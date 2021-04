Fejlberegning af indre værdi for Kapitalforeningen BankInvest Select

København Ø, April 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --



I ovennævnte afdelinger har der været fejlberegning af indre værdi på afdelingernes beviser, således at den indre værdi har været mere end 0,50% for lav i perioden fra tirsdag den 27. april 2021 til onsdag den 28. april 2021.

Afvigelsen for afdelingen Fokus Danske Aktier KL, fondskode DK0060853349 har i den pågældende periode været op til 1,31% for lav i forhold til den korrekte indre værdi.

Afvigelsen for afdelingen Small Cap Danske Aktier KL, fondskode DK0061029808 har i den pågældende periode været op til 0,56% for lav i forhold til den korrekte indre værdi.

Investorer, som har handlet i ovennævnte periode, bedes henvende sig til deres pengeinstitut eller BI Management A/S med henblik på vurdering af evt. kompensation.

BI Management A/S kan kontaktes ved at sende mail med dokumentation for handel til nav@bankinvest.dk.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør