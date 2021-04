English Finnish

NoHo Partnersin Q1/2021-tulosinfo tiistaina 11.5.2021 klo 10.00 Strindbergissä

NoHo Partners Oyj julkistaa osavuosikatsauksena ajalta 1.1.–31.3.2021 tiistaina 11.5.2021 noin klo 8.15, jonka jälkeen se on luettavissa osoitteessa www.noho.fi .



Yhtiö järjestää tulosinfotilaisuuden tiedotusvälineille, analyytikoille ja sijoittajille samana päivänä klo 10.00 ravintola Strindbergissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 33, 00130 Helsinki.



Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esittelee vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat sekä kertoo yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja näkymistä.



Suomenkielinen tulosinfo on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2021-q1-tulos . Tilaisuuden aikana kysymyksiä voi esittää verkon välityksellä. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.