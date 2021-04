AS-i Tallink Grupp auditeeritud 2020 majandusaasta aruanne

Estonian English

Kiri aktsionäridele

Lugupeetud aktsionärid

Möödunud aasta on kahtlemata olnud keeruline – mitte üksnes Tallink Grupile ning üleilmsele turismi- ja transporditööstusele, vaid tervele maailmale. 2020. aasta märtsis ootamatu šokina vallandunud COVID-19 pandeemia ning sellele järgnenud riikide lukkupanekud, piirangud ja üleilmne tervishoiu- ja majanduskriis on nii meie kui ka paljude teiste ettevõtete äritegevusele jätnud selge ja suure jälje. Vaatamata meie endi aasta jooksul tehtud tohututele pingutustele, et suudaksime nina vee peal hoida, ning riikidelt ja partneritelt saadud abile, mille eest me oleme südamest tänulikud, läheb 2020 ajalukku kui aasta, mis tõi igal rindel enneolematuid kärpeid, langusi ja kahjumeid.

Ehkki selles olukorras sõltus meist endist võrdlemisi vähe, keskendusime sellele, mida saime mõjutada ja mille muutmine oli meie võimuses. Me ei jätnud kasutamata ühtegi võimalust, et vähendada üleilmse kriisi mõju Tallink Grupile ning kindlustada ettevõtte likviidsus ja pikaajaline jätkusuutlikkus. Kriisi algusest peale oli meie jaoks loomulikuks prioriteediks kõigi meie inimeste – töötajate, reisijate ja partnerite tervis, turvalisus ja heaolu. Kehtestasime kogu kontsernis juba veebruaris, isegi enne üleilmse kriisi puhkemist, äärmiselt ranged hügieeni-, desinfitseerimis- ja viiruskontrollinõuded. Tõenäoliselt tänu sellele oleme suutnud oma laevadel, hotellides ja büroodes viirusepuhanguteta tööd jätkata ning peame selle eest tunnustama kõiki oma meeskonnaliikmeid, kes on teinud selle nimel suuri pingutusi.

Ohutuse tagamise kõrval keskendusime kohe ka kontrolli tugevdamisele kõigi kulude üle. Aasta jooksul analüüsisime paljusid kuluartikleid ja pidasime nende üle partneritega läbirääkimisi –enamasti edukalt ja mõnel juhul osaliselt edukalt – ning lükkasime edasi kõik investeeringud, mida vähegi andis edasi lükata.

Pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks pidasime kulude vähendamiseks mõistlikuks peatada osa oma tavapärasest tegevusest perioodidel, mil nõudlus turul oli väga piiratud, pakkudes samal ajal klientidele 2020. aasta suvel, kui piiranguid mõneks ajaks lõdvendati ja piirkonna reisijad janunesid vahelduse järele, et mõtteid kriisist eemale viia, mitut loomingulist alternatiivset reisivõimalust. Kui sellest kriisist midagi head otsida, siis kindlasti on see meile näidanud, et oleme palju kiiremad, paindlikumad ja nutikamad, kui oleksime suurettevõttena osanud arvata.

Kõige raskem osa aastast aga tuli alles pärast suve. Kohe, kui ilmnes, et viirus tuleb tagasi, sai selgeks ka see, et vaja on veelgi pikemaajalist ja järsemat kulude kärpimist. See oli asi, mida olime lootnud vältida. Alates septembrist kehtestatud uued piirangud ja pandeemia teine laine tähendasid, et meil polnud muud võimalust, kui öelda hüvasti paljudele oma professionaalsetele ja pühendunud töötajatele. Aasta lõpuks oli meie töötajate arv vähenenud 42% ehk üle 3 000 inimese, ning palgalehel olevate töötajate arv oli 3 800 ringis. Selles kriisis olime tunnistajaks ka sellele, kuidas tööõiguse paindlikkus või jäikus mõjutas otseselt koondamisvajadust: suurem osa koondamisi toimus Eestis ja Lätis, kuna Soome ja Rootsi paindlikum palgata puhkuste süsteem võimaldas töötajaid alles hoida. Üks väike hea uudis seoses personaliga oli 2020. aastal see, et Eesti valitsus kiitis heaks laevapere liikmete tööjõumaksusoodustused, mis kõigil meie muudel koduturgudel on juba aastaid kehtinud.

Oleme väga tänulikud kõigile oma koduriikide valitsustele ja ametiasutustele meile antud abi eest. Koos finantsasutustelt saadud toetusega saatis meie likviidsuse juhtimise pingutusi edu ning aasta lõpuks oli likviidsuspuhver tervikuna aasta algusega võrreldes paranenud. Peale selle toetas meie likviidsust sel aastal märkimisväärselt meie heade aktsionäride otsus jätta 2020. aastal dividendid jaotamata.

Rasketel aegadel tuleb pöörata pilk tulevikku. Seda tegime ka meie ja see aitas meil säilitada motivatsiooni ja keskendumisvõimet. Peamine projekt, millega me 2020. aastal edasi liikusime, oli meie uue LNG kütusel töötava ro-pax kiirlaeva MyStar ehitus. Uus laev hakkab Tallinna-Helsingi liinil sõitma aasta pärast ning loob koos oma sõsarlaeva, samuti LNG kütust kasutava Megastariga Eesti ja Soome pealinnade vahele „rohelise silla“.

Kriis tõstis teravalt esile ka vajaduse tegevust mitmekesistada ning investeerida teatavate valdkondade kiiresse arendamisse. Ilmselt ei ole üllatav, et valdkonnad, mille arendamise me ilma pikemata sihikule võtsime, olid meie e-pood, mis andis meie klientidele, kes kodust välja ei pääsenud, suurepärase kontaktivaba võimaluse endiselt osta oma meelisreisitooteid ja leida uusi lemmikuid, ning meie koduriikide vahelise kaubaveo võimekuse suurendamine ro-pax-tüüpi parvlaeva Sailor omandamise abil, kuna kulutõhus kaubavedu oli kriisi ajal endiselt väga tähtis.

Aasta suurimaks arendusalaseks väljakutseks osutus Burger Kingi frantsiisi käivitamine Balti riikides ajal, mil nii toitlustusvaldkonda kui ka reisimist kammitsesid endiselt piirangud. See, et suutsime kõigile raskustele ja komistuskividele vaatamata aasta lõpuks kolmes Balti riigis avada frantsiisilepingus kokku lepitud kaheksa restorani, räägib Tallink Grupi meeskonna tohutust pühendumusest, tarmukusest ja võimekusest. Möödunud aasta oli Burger Kingi frantsiisi käivitusetapi algus ning selle suuremat panust meie kasvu ja majandustulemustesse peaksime nägema järgmistel aastatel.

Kuna reisipiirangud on jätkunud ka 2021. aasta alguses, seisab peaaegu pool meie laevastikust endiselt meie koduturgude sadamates, kuid loodame, et 2021. aasta suvel, niipea, kui piiranguid leevendatakse, naasevad need taas merele. Seni otsime alternatiivseid võimalusi nende kasutamiseks, keskendudes peamiselt prahtimisele.

Head aktsionärid

Torm ei ole veel vaibunud. Ka aasta 2021 toob kahtlemata palju katsumusi nii meile kui ka tervele maailmale. Ent usume, et tänu meie 2020. aastal astutud sammudele on meie ettevõte täna tunduvalt tõhusam, kulusäästlikum, kiirem ja paindlikum ning tugeval positsioonil selleks, et 2021. aastal ja järgnevatel perioodidel julgelt edasi liikuda. Pandeemia on andnud meile ootamatu võimaluse järele mõelda, kus me täna oleme ja kuhu soovime ettevõttena jõuda ning võimaldanud meil ennast ümber kujundada viisil, mis annab meile soodsa lähtepunkti pandeemiajärgseks turu taastumiseks.

Keegi ei tea veel täpselt, mis 2021. aastal juhtuma hakkab, kuid oleme optimistlikud ja loodame, et vaktsiinide levik, digitaalsed reisipassid ja paljud muud meetmed, mida maailmas praegu kasutusele võetakse või ette valmistatakse, aitavad meid peagi kõige hullematest karidest üle ja algab taastumine. Jälgime olukorda tähelepanelikult, valmistudes nii positiivseteks kui ka negatiivseteks stsenaariumideks ning hinnates, mil viisil on kõige parem taas alustada oma tavapäraste teenuste pakkumist, kui olukord normaliseerub. Ent ühes pole kahtlust ja meie kliendid kinnitavad meile seda iga päev: kui viirus taandub, tahavad inimesed KINDLASTI jälle reisida.

Kõike eespool öeldut arvesse võttes ei tule teist kellelegi tõenäoliselt üllatusena, et juhatus on teinud ettepaneku jätta 2021. aastal dividendid maksmata ning nii jääb see seniks, kuni meie äritegevuse rahavood on püsivamalt taastunud. Meie omalt poolt teeme endiselt kõik võimaliku kulude kontrolli all hoidmiseks ning oleme kindlad, et suudame konstruktiivses koostöös finantsasutustega ja meile laenu andnud pankadega hoida jätkusuutlikuks pikaajaliseks tegevuseks vajalikku likviidsust.

Aasta 2020 sundis meid muutuma säästlikumaks, tõhusamaks, dünaamilisemaks ja paindlikumaks – organisatsiooniks, kes on valmistunud kõigiks raskusteks, mis võivad ees oodata, ja valmis neile vastu astuma. Oleme tänulikud kõigile oma töötajatele, klientidele, partneritele ja aktsionäridele selle eest, et te meid jätkuvalt usaldate ning usute meisse ja meie tulevikku. Praegu pingutab kogu Tallink Grupi meeskond tekil, hoiab pilku silmapiiril ja annab endast parima, et tõestada, et meie laevad seilavad kindlalt edasi ka pärast selle tormi vaibumist.

Heade soovidega

Paavo Nõgene

Juhatuse esimees





AS-i Tallink Grupp auditeeritud 2020 majandusaasta aruanne

Kontsern vedas 2020. aastal kokku 3 732 102 reisijat ehk 62% vähem kui 2019. aastal. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes 2019. aastaga võrreldes 5,2%. Kontserni müügitulu oli 442,9 miljonit eurot (2019: 949,1 miljonit eurot). EBITDA oli 8,0 miljonit eurot (2019: 171,1 miljonit eurot) ja puhaskahjum 108,3 miljonit eurot ehk 0,16 eurot aktsia kohta (2019: puhaskasum 49,7 miljonit eurot ehk 0,07 eurot aktsia kohta).

2020. aastal vähenes kontserni kogu müügitulu 506,2 miljoni euro võrra 442,9 miljoni euroni. 2019. aastal oli kogu müügitulu 949,1 miljonit eurot ja 2018. aastal 949,7 miljonit eurot. Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) vähenes 483,0 miljoni euro võrra 400,2 miljoni euroni.

2020. aastal mõjutasid kontserni müügitulu ja tegevustulemusi märkimisväärselt COVID-19 pandeemiast tingitud olukord ja reisipiirangud. Aasta olulisemad sündmused olid järgmised:

laevade ja hotellide tegevuse ajutine peatamine koroonapandeemia ja piirangute tõttu

laevade ümbersuunamine uutele liinidele

ulatuslikud ümberkorraldused ja töötajate arvu vähendamine 3 040 võrra

uute arvelduskrediidi ja käibekapitalilaenu lepingute sõlmimine 260 miljoni euro väärtuses

kõikidelt koduturgudelt riigiabi meetmete kaudu kokku 36,6 miljoni euro ulatuses otsese rahalise toetuse saamine

Uue kiirlaeva MyStar eest viimaste ettemaksete tegemine ja laeva ehitamise algus

ro-pax-tüüpi laeva Sailor ost

Tallink City hotelli renoveerimine

esimeste Burger Kingi restoranide avamine Eestis, Lätis ja Leedus





COVID-19 ja reisipiirangute mõju

2020. aastal mõjutasid kontserni tegevust ja majandustulemusi tugevasti koroonapandeemiast tingitud olukord, rahvusvahelisele reisimisele kehtestatud piirangud ning riigiasutuste soovitused reisimisest hoiduda. Sõidugraafikute muudatuste tagajärjel vähenes sõitude arv eelmise aastaga võrreldes 20%. Lisaks kehtestati laevadele täituvuspiirangud.

