Taconic Biosciences推出新的新冠肺炎小鼠模型

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纽约州伦斯勒, April 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供药物发现动物模型解决方案的全球领先企业Taconic Biosciences宣布推出新的新冠肺炎小鼠模型。这种人类ACE2（hACE2）转基因小鼠扩展了Taconic的新冠肺炎研究工具包。



2020年10月，Taconic推出其 首个hACE2模型 。AC70小鼠对导致新冠肺炎的SARS-CoV-2病毒感染产生致死反应。相反， 新的AC22小鼠 具有抗致死性，可供进行治疗、疫苗和感染后症状研究。

尽管存在多种致死性新冠病毒感染的hACE2小鼠模型，但hACE2 AC22抗致死性模型的重要意义在于可供进行亚致死性感染研究。大多数受新冠病毒感染的人都可以存活，因此需要一种复制亚致死性疾病和恢复的动物模型。与致命感染模型相比，hACE2 AC22小鼠提供了更长的研究窗口来评估药物疗效。



“尽管疫苗为结束疫情带来了希望，但仍需要对新冠肺炎进行研究，”Taconic商用模型副总裁Michael Seiler博士表示， “现在有很多人已经感染过这种疾病。我们也需要在感染后存活足够时间的动物模型，以帮助复制相应的人类情形。新的AC22模型在促进这种研究方面的重要性无论怎样强调都不为过。”



可直接用于研究的动物组群现已提供立即预订。



如需了解有关hACE2小鼠或 Taconic新冠病毒工具包 的更多信息，请通过以下方式联系Taconic：美国电话：1-888-TACONIC (888-822-6642)，欧洲电话：+45 70 23 04 05，电子邮箱： info@taconic.com 。

关于Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences是基因工程啮齿动物模型和服务领域一家获得全面授权的全球领先企业。Taconic公司成立于1952年，提供最佳的动物解决方案，以便客户能够在全球范围内获取、定制生产、培育、预处理、测试和分发有价值的研究模型。Taconic是基因工程小鼠和大鼠模型、微生物群系、免疫肿瘤学小鼠模型以及综合模型设计和繁育服务方面的专家，在美国和欧洲运营三所配种实验室和六处繁育设施，在亚洲拥有长期经销商，并拥有全球范围的运送能力，可以为世界上几乎任何地方提供动物模型。