Delårsrapport for første kvartal 2021: Stærk strategisk fremdrift og god operationel drift i første kvartal 2021

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for første kvartal 2021.



Vores driftsresultat (EBITDA) i årets første kvartal udgjorde 4,9 mia. kr., et fald på 1,9 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldtes primært høj indtjening fra konstruktionsaftalen vedrørende Hornsea 1’s transmissionsanlæg i første kvartal 2020, som ikke blev gentaget i første kvartal 2021, meget høje vindhastigheder i første kvartal 2020 samt salget af eldistributions-, privatkunde- og udendørsbelysningsforretningen sidste år. Herudover var første kvartal 2021 påvirket af en hensættelse til garantiforpligtelser på 0,8 mia. kr. vedrørende udfordringer med kabelbeskyttelsessystemerne på nogle af vores havvindmølleparker.

Koncernens operationelle drift i første kvartal 2021 var god og en smule bedre end forventet. Vores rådighedsgrader har været gode, indtjeningen fra vores kraftvarmeværker har været bedre end forventet, og derudover har vi opnået yderligere indtjening fra afsluttede anlægsprojekter.

Indtjeningen fra vores producerende hav- og landvindmølleparker var på niveau med samme periode sidste år. Det højere antal producerende vindmølleparker blev modsvaret af markant lavere vindhastigheder i vores havvindportefølje.

Vores operationelle drift og finansielle resultater var solide trods COVID-19-pandemien, og vi fastholder derfor vores forventninger til EBITDA for hele året på 15-16 mia. kr.

Vi fastholder samtidig vores nuværende forventninger til bruttoinvesteringer for hele året på 32-34 mia. kr. Når købet af Brookfield Renewable Ireland er afsluttet, vil købsprisen blive lagt til vores nuværende forventninger.

Nettoresultatet udgjorde 1,6 mia. kr., og afkastet af investeret kapital (ROCE) var 7,5 %.

Mads Nipper, administrerende direktør og koncernchef i Ørsted, siger i en kommentar til delårsrapporten for første kvartal 2021:

”Ørsted’s operationelle drift i første kvartal 2021 var god og en smule bedre end forventet, og vi har nået flere strategiske milepæle. I vores Offshore-forretning fik de polske Baltica 2 & 3-projekter med en samlet kapacitet på op til 2,5 GW tildelt differencekontrakter, og vi har indgået et nyt partnerskab i Baltikum. Vi har også underskrevet en aftale om at frasælge 50 % af Borssele 1 & 2. I vores Onshore-forretning har vi foretaget et strategisk opkøb i Irland og Storbritannien, hvilket har givet os en platform for fremtidig vækst på det europæiske marked for landbaseret vedvarende energi. Vi glæder os til at præsentere en opdatering af vores strategi og langsigtede mål på vores kapitalmarkedsdag den 2. juni.”

Finansielle hovedtal for første kvartal 2021:

mio. kr. Q1 2021 Q1 2020 % EBITDA 4.863 6.805 (29 %) Periodens resultat 1.598 3.318 (52 %) Pengestrømme fra driftsaktivitet 8.087 (428) n.a. Bruttoinvesteringer (6.665) (5.308) 26 % Frasalg (31) 7 n.a. Frie pengestrømme 1.391 (5.729) n.a. Rentebærende nettogæld 13.190 27.084 (51 %) FFO/justeret nettogæld 45 % 21 % 24 %p ROCE 7 % 11 % (4 %p)