Kõigil liinidel kehtisid reisipiirangud märtsist juunini ja seejärel uuesti alates septembrist. Ehkki enamikul turgudel oli suvekuudel piiranguid vähe, on Rootsi suunduva ja sealt lähtuva rahvusvahelise reisijateveo piirangud kehtinud pidevalt alates 2020. aasta märtsist.

Suvekuudel suunas kontsern laevad paindlikult ümber muudele liinidele ning toimus mitu erikruiisi.

Alates detsembri keskpaigast on kontsern osutanud kiirlaevade ja kaubaveoteenuseid Eesti-Soome liinil, Turu-Stockholmi liinil ja Paldiski-Kapellskäri kaubaveoliinil, muude liinide opereerimine ja laevade tegevus on peatatud.

2020. aastal tehti äritegevuses mitu muudatust:

alates 2020. aasta märtsi keskpaigast peatati igapäevased reisid Tallinna-Stockholmi, Riia-Stockholmi ja Helsingi-Stockholmi liinil;

Tallink City hotell Tallinnas suleti alates 2020. aasta märtsist ja Tallinki hotell Riias alates 2020. aasta oktoobrist.

Kogu aasta vältel suunati laevu paindlikult teistele liinidele:

Kruiisilaev Victoria I suunati juunist detsembri lõpuni ajutiselt Tallinna-Helsingi liinile. Peale selle tegi laev mõned erikruiisid erinevatesse sihtkohtadesse. Samuti tegi kruiisilaev sügisel iganädalasi edasi-tagasi reise Tallinna-Stockholmi-Riia liinil.

Suvehooajal ning kuni septembri lõpuni tegi kruiisilaev Baltic Queen erikruiise Tallinnast Mariehamni ja Tallinnast Turusse. Lisaks tegi kruiisilaev ka edasi-tagasi erireise Tallinna-Stockholmi ja erikruiise Helsingi-Riia liinil.

Alates märtsi keskpaigast kuni aprilli keskpaigani oli kiirlaev Star ajutiselt suunatud Paldiski-Sassnitzi liinile.

Kevadel tegi kruiisilaev Romantika edasi-tagasi erireise Riia-Stockholmi liinil kaubavedude jätkumise tagamiseks. Suvehooajal kuni septembri lõpuni tegi Romantika ka erikruiise Riiast Mariehamni ja Riiast Helsingisse.

Kruiisilaev Isabelle sõitis juunist oktoobrini ajutiselt Paldiski-Kapellskäri liinil.

Kruiisilaev Silja Serenade sõitis suvehooajal Helsingi-Riia liinil.

Kruiisilaev Silja Symphony tegi juulist kuni oktoobri lõpuni erikruiise Stockholmist Visbysse ja Stockholmist Härnösandi.





Eesti-Soome liinide kiirlaev Megastar, kaubalaev Seawind, Paldiski-Kapellskäri liini kaubalaev Regal Star ja Turu-Stockholmi liini kruiisilaevad Baltic Princess ja Galaxy sõitsid oma tavapärastel liinidel. Kiirlaev Star pöördus mai keskpaigas tagasi Tallinna-Helsingi liinile. 2020. aasta juulist alates teenindab Paldiski-Kapellskäri liini lisaks kaubalaevale Regal Star ka kaubalaev Sailor.

Personali puudutavad muudatused

COVID-19 põhjustatud olukorra tõttu tehti 2020. aastal järgmised personali puudutavad muudatused.

Kevadel oli kogu Läti ja Eesti personali töökoormus ja töötasu vähendatud 70%-le vastavalt kaheks ja kolmeks kuuks.

Sügisel vähendati osa Eesti personali töökoormust ja töötasu 70%-le kuni 2021. aasta kevadeni.

Enamik Soome personali oli ajutiselt palgata puhkusel, v.a valvetöötajad.

Rootsi personali töökoormust vähendati erinevas ulatuses.

Kõigil turgudel tehti ümberkorraldusi ja kollektiivseid koondamisi, mis puudutasid nii maismaal kui ka laevadel töötavat personali.





