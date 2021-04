English Lithuanian

Notification on transactions concluded by managers of the company (see attachment).

Martynas Bertašius and Gabrielė Jozūnienė, children of Vilkyškių pieninė AB General Director Gintaras Bertašius, donated 927,110 shares to Gintaras Bertašius.

Vilija Milaševičiutė

Economic and finance director

Phone: +370 441 55102

Attachments