Taconic Biosciences 推出新的 2019 冠狀病毒病小鼠模型

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紐約州倫斯勒, April 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences 是提供藥物發現動物模型解決方案的全球領導者，宣佈推出 2019 冠狀病毒病小鼠模型。這種人類 ACE2 (hACE2) 轉基因小鼠可擴展 Taconic 的 2019 冠狀病毒病研究工具包。



2020 年 10 月，Taconic 推出其 首個 hACE2 模型 。AC70 小鼠出現 SARS-CoV-2（導致 2019 冠狀病毒病的病毒）感染的致命反應。相反， 新的 AC22 小鼠 對致命具有耐受性、可用於治療、疫苗和感染後症狀研究。

雖然目前已存在多種致命 SARS-CoV-2 感染的 hACE2 小鼠模型，但 hACE2 AC22 致命耐受性模型非常重要，因為它允許研究亞致死性感染。大多數感染 SARS-CoV-2 的人類都能存活，而我們需要一種複製亞致死性感染和復原的動物模型。與致命感染模型相比，hACE2 AC22 小鼠提供更長的研究窗口期以便評估藥物功效。



Taconic 商業模型副總裁 Michael Seiler 博士說：「雖然疫苗為結束疫情帶來希望，但我們仍需對 2019 冠狀病毒病進行研究。現在有極多人患有這種疾病。我們需要能在這種疾病中存活足夠長時間的模型來協助複製人類的狀況。這個新的 AC22 模型對實現這項研究的重要性不可言過其實。」



準備進行研究的動物群組可供立即訂購。



如欲了解更多關於 hACE2 小鼠或 Taconic 冠狀病毒病工具包 的資訊，請聯絡 Taconic：1-888-TACONIC (888-822-6642)（美國) 、+45 70 23 04 05（歐洲)，或發送電郵至 info@taconic.com 。

關於 Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences 是囓齒動物基因工程模型和服務的持牌全球領導者。Taconic 於 1952 年成立，提供最佳的動物解決方案，讓客戶可以在全球內獲取、自訂生殖、培育、預處理、測試和分發重要的研究模型。Taconic 是轉基因小鼠和大鼠模型，微生物組、免疫腫瘤小鼠模型及綜合模型設計和繁殖服務的專家企業，在美國和歐洲經營三個服務實驗室和六個繁殖設施，在亞洲與經銷商建立合作關係，並可將動物模型運送至全球幾乎任何地方。