Tulenevalt erinevustest kontserni koduturgude tööõiguses sai ärikeskkonna muutustele kõige efektiivsemalt ja kiiremini reageerida Soome lipu all opereerivatel laevadel. Kõige keerulisem oli olukord Eestis ja Lätis, kus jäik tööõigus ei näe ette palgata puhkusele saatmise võimalust selliselt, et töötajale rakenduksid ka teised palgatoetusmeetmed. Seetõttu algatati aeganõudev koondamisprotsess esmalt Eestis ja Lätis, kuid viidi aasta lõpu poole läbi ka Soomes ja Rootsis. Nende protsesside tulemusena toodi osa tugifunktsioone üle Eestisse.

Äritegevust ja personali puudutavate muudatuste ja protsesside, sealhulgas kollektiivsete koondamiste tagajärjel vähenes aasta lõpuks töötajate arv võrreldes aasta algusega 3 040 võrra. Võrreldes 2019. aastaga vähenes töötajate keskmine arv aasta jooksul 16,0% ning töötajate arv aasta lõpu seisuga 42,0%.

Toetusmeetmed

2020. aasta teises kvartalis kasutas kontsern riikide pakutud ajutisi töötasu hüvitamise meetmeid.

2020. aasta teises kvartalis kiitis Eesti Riigikogu heaks seadusemuudatuse, millega vabastati laevad alates 2020. aasta aprillist kaheteistkümneks kuuks veeteetasu maksmise kohustusest. Veeteetasu maksmise kohustusest vabastamise mõju 2020. aastal oli kokku 3,4 miljonit eurot.

Kontsern sai aasta jooksul kõigi koduturgude valitsustelt riigiabi meetmete kaudu otseseid rahalisi toetusi netosummas 36,6 miljonit eurot.



Põhinäitajad

31. detsembril lõppenud aasta kohta 2020 2019 2018 Müügitulu (miljonites eurodes) 442.9 949.1 949.7 Brutokahjum/-kasum (miljonites eurodes) -43.5 196.9 183.8 EBITDA¹ ² (miljonites eurodes) 8.0 171.1 142.8 EBIT¹ (miljonites eurodes) -92.6 74.9 63.5 Aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum (miljonites eurodes) -108.3 49.7 40.0 Amortisatsioon² (miljonites eurodes) 100.7 96.2 79.3 Investeeringud¹ ³ (miljonites eurodes) 100.1 73.2 36.4 Aktsiate kaalutud keskmine arv 669,882,040 669,881,045 669,882,040 Aktsiakasum¹ -0.162 0.074 0.060 Reisijate arv¹ 3,732,102 9,763,210 9,756,611 Kaubaveoühikute arv¹ 359,811 379,634 384,958 Keskmine töötajate arv¹ 6,104 7,270 7,430 Seisuga 31. detsember 2020 2019 2018 Varad kokku (miljonites eurodes) 1,516.2 1,533.0 1,500.9 Kohustused kokku (miljonites eurodes) 801.9 710.1 644.0 Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) 705.1 577.9 510.1 Netovõlg¹ (miljonites eurodes) 677.3 539.0 428.0 Netovõla ja EBITDA suhe¹ ² 84.25 3.15 3.00 Omakapital kokku (miljonites eurodes) 714.3 822.8 856.9 Omakapitali määr¹ (%) 47.1% 53.7% 57.1% Lihtaktsiate arv 669,882,040 669,882,040 669,865,540 Omakapital aktsia kohta¹ 1.07 1.23 1.28 Suhtarvud¹ 2020 2019 2018 Brutokahjumi/-kasumi marginaal (%) -9.8% 20.7% 19.4% EBITDA marginaal (%)² 1.8% 18.0% 15.0% EBIT marginaal (%) -20.9% 7.9% 6.7% Puhaskahjumi/-kasumi marginaal (%) -24.5% 5.2% 4.2% ROA (%) -6.1% 4.8% 4.1% ROE (%) -14.1% 6.0% 5.6% ROCE (%) -7.2% 5.7% 5.2% Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 0.43 0.54 0.79

¹ ESMA suunistel põhinevad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on avalikustatud peatükis „Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad“.

2 2018. aasta ilma IFRS 16 rakendamise mõjuta.

3 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.



