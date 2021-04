Enregistrement d'un DEU 2020 auprès de l'AMF

English French

Communiqué de presse Ecully, le 29 avril 2021 – 8h





Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel

Spineway annonce avoir déposé en date du 28 avril 2021 son Document d’Enregistrement Universel (DEU) relatif à l’exercice 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro R. 21 - 012.

Il peut être consulté et téléchargé sur le site Internet de la Société (www.spineway.com/Investisseurs/Information-reglementee) ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Il est également disponible sans frais sur simple demande par courrier adressé à la société : Spineway, 7 allée Moulin Berger, 69130 Ecully.

Prochain RDV : CA 1er semestre 2021 – 13 juillet 20211

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com



Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

Contacts :





SPINEWAY



Ligne aux actionnaires



Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)



0811 045 555







Eligible PEA / PME



ALSPW





Euronext Growth





AELIUM Finance et Communication



Relations investisseurs



Solène Kennis



spineway@aelium.fr





1 Compte tenu du caractère peu représentatif de l’activité et conformément au règlement AMF, Spineway a décidé de ne plus publier de chiffre d’affaires trimestriel. Il communiquera désormais des chiffres d’affaires semestriels sauf élément notable.

Pièce jointe