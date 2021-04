Professionelle rengøringsfirmaer går sammen om at teste brugen af probiotika i miljøvenlig rengøring som svar på COVID-19

English Danish

COVID-19-krisen har motiveret rengøringskonkurrenter til at arbejde sammen for at undersøge effekten af Novozymes’ nye probiotiske rengøringsprodukt i forsøg hos fem forskellige virksomheder i Gladsaxe Kommune, Danmark.

Novozymes har indgået partnerskab med en række rengøringsfirmaer med støtte fra Gladsaxe Kommunes lokale erhvervsservice for at teste en løsning på en post-COVID-19 problematik: det øgede behov for grundig rengøring.

Hyppigere rengøring og anvendelse af flere kemiske produkter kan være skadeligt for miljøet og rengøringspersonalet. Derudover har den hyppige rengøring en negativ påvirkning af indendørs mikobiomet, da forskning har vist, at miljøer, der er for rene, kan svække kroppens immunsystem og øge forekomsten af astma og allergi.

Innovation giver mulighed for at teste nye produkt koncepter

Novozymes indgik et lokalt partnerskab med Gladsaxes bæredygtige hygiejne hub for at teste det probiotiske rengøringsprodukt Microvia ™ Pro, som er udviklet af Novozymes.

Katrine Munch-Hansen, Business Director for Household Care i Europa, glæder sig over muligheden for i samspil med den professionelle rengøringsbranche at sætte fokus på mere miljøvenlig rengøring; ”Samarbejde med disse partnere om innovative rengøringsløsninger er et vigtigt skridt på vejen mod grønnere rengøring med mikroorganismer, der giver tryghed hos forbrugeren. Dertil, giver det direkte samarbejde med forbrugeren os en bedre indsigt i markedet og behovet, hvilket giver os en bedre mulighed for at skabe effektive løsninger.”

Formålet med testen er at identificere ændringer i gulvmikrobiomet ved hjælp af DNA-sekventering før og efter rengøring med det probiotiske blend. Dette gør det muligt for Novozymes at evaluere effekten af probiotiske gulvrensere som et bæredygtigt alternativ til traditionelle alternativer i kontorer og kantineområder.

”Novozymes ser et stort potentiale i at bruge mikrober til at give langtidsholdbare rengøringseffekter. Ved at kombinere fem harmløse Bacillus-arter med forskellige egenskaber har vi skabt et unikt mikrobielt blend, der kan understøtte eksisterende rengøringsløsninger ved at nedbryde mikroskopisk snavs og skabe gavnlige skift i indendørs mikrobiomet. Vi glæder os til at se resultaterne”, siger Marta Kinnunen-Grubb (Industry Teknologi Specialist) fra Novozymes.

Bredt innovativt partnerskab

Opfordringen til samarbejdet tiltrak flere store rengøringsfirmaer, der var interesserede i at prøve den nye løsning. Rengøringspersonale i fem forskellige virksomheder i Gladsaxe Kommune vil for en tid udskifte deres nuværende rengøringsmidler med den nye probiotiske løsning, bestående af en 100% biologisk nedbrydelig støvbinder tilsat Novozymes’ probiotiske Microvia ™ Pro produkt. Testen starter den 3. maj 2021 og finder sted over en periode på seks uger i fem hovedkvarterer i Gladsaxe Kommune.

”Gladsaxe har mange store virksomheder indenfor rengøring og hygiejne. Vi samlede dem i en åben dialog om fremtidens bæredygtige rengøring som et led i kommunens strategi for en grøn genstart efter COVID-19, og det er med stor glæde, at parterne er gået sammen om at teste Novozymes produkt”, siger Freja Ludvigsen, Gladsaxes erhvervsudviklingschef, som står bag partnerskabet.

Forsøgsdesignet er udviklet af Novozymes i tæt samarbejde med start-up-virksomheden Aks2tal, der allerede har et tæt samarbejde omkring støvbinding med Forenede Service, der også stiller deres hovedkvarter i Gladsaxe til rådighed i forsøget.

”Som virksomhed har vi et stort ansvar for at passe på både miljø og mennesker, og rengøringsfagligt er vi enormt nysgerrige på probiotiske rengøringsløsninger, som vi tester her i virksomheden. Hvis det viser sig, at nye løsninger kan erstatte konventionel kemi, vil det have stor betydning i en branche som vores, hvor mennesker udfører arbejde i daglig og tæt kontakt med mange forskellige rengøringsmidler. Det vil være et stort plus – både for miljøet og for den enkelte medarbejder”, siger chef for miljø og kvalitet i Forenede Service, Nils Bjørn Larsen.

Om partnerskabet

I slutningen af 2020 inviterede HelloScience, en platform for innovation med fokus på samarbejde grundlagt af Novozymes, rengøringsvirksomheder og startups til et Livelab event. Formål er at gentænke nuværende rengøringsvaner og midler for at skabe fremtidens løsninger.





Om Novozymes

Novozymes is the world leader in biological solutions. Together with customers, partners and the global community, Novozymes improves industrial performance while preserving the planet's resources and helping build better lives. As the world's largest provider of enzyme and microbial technologies, our bio-innovation enables higher agricultural yields, low-temperature washing, energy-efficient production, renewable fuel and many other benefits that we rely on today and in the future. We call it Rethink Tomorrow. www.novozymes.com

NASDAQ OMX: NZYM-B • 6,500 employees • DKK 14,5 billion turnover • 30+ industries • 700+ products

Pressekontakt:

Joanna Ashmead, Comms Manager at Novozymes at joa@novozymes.com / +45 3077 2816

Kontaktpersoner:

Gladsaxe Kommune

Freja Ludvigsen, erhvervsudviklingschef

Mobil: 23 36 44 56

E-mail: frelud@gladsaxe.dk

Novozymes A/S

Marta Kinnunen-Grubb, Industry Technology Specialist, Microbial Cleaning

Mobile: 30 77 33 88

E-mail: mkin@novozymes.com

Partneren

Sanne Budde, Driftschef

Mobil: 27 24 00 20

Mail: sb@partneren.dk

”Partneren er gået ind i Gladsaxe Kommunes innovationspartnerskab fordi, at når vi tænker bæredygtigt handler det ikke kun om vores strategi og målbare målsætninger, men også at kunne tænke innovativt. Det essentielle i at være innovativ og til tider first mover på et område, kræver ofte vidensdeling og partnerskaber på tværs af brancher, inden for ens egen branche samt mellem det private og offentlige. Vores filosofi er, at hvis vi alle skal blive mere bæredygtige i vores hverdag, i vores tilgang samt bevidsthed, ligger succesen i fællesskabet - ikke i hvem der kommer først i mål”, siger Catja Winther adm. direktør i Partneren, der har hovedkvarter i Søborg.

COOR

Helle Wallentin, Head of Communication & Marketing

Mobil: 61 95 31 20

e-mail: Helle.Wallentin@coor.com

”COOR og Novozymes har sammen en passion for åben innovation, fri og tilgængelig forskning for alle og nyskabende samarbejde som vejen til at løse klimakrisen og indfri verdensmålene. Hele verden har brug for rene hospitaler, institutioner og arbejdspladser, og Coor vil levere effektiv rengøring med respekt for vores jordklode. Vi er stolte af at være en del af denne rejse sammen med Novozymes mod mere bæredygtig og effektiv rengøring. Probiotisk rengøring kunne være en vej frem mod en renere og mere bæredygtig verden!” siger Annette Vindstrup, divisionsdirektør, Cleaning, COOR.

Forenede Service

Nils Bjørn Larsen

Mobil: 40 76 12 49

Mail: nbl@forenede.dk

AKS2tal

Allan Schmidt, ejer og direktør

Mobil: 29 73 07 15

Mail: info@akstotal.dk

HelloScience

Alfred Birkegaard Hansted

Mobil: 50 52 63 23

E-mail: alfred@helloscience.io

Vedhæftet fil