Müük ja segmendid

Kontserni 2020. aasta müügitulu oli 442,9 miljonit eurot (2019: 949,1 miljonit eurot). Enam kui pool müügitulust ehk 228,5 miljonit eurot (2019: 536,6 miljonit eurot) teeniti müügist laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes. Piletimüügitulu moodustas 95,6 miljonit eurot (2019: 240,7 miljonit eurot) ja kaubaveo müügitulu 94,0 miljonit eurot (2019: 119,1 miljonit eurot).

Geograafiliste segmentide järgi jagunes müügitulu järgmiselt: 45,3% ehk 200,4 miljonit eurot teeniti Eesti-Soome liinidelt ja 33,7% ehk 149,5 miljonit eurot Soome-Rootsi liinidelt. Eesti-Rootsi liinide müügitulu oli 34,9 miljonit eurot ehk 7,9% ja Läti-Rootsi liini müügitulu 15,4 miljonit eurot ehk 3,5%. Muude geograafiliste segmentide müügitulu osakaal tõusis 10,2%-ni ehk 45,2 miljoni euroni.

2020. aastal vedasid kontserni laevad Eesti-Soome liinidel kokku 2,4 miljonit reisijat ehk 2019. aastaga võrreldes 52,3% vähem, kuid nendel liinidel veetud kaubaveoühikute arv suurenes 1,0%. Eesti-Soome liinide müügitulu kahanes 153,5 miljoni euro võrra 200,4 miljoni euroni. Eesti-Soome liinide majandustulemused hõlmavad ka Tallinna-Turu, Tallinna-Mariehamni ja Paldiski-Sassnitzi liinide tegevust.

Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 194,9 miljoni euro võrra, ulatudes 149,5 miljoni euroni. Soome-Rootsi liinide majandustulemused hõlmavad ka Helsingi-Riia liini ja erikruiise Stockholmist Visbysse ja Härnösandi.

Eesti-Rootsi liinide müügitulu kahanes eelmise majandusaastaga võrreldes 77,4 miljoni euro võrra ning ulatus 34,9 miljoni euroni. Eesti-Rootsi liinide majandustulemused hõlmavad Paldiski-Kapellskäri liini ja piiratud mahtudega tegutsenud Tallinna-Stockholmi liini.

Läti-Rootsi liini müügitulu langes eelmise aastaga võrreldes 57,1 miljonit eurot, ulatudes 15,4 miljoni euroni. Läti-Rootsi liini majandustulemused hõlmavad piiratud mahtudega tegutsenud Riia-Stockholmi liini ning erikruiise Riiast Helsingisse ja Mariehamni.

Muu segmendi müügitulu vähenes kokku 28,5 miljoni euro võrra, ulatudes 45,2 miljoni euroni. Languse taga oli peamiselt märgatavalt vähenenud majutuse müük ning väiksem müügitulu hotellides pakutavatest teenustest. Segmendi müügitulu mõjutasid positiivselt veebipoe suuremad müüginumbrid, Burger Kingi restoranide avamine ning tulu sildumisteenuse osutamisest Tallinna Vanasadamas.



Kasum

2020. aasta brutokahjum oli 43,5 miljonit eurot (2019: brutokasum 196,9 miljonit eurot) ja EBITDA oli 8,0 miljonit eurot (2019: 171,1 miljonit eurot). 2020. aasta puhaskahjum oli 108,3 miljonit eurot (2019: puhaskasum 49,7 miljonit eurot). Puhaskahjum aktsia kohta oli 0,16 eurot (2019: puhaskasum aktsia kohta 0,07 eurot).

Kontserni kasumlikkust mõjutasid peamiselt järgmised tegurid:

tegevuskulude oluline vähendamine, sealhulgas kollektiivsete koondamiste, riiklike toetusmeetmete ja palgavähenduste tulemusena saavutatud oluline personalikulude langus;

ühekordsete koondamiskulude negatiivne mõju summas 9,0 miljonit eurot. Koondamiste positiivne finantsmõju ilmneb eeldatavalt alates 2021. aastast;

valitsuste mitmesuguste toetusmeetmete mõju netosummas 36,6 miljonit eurot;

Eesti veeteetasudest vabastamise positiivne mõju summas 3,4 miljonit eurot.

Kauplustes ja restoranides müüdud kauba kulud ulatusid 116,6 miljoni euroni (2019: 221,1 miljoni euroni).

