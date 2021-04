Vincit Oyj

Yhtiötiedote 29.4.2021 kello 10:00

Vincit suunnittelee henkilöstöantia Suomessa

Vincit Oyj hallitus suunnittelee järjestävänsä Suomessa henkilöstöannin, jossa hallituksen päättämällä tavalla tarjottaisiin Vincit Oyj:n ja sen suomalaisten tytäryhtiöiden vakituisen henkilöstön merkittäväksi yhtiön uusia osakkeita enintään 200.000 - 500.000 kappaletta. Hallitus tulee päättämään henkilöstöannin toteuttamisesta sekä toteuttamisen tarkemmista ehdoista ja aikataulusta arviolta viimeistään lokakuussa 2021. Päätökset osakeannista perustuvat hallitukselle varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2021 annettuun valtuutukseen.

Henkilöstöantiin on suunniteltu liittyvän myös lisäosakejärjestelmä, jonka tarkemmista säännöistä hallitus päättää henkilöstöannin ehtojen yhteydessä.

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Meillä tulee syksyllä täyteen viisi vuotta listautumisesta. Meillä oli silloin poikkeuksellisen laaja osallistuminen henkilöstöantiin, mikä osoitti vahvaa ja pitkäjänteistä sitoutumista yhtiöön. Listautumisen jälkeen meillä on aloittanut satoja uusia työntekijöitä, joten nyt hyvä hetki juhlistaa listautumisen vuosipäivää ja uusia sen kunniaksi henkilöstöanti. Haluamme päästä keskustelemaan aiheesta henkilöstön kanssa hyvissä ajoin ennen varsinaista antia.”

Henkilöstöantiin osallistuminen on vapaaehtoista ja sen tarkoituksena on sitouttaa henkilöstö yhtiöön ja kannustaa omistamaan yhtiön osakkeita.

Yhtiön hallitus määrittää myöhemmin henkilöstöannin tarkemmissa ehdoissa merkintähinnan, joka tulee perustumaan hallituksen lopullisen osakeantipäätöksen ajankohtaa edeltävän kalenterikuukauden osakkeiden vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ja siitä laskettavaan 10 prosentin alennukseen.

Henkilöstöanti ja lisäosakejärjestelmä eivät toteutuessaan koskisi Leadership as a Service Company Oy:n henkilöstöä, jolla on suunnitteilla erillinen pitkän aikavälin kannustinohjelma.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi