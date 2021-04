Umicore kent zeer sterke start in 2021 en behoudt strategische koers

English French Dutch

Zoals aangekondigd op 22 april, kent Umicore een zeer sterke start dit jaar, dankzij stijgende edelmetaalprijzen, een sterke vraag in de verschillende business units en robuuste activiteiten.

In Catalysis deed Umicore het in het eerste kwartaal aanzienlijk beter dan de globale autosector, zowel wat betreft volumes als inkomsten. Dit was het resultaat van een verdere groei van haar marktaandeel, in het bijzonder in de Chinese en Europese markt voor personenwagens op benzine, een gunstige platformmix en de aanhoudende daling van het aandeel dieselwagens in Europa. Ook de inkomsten en volumes voor zware dieseltoepassingen bleven het beter doen dan de markt dankzij de grote vraag naar Umicore’s China V-katalysatortechnologieën. Groei in de business units Precious Metals Chemistry en Fuel Cell & Stationary Catalysts, hogere PGM-prijzen en de impact van de optimalisatie van de productie (‘production footprint’) en kostenverbeteringen die in 2020 werden doorgevoerd, droegen eveneens bij aan de sterke prestatie in het eerste kwartaal.

In Energy & Surface Technologies stegen Umicore’s verkoopvolumes van kathodematerialen sterk, in de eerste plaats door een sterke vraag in Europa die tevens de verkoopmix van Umicore ten goede kwam. In China, waar de EV-markt de eerste tekenen van herstel toont, beginnen de volumes van Umicore aan te trekken. De overcapaciteit in de Chinese kathodematerialenindustrie houdt echter aan, wat zoals verwacht, tot prijsdruk leidt. Ook de vraag in Cobalt & Specialty Materials groeide, dankzij het herstel van de economie, terwijl Metal Deposition Solutions een erg grote vraag uit de elektronicasector kende.

Recycling presteerde in het eerste kwartaal aanzienlijk beter dan in dezelfde periode vorig jaar dankzij de hoge prijzen voor edelmetalen, in het bijzonder voor rodium, maar ook ten gevolge van volumegroei en robuuste activiteiten in de verschillende business units en regio’s. Precious Metals Refining bleef voordeel halen uit haar verhoogde capaciteit en verbeterde vermogen om uiterst complexe PGM-bevattende materialen te verwerken. Ook Jewelry & Industrial Metals zette een zeer sterke prestatie neer dankzij een aanhoudende grote vraag naar beleggingsproducten en goudrecyclagediensten, terwijl hoge en volatiele prijzen voor edelmetalen ertoe leidden dat Precious Metals Management een grote bijdrage leverde aan de winst.

Umicore is op weg naar een uitzonderlijke prestatie in 2021

Op basis van de sterke prestatie tot op heden, de huidige zichtbaarheid op de vraag, en ervan uitgaand dat de prijzen voor edelmetalen rond het niveau van het eerste kwartaal van dit jaar blijven, verwacht Umicore dat de aangepaste EBIT in 2021 € 1 miljard zal benaderen. Rekening houdend met seizoensgebonden factoren in diverse activiteiten en de geplande onderhoudsstop in Hoboken in de herfst, wordt op dit moment verwacht dat de aangepaste EBIT in het eerste semester groter zal zijn dan in het tweede semester. Deze vooruitzichten veronderstellen dat er geen verslechtering zal plaatsvinden in de vraagpatronen van de autosector of, algemener, in de macro-economische omgeving, bijvoorbeeld door de evolutie van de pandemie.

In vergelijking met 2020 omvatten deze vooruitzichten voor het volledige jaar ‘op gelijke basis’ (like-for-like) een uitzonderlijke bijkomende bijdrage van ongeveer € 250 miljoen voortkomend uit de hogere prijzen voor edelmetalen. Recycling zal naar verwachting het meest profiteren van de hierboven vermelde stijging van de metaalprijzen en uitzonderlijke winsten boeken, ruim boven die van vorig jaar1. Catalysis zal haar aangepaste EBIT naar verwachting meer dan verdubbelen in vergelijking met 20202 en Energy & Surface Technologies verwacht op dit moment een significant hogere aangepaste EBIT op jaarbasis, lichtjes hoger dan de vooruitzichten meegedeeld in februari 20213.

De sterke stijging in edelmetalen, met name PGM’s, heeft tot gevolg dat de Groep een grotere behoefte aan werkkapitaal heeft, in het bijzonder in Catalysis, wat een impact heeft op de vrije kasstromen.

Versnelde investeringen in veiligheid en gezondheid in de fabriek in Hoboken

In het kader van haar meerjarige investeringsprogramma van ongeveer € 25 miljoen per jaar om de prestaties inzake milieu en veiligheid van de recyclagefabriek van Hoboken te blijven verbeteren, werden diverse bijkomende acties opgezet om diffuse emissies verder terug te dringen, zoals de bouw van nieuwe, volledig overdekte opslagplaatsen voor grondstoffen en de invoering van slimme logistiek die rekening houdt met windmetingen in ‘realtime’ en zo het gevaar op stofvorming tijdens de behandeling van grondstoffen vermindert.