2020. aasta kütusekulud olid 56,3 miljonit eurot (2019: 89,6 miljonit eurot). Kütusekulusid mõjutasid sõidugraafikute muudatused ja peamiste tarnijatega sõlmitud kütusehinna kokkulepped, samuti madalamad maailmaturuhinnad. 2020. aasta esimeses kvartalis sõlmisime hinna fikseerimise kokkulepped, kuid aasta edenedes leppisime hiljem läbirääkimiste tulemusena kokku paindlikumates tingimustes. Seetõttu vähenesid aasta kütusekulud 37,1% võrra. Kontsern jätkab oma igapäevaste tegevuste tõhustamist ja optimeerimist ning laevade kütusekulude langetamist.

Kontserni personalikulud olid 116,8 miljonit eurot (2019: 163,1 miljonit eurot). 2020. aasta keskmine töötajate arv oli 6 104 (2019: 7 270).

Aruandeperioodi üldhalduskulud olid 48,4 miljonit eurot (2019: 56,8 miljonit eurot) ning müügi- ja turunduskulud 37,8 miljonit eurot (2019: 67,7 miljonit eurot).

Kontserni varade amortisatsioonikulu oli 100,7 miljonit eurot (2019: 96,2 miljonit eurot). Materiaalse või immateriaalse põhivara väärtuse langusest tulenevat kahjumit kontsernil ei tekkinud.

Netofinantskulud suurenesid 2019. aastaga võrreldes 0,2 miljoni euro võrra 17,8 miljoni euroni. Muutus hõlmab intressikulude vähenemist 0,3 miljoni euro võrra 2019. aastaga võrreldes ja 0,5 miljoni euro suurust netokahjumit valuutakursimuutustest.

Kontserni krediidi-, likviidsus- ja tururiske ning finantsriskide juhtimist on kirjeldatud raamatupidamise aastaaruande lisades.



Likviidsus ja rahavood

Kontserni 2020. aasta äritegevuse netorahavoog oli negatiivne summas 7,0 miljonit eurot (2019: positiivne summas 174,6 miljonit eurot).

Kontserni investeerimistegevuses kasutatud netorahavoog oli 99,9 miljonit eurot (2019: 60,7 miljonit eurot), milles kajastuvad peamiselt ettemaksed uue LNG kütusel töötava kiirlaeva MyStar eest ja ro-pax-tüüpi laeva Sailor ost.

2020. aastal maksis kontsern tagasi laene kogusummas 14,7 miljonit eurot (2019: 79,8 miljonit eurot). Intressimaksetele kulus 16,3 miljonit eurot (2019: 16,7 miljonit eurot).

Seisuga 31. detsember 2020 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 27,8 miljonit eurot (31. detsember 2019: 38,9 miljonit eurot). Lisaks oli kontsernil kasutamata arvelduskrediiti summas 119,3 miljonit eurot (2019: 90,0 miljonit eurot). Põhjamaade Investeerimispangalt saadud 100,0 miljoni euro suurusest laenust oli seisuga 31. detsember 2020 kasutusele võetud 10,0 miljonit eurot. Juhtkonna hinnangul on kontsernil oma tegevuse jaoks piisavalt likviidseid vahendeid. Jätkusuutlikkust ja likviidsust tagavaid tegevusi on kirjeldatud täpsemalt lisas 24.



Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

31. detsembril lõppenud aasta kohta, tuhandetes eurodes 2020 2019 Müügitulu (lisa 4) 442,934 949,119 Müüdud kaupade ja teenuste kulud (lisa 5) -486,388 -752,234 Brutokahjum/-kasum -43,454 196,885 Müügi- ja turunduskulud (lisa 5) -37,817 -67,727 Üldhalduskulud (lisa 5) -48,263 -56,555 Nõuete allahindlus (lisa 23) -128 -228 Muud äritulud (lisa 24) 37,339 2,599 Muud ärikulud -298 -106 Kahjum/kasum äritegevusest -92,621 74,868 Finantstulud (lisa 5) 1 995 Finantskulud (lisa 5) -17,843 -18,674 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum (lisa 12) -158 -4 Kahjum/kasum enne tulumaksu -110,621 57,185 Tulumaks (lisa 6) 2,313 -7,467 Puhaskahjum/-kasum -108,308 49,718 Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskahjum/-kasum -108,308 49,718 Muu koondkasum Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed -193 161 Muu koondkahjum/-kasum -193 161 Koondkahjum/-kasum kokku -108,501 49,879 Emaettevõtte omanikele kuuluv koondkahjum/-kasum kokku -108,501 49,879 Tava- ja lahustatud aktsiakasum (eurodes aktsia kohta, lisa 7) -0.162 0.074



Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Seisuga 31. detsember, tuhandetes eurodes 2020 2019 VARAD Raha ja raha ekvivalendid (lisa 8) 27,834 38,877 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded (lisa 9) 25,463 37,606 Ettemaksed (lisa 10) 7,216 6,805 Tulumaksu ettemakse 0 67 Varud (lisa 11) 28,707 37,255 Käibevara 89,220 120,610 Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud (lisa 12) 245 403 Muud finantsvarad ja ettemaksed (lisa 13) 2,233 1,619 Edasilükkunud tulumaksu vara (lisa 6) 20,270 18,674 Kinnisvarainvesteeringud 300 300 Materiaalne põhivara (lisa 14) 1,363,485 1,347,093 Immateriaalne vara (lisa 15) 40,448 44,264 Põhivara 1,426,981 1,412,353 VARAD KOKKU 1,516,201 1,532,963 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad võlakohustused (lisad 16, 24) 111,601 89,198 Võlad tarnijatele ja muud võlad (lisa 17) 73,477 98,926 Võlad omanikele 6 6 Tulumaksukohustus 10 0 Ettemakstud tulud (lisa 18) 23,253 33,314 Lühiajalised kohustused 208,347 221,444 Intressikandvad võlakohustused (lisad 16, 24) 593,518 488,682 Pikaajalised kohustused 593,518 488,682 Kohustused kokku 801,865 710,126 Aktsiakapital (lisa 19) 314,844 314,844 Ülekurss (lisa 19) 663 663 Reservid (lisa 19) 69,854 69,608 Jaotamata kasum 328,975 437,722 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 714,336 822,837 Omakapital kokku 714,336 822,837 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1,516,201 1,532,963



Konsolideeritud rahavoogude aruanne

31. detsembril lõppenud aasta kohta, tuhandetes eurodes 2020 2019 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST Aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum -108,308 49,718 Korrigeerimised: Amortisatsioon (lisad 14,15) 100,660 96,249 Puhaskahjum/-kasum materiaalse põhivara müügist 110 -80 Puhas intressikulu (lisa 5) 17,273 17,644 Puhaskulu tuletisinstrumentidest (lisa 5) 0 111 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum (lisa 12) 158 4 Realiseerimata kasum/kahjum valuutakursi muutustest -179 107 Omaaktsiad 0 18 Tulumaks (lisa 6) -717 8,207 Korrigeerimised 117,305 122,260 Muutused: Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes 10,822 4,740 Varudes 8,548 -1,514 Äritegevusega seotud kohustustes -35,307 -311 Muutused varades ja kohustustes -15,937 2,915 Äritegevusest teenitud raha -6,940 174,893 Makstud tulumaks -107 -317 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU -7,047 174,576 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine -100,024 -60,887 Laekumised materiaalse põhivara müügist 115 192 Laekunud intressid 1 1 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -99,908 -60,694 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST Saadud laenud 125,000 45,000 Laenude tagasimaksed -14,667 -79,750 Arvelduskrediidi muutus (lisa 16) 15,736 0 Tuletisinstrumentidega seotud maksed 0 -1,029 Rendimaksete tasumine -12,565 -14,822 Makstud intressid -16,290 -16,717 Laenudega seotud tehingukulude tasumine -1,302 -1,431 Makstud dividendid (lisa 19) 0 -33,443 Aktsiakapitali vähendamine 0 -46,888 Tulumaks makstud dividendidelt (lisa 19) 0 -8,100 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 95,912 -157,180 RAHAVOOD KOKKU -11,043 -43,298 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 38,877 82,175 Raha ja raha ekvivalentide muutus (lisa 8) -11,043 -43,298 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 27,834 38,877



