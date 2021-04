Kvanto byder velkommen til ledelse på højt niveau og teknisk ekspertise til bestyrelsen

KØBENHAVN, Danmark, April 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kvanto Payment Services A/S, et helt ejet datterselskab af det canadiske Kvanto Payment Services Ltd. ("Kvanto"), har den glæde at offentliggøre udnævnelsen af Lars Studstrup til selskabets bestyrelse. Hr. Studstrup var den tidligere it-direktør for NETS Danmark, en af Europas største betalingsformidlere, og han bringer betydelige erfaringer med sig til Kvanto, netop som NETS Danmark går ind i sin nuværende vækstfase. Syv nordiske IT-afdelinger har under Studstrups ledelse haft et årligt OPEX-budget på over 500 millioner kr.



Studstrup har gennem 20 år været CIO og medlem af Group Management i Royal Greenland, DISA (tidligere Dansk Industri Syndikat A/S) og en virksomhed inden for MAERSK-koncernen. Som specialist inden for driftsmæssig effektivitet og kapacitet, virksomhedsinfrastruktur, compliance, projekt- og programstyring har Studstrup arbejdet i over 20 lande i hele Europa, Asien og Nordamerika. Han er uddannet inden for datalogi og ledelsesinformationssystemer på Aarhus Universitet og St. Cloud State University.

"Det er virkelig en fornøjelse, at hr. Studstrup har modtaget udnævnelse til vores bestyrelse", sagde CEO for Kvanto, Jesper Skorstengaard. "Hr. Studstrup bringer stor erfaring med sig fra den finansielle sektor, noget som klart vil være et aktiv, der vil hjælpe Kvanto med at nå vores ambitiøse mål", tilføjede han.

Studstrup har tidligere været rådgiver for Kvanto og har deltaget i forhandlinger med Mobileware Technology Inc. om overtagelsen og implementeringen af Kvantos gateway til støtte for Kvantos glødende vækst i Indien.

"Jeg har været involveret i og har nu fulgt Kvanto i nogle år, og det er godt, at det endeligt bliver officielt", sagde Studstrup. "Kvanto har gennemgået en fantastisk udvikling, og jeg er enig i deres vision og strategi. Jeg ser virkelig frem til at arbejde med dem og tilbyde min erfaring i arbejdet hen imod dette."

Hr. Studstrup afløser hr. Brian Gjerstrup, der for nylig trådte tilbage fra sit bestyrelsespost. Virksomheden ønsker hr. Gjerstrup held og lykke med fremtiden og takker ham for hans bidrag og den tid, han har været i virksomheden.

Om Kvanto Payment Services:

Kvanto startede driften i 2012 for at konkurrere på det hurtigt skiftende marked for digitale betalingsløsninger. Klienternes modtagelse af tjenesterne viser, at Kvanto har løsninger, der er konkurrencedygtige.

Kvanto har positioneret sig som en førende europæisk betalingstjenesteudbyder med multikonnektivitet (med en PSP-ISO), med en verdensanerkendt betalingsgateway, der integrerer førende tjenesteerhververe, der håndterer forskellige betalingsmetoder og betalingskort, der effektivt, overkommeligt og pålideligt linker til online og offline forretning.

Kvanto-organisationen kan bryste sig af flere årtiers erfaring inden for betalings- og finanssektoren. Det omfattende netværk af partnere og samarbejdspartnere over hele verden er en af hovedårsagerne til, at Kvanto er i stand til at tilbyde kunderne en betalingsløsning, uanset hvor de opererer fra.

Kvanto Payment Services AS med base i Danmark er et datterselskab, der ejes 100 % af Kvanto Payments Services Ltd fra Canada.

For yderligere information kontakt:

Kvanto Payment Services A/S

CEO Jesper V. Skorstengaard

Telefon: +45 4033 3396

E-mail: jvs@kvanto.com

www.kvanto.com

Ansvarsfraskrivelse

Alle udsagn om vores forventede fremtidige økonomiske position, driftsresultater, pengestrømme, finansieringsplaner, forretningsstrategi, produkter og tjenester, konkurrencedygtige positioner, vækstmuligheder, ledelsens planer og mål for fremtidige operationer, herunder ord som "forudser", "hvis", "tror", "planlægger", "estimerer", "forventer, "har til hensigt at", "kan, "kunne", "skulle", "vil" og andre lignende udtryk er fremadrettede udsagn og involverer risici, usikkerheder og eventualiteter, hvoraf mange er uden for vores kontrol, hvilket kan medføre, at faktiske resultater, præstationer eller resultater afviger væsentligt fra de forventede resultater, præstationer eller resultater. Kvanto Payment Services A/S er ikke forpligtet til (og fraskriver sig udtrykkeligt enhver sådan forpligtelse til) at opdatere eller ændre vores fremadrettede udsagn, hverken som et resultat af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller på anden måde.