Bovenop de bovenstaande maatregelen legt Umicore op haar eigen site én nabij de fabriek een groene zone aan om de afstand tussen haar activiteiten en de woonomgeving te vergroten. Voor de groene zone naast de fabriek overlegt Umicore met bewoners die het dichtst bij de fabriek wonen voor de vrijwillige verkoop van hun huis. Dit heeft tot heden geleid tot de overeengekomen aankoop van bijna 100 huizen. Voor de aanleg van de groene zone boekte Umicore eind vorig jaar een voorziening van € 50 miljoen.

Umicore moedigt een open dialoog met al haar belanghebbenden aan om hen op die manier volledig op de hoogte te houden rond haar activiteiten, haar initiatieven en de milieuprestaties van de fabriek. Umicore stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de lokale gemeenschap en haar activiteiten op duurzame wijze naast elkaar kunnen bestaan.

Aanhouden van de strategische koers

Verdere investeringen in de capaciteit voor kathodematerialen in Nysa, Polen

Umicore zal haar fabriek voor kathodematerialen in Nysa tegen het midden van het jaar in gebruik nemen, met initiële commerciële productievolumes die tegen het einde van het jaar worden verwacht. De fabriek in Nysa zal volledig op hernieuwbare energie draaien en zal in staat zijn om alle graden van NMC te produceren, met inbegrip van HLM, dankzij haar flexibele en uiterst efficiënte productieopzet.

In een volgende stap zal Umicore in Nysa productielijnen toevoegen die in 2023 operationeel zullen zijn, om tegemoet te komen aan de stijgende vraag in Europa van bestaande en nieuwe klanten. Het grootste deel van deze bijkomende capaciteit is reeds toegekend terwijl het overblijvende deel in kwalificatie is. De investeringsuitgaven voor deze bijkomende lijnen zullen grotendeels afkomstig zijn van de € 660 miljoen investeringsenveloppe die in 2018 werd aangekondigd en nog niet volledig werd opgebruikt als gevolg van van Umicore’s beslissing in 2019 om bepaalde investeringen in China uit te stellen ten gevolge van de marktvertraging in die regio.

Aantrekkelijke groeimogelijkheden in katalysatoren ter ondersteuning van de groene waterstofeconomie.

Waterstof krijgt ongezien veel aandacht nu steeds meer overheden ambitieuze acties ondernemen om dit aan te prijzen als een schone, veilige en voordelige energiebron. Vooral de vraag naar brandstofcelaandrijvingen op waterstofbasis voor zware transporttoepassingen en grotere personenwagens groeit zienderogen, en Umicore is ideaal geplaatst om voordeel te halen uit deze aantrekkelijke kortermijngroeiopportuniteit. Umicore is een leider in dit snelgroeiende marktsegment dankzij ruim dertig jaar vergaarde expertise in brandstofcelkatalysatortechnologie, haar vroege kwalificatie voor transporttoepassingen met ruim 10 auto- en vrachtwagenproducenten, stackfabrikanten, MEA-producenten en systeemintegratoren, haar uitgebreide patentenportfolio en haar vermogen om op te schalen.

Umicore heeft ook lopende onderzoeks & ontwikkelingsinvesteringen (O&O), open innovatieprogramma’s en gezamenlijke ontwikkelingsprogramma’s voor de langetermijnopportuniteiten die de waterstofeconomie biedt, zoals de onlangs aangekondigde O&O-samenwerking met Anglo American Platinum rond een nieuwe katalysator­technologie voor LOHC-toepassingen gericht op de vereenvoudiging van waterstofopslag en het gebruik ervan in brandstofcellen van elektrische voertuigen.

Een voorloper naar een duurzame toekomst

Umicore heeft voor de komende jaren zeer ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen uitgewerkt. Op 2 juni zal ze haar nieuwe duurzaamheidsplannen voorstellen aan de markt.

‘Save the date’ voor Umicore’s Duurzaamheidsevenement: 2 juni om 14u00 CEST

Marc Grynberg, CEO van Umicore: “Ons vermogen om de strategische koers aan te houden en onze klanten tijdens de pandemie met toewijding te blijven bedienen, wordt dit jaar beloond met uitstekende resultaten. Bovendien zijn de structurele trends die de strategie van Umicore ondersteunen op het vlak van schone mobiliteitsmaterialen en recyclage sterker dan ooit en we zullen onze technologische capaciteiten en marktpositie blijven aanscherpen om met succes te blijven groeien. Ons succes zal ook afhangen van ons vermogen om grenzen te verleggen op het vlak van duurzaamheid en ik kijk ernaar uit om op 2 juni onze nieuwe ambities in dat opzicht met u te delen. Tot slot, wil ik alle Umicore-medewerkers bedanken omdat ze zich tijdens deze pandemie met wendbaarheid en creativiteit aangepast hebben aan de nieuwe werkmethodes en voor hun blijvende inzet en steun.”

Een telefoonconferentie en audio webcast met Marc Grynberg, CEO, en Filip Platteeuw, CFO, zal plaatsvinden vandaag, 29 april 2021, om 10u00 CEST. Meer informatie: http://umicore.com/Q1_2021_Business_Update_nl





1 De aangepaste EBIT voor Recycling bedroeg € 362 miljoen in 2020.

2 De aangepaste EBIT voor Catalysis bedroeg € 154 miljoen in 2020.

3 Umicore kondigde op 11 februari 2021 aan dat de aangepaste EBIT voor Energy & Surface Technologies in 2021 naar verwachting significant zou groeien, in overeenstemming met de marktverwachtingen die toen € 115 miljoen bedroegen, wat een stijging is tegenover € 75 miljoen in 2020.