Victoria Properties A/S - protokollat ordinær generalforsamling

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 316

29. april 2021

Victoria Properties A/S

Generalforsamlingsprotokollat

Torsdag den 29. april 2021 afholdtes ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S (”Selskabet”) på Selskabets adresse Studiestræde 5, 1455 København K. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Godkendelse af Selskabets vederlagsrapport 2020 (vejl. afstemning, jf. selskabslovens § 139b, stk. 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2021 Valg af revision Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer (kapitalejerne) Eventuelt Bemyndigelse til registrering i Erhvervsstyrelsen

--o0o--

Ad 1 Valg af dirigent

Bestyrelsesformanden, Nina Simone Valeska Grunow-Jensen bød velkommen.

Nina Simone Valeska Grunow-Jensen oplyste dernæst, at bestyrelsen havde valgt bestyrelsesmedlem Niels Wegener som dirigent. Niels Wegener takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt via NASDAQ Copenhagen A/S og det udstedende pengeinstitut (Danske Bank A/S), på Selskabets hjemmeside og ved skriftlig indkaldelse til alle de i ejerbogen noterede aktionærer som havde fremsat begæring herom. Dirigenten konstaterede derefter, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i forhold til punkterne på dagsordenen. Dirigenten oplyste, at nominelt kr. 13.102.667 af aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 70,23% af den stemmeberettigede aktiekapital.

Ingen af aktionærerne havde indvendinger imod generalforsamlingens lovlighed. Dirigenten gennemgik dernæst dagsordenens punkt 2 - 11.

Ad 2 Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Selskabets bestyrelsesformand, Nina Simone Valeska Grunow-Jensen, afgav beretning om Selskabets virksomhed i Selskabets regnskabsperiode, som løb fra den 1. januar til 31. december 2020.

Aktionærerne tog beretningen til efterretning.

Ad 3 Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Dirigenten forelagde bestyrelsens indstilling om at godkende Selskabets årsrapport 2020, som er offentliggjort den 29. marts 2021.

Efter en kort drøftelse af årsrapporten konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 4 Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Dirigenten forelagde bestyrelsens indstilling om at årets resultat for regnskabsåret 2020 blev overført til næste regnskabsår.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen spørgsmål eller kommentarer til forslaget, og at forslaget var vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 5 Godkendelse af Selskabets vederlagsrapport 2020 (vejl. afstemning, jf. selskabslovens § 139b, stk. 4)

Dirigenten forelagde bestyrelsens indstilling om at godkende Selskabets vederlagsrapport for 2020 (vejledende godkendelse), som er offentliggjort på Selskabets hjemmeside.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen spørgsmål eller kommentarer til forslaget, og at forslaget var vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste om at Selskabets nuværende bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Nina Simone Valeska Grunow-Jensen, bestyrelsesmedlem Niels Sigurd Wegener og bestyrelsesmedlem Thomas Færch opstiller til genvalg.

Ledelseserhverv for alle opstillede bestyrelseskandidater var blevet fremlagt i forbindelse med indkaldelsen af generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen spørgsmål eller kommentarer, og bestyrelsen blev genvalgt.

Bestyrelsen oplyste efterfølgende til dirigenten, at bestyrelsen konstituerede sig med Nina Simone Valeska Grunow-Jensen som formand for Selskabets bestyrelse.

Ad 7 Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for 2021

Dirigenten forelagde bestyrelsens indstilling om at bestyrelsens vederlag for 2021 fastsættes som følger:

Bestyrelsesformand (basisvederlag): DKK 150.000

Alm. bestyrelsesmedlemmer (basisvederlag): DKK 100.000

Dirigenten bemærkede, at den foreslåede vederlæggelse af bestyrelsen er fastsat i overensstemmelse med Selskabets vederlagspolitik.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen spørgsmål eller kommentarer til forslaget, og at forslaget var vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 8 Valg af revision

Dirigenten forelagde bestyrelsens indstilling om at Selskabets nuværende revisor (PwC) blev genvalgt som revisor for Selskabet.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen spørgsmål eller kommentarer til forslaget, og at forslaget var vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 9 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne (kapitalejerne)

Der forelå intet under dette punkt.

Ad 10 Eventuelt

Der forelå intet under dette punkt.

Ad 11 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen besluttede, at dirigenten, Niels Wegener, med substitutionsret, bemyndiges til – i det omfang selskabsloven kræver det - at anmelde de beslutninger der er truffet på generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen.