant attendus vers la fin de l’année. Le site de Nysa fonctionnera entièrement à l’énergie renouvelable et permettra de produire la gamme complète de NMC, y compris le HLM, grâce à son installation de production flexible et très efficace.

Comme prochaine étape, Umicore ajoutera des lignes de production à Nysa, qui entreront en service en 2023, afin de répondre à la hausse de la demande en Europe, tant de la part de clients existants que de nouveaux clients. La majorité de cette capacité supplémentaire s’appuie sur des plateformes déjà attribuées à Umicore et le reste est en cours de qualification. Les investissements dans ces lignes supplémentaires proviendront en grande partie de l’enveloppe d’investissement de € 660 millions, annoncée en 2018, qui n’a pas encore été entièrement utilisée, suite à la décision d’Umicore en 2019 de reporter certains investissements en Chine en raison du ralentissement du marché dans cette région.

Opportunités de croissance attractives dans le domaine des catalyseurs pour soutenir l’économie de l’hydrogène vert

L’hydrogène connaît un élan sans précédent, un nombre croissant de gouvernements prenant des mesures ambitieuses pour promouvoir cette source d’énergie propre, sûre et abordable. En particulier, la demande de moteurs à pile à combustible à base d’hydrogène pour des applications pour poids lourds et voitures à longue autonomie augmente rapidement et Umicore est bien positionnée pour tirer profit de cette opportunité de croissance attractive à court terme. L’expertise accumulée par Umicore pendant plus de trente ans dans le domaine de la technologie des catalyseurs pour piles à combustible, sa qualification précoce pour les applications de transport auprès de plus de 10 constructeurs automobiles et de camions, de fabricants de stacks, de producteurs de MEA et d’intégrateurs de systèmes, son important portefeuille de propriété intellectuelle et sa capacité à porter ses opérations à l’échelle industrielle, font d’Umicore un leader dans ce segment de marché à croissance rapide.

Umicore réalise également des investissements permanents en R&D, des programmes d’innovation ouverte et des programmes de développement conjoints afin de se préparer aux opportunités à plus long terme offertes par l’économie de l’hydrogène, comme la collaboration en R&D annoncée récemment avec Anglo American Platinum autour d’une nouvelle technologie de catalyseurs pour des applications LOHC en vue de simplifier le stockage de l’hydrogène et son utilisation dans les véhicules électriques à pile à combustible.

Ouvrir la voie à un avenir durable

Umicore s’est fixé des objectifs très ambitieux en matière de durabilité pour les années à venir et présentera au marché sa feuille de route en matière de durabilité le 2 juin.

Réservez la date du 2 juin à 14h CEST pour l’événement Sustainability d’Umicore .

Marc Grynberg, CEO d’Umicore, a commenté: “Notre capacité à maintenir le cap stratégique et à répondre aux attentes de nos clients avec diligence pendant la pandémie est récompensée par des résultats exceptionnels cette année. En outre, les tendances structurelles qui soutiennent la stratégie d’Umicore dans les domaines des matériaux pour la mobilité propre et du recyclage sont plus fortes que jamais et nous continuerons à affiner nos aptitudes technologiques et notre positionnement de marché pour poursuivre notre croissance avec succès. Notre réussite dépendra également de notre capacité à repousser les limites en termes de durabilité et je suis impatient de vous faire part de nos nouvelles ambitions à cet égard le 2 juin. Enfin, je tiens à remercier tous les employés d’Umicore qui se sont adaptés avec agilité et créativité à de nouveaux modes de travail pendant cette pandémie, ainsi que pour leur engagement et leur soutien permanents.”

Marc Grynberg, CEO d’Umicore, et Filip Platteeuw, CFO, tiendront une conférence téléphonique à 10h00 CEST aujourd’hui, le 29 avril 2021.

Plus d’informations sur : http://umicore.com/Q1_2021_Business_Update_fr





1 L’EBIT ajusté de Recycling s’élevait à € 362 millions en 2020.

2 L’EBIT ajusté de Catalysis s’élevait à € 154 millions en 2020.

3 Umicore a annoncé le 11 février 2021 prédire une croissance significative de l’EBIT ajusté pour Energy & Surface Technologies en 2021, conformément aux attentes du marché, qui s’élevaient alors à € 115 millions, et en hausse par rapport aux € 75 millions en 2020.