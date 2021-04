Bonum Bank Plc: Bonum Bank Plc and POP Bank Group: Half-Year Financial Reports will be published on 16 August 2021

English Finnish

Bonum Bank Plc, Stock Exchange Release, 29 April 2021 at 16.15

Bonum Bank Plc and POP Bank Group: Half-Year Financial Reports will be published on 16 August 2021



Bonum Bank Plc and POP Bank Group will publish half-year financial reports for 1 January – 30 June 2021 on the 16th of August 2021.

CEO Pia Ali-Tolppa, Bonum Bank Plc, Tel: +358 50 303 1476, email: pia.ali-tolppa@poppankki.fi

CEO Pekka Lemettinen, POP Bank Centre coop, Tel: +358 40 5035 411, email: pekka.lemettinen@poppankki.fi





