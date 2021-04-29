Dymon Asia 擴展 Hazeltree 關係以簡化現金管理

紐約, April 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hazeltree 作為向投資經理提供綜合資金管理和投資組合融資解決方案的領先供應商，今天宣佈以亞洲為重心的領先另類投資管理者 Dymon Asia 擴展了多年關係，以一步在其資金及營運組織中利用 Hazeltree 的現金管理能力。Hazeltree 協助 Dymon 的財資團隊管理營運風險、加強其現金管理控制、提高效率並優化過剩現金。



Hazeltree 為全球另類資產管理者提供全面的財務及證券融資雲端解決方案。因著複雜的多策略投資，要滿足 Dymon Asia 的資金和投資組合融資需求時，便需要 Hazeltree 提供的行業專業知識、經驗及技術。

兩年前，Dymon Asia 實施了 Hazeltree Cash Manager™ 以實現對一眾銀行、經紀商及其他交易對手的集中聚合及監控現金餘額；並透過一個全面整合的電匯解決方案執行現金流動和付款，包括多層授權、強健的內部控制及 詳盡的審計追蹤。

此外，在 2019 冠狀病毒病環境下普遍存在的遙距工作流程下，藉著 Hazeltree 及 Dymon Asia 的授權，用戶可透過他們的流動裝置查看及批准電匯流動，這對 Dymon Asia 至關重要。

Dymon’s Asia 營運總監（公罛市場）兼投資者關係主管 Ken Tonkinson 表示：「Dymon Asia 希望進一步加強對現金管理及支付的控制和運營效率。Hazeltree 提供了一個整合而可擴展的解決方案，全面支援我們的業務需求。Hazeltree 協助我們簡化財務管理功能，並進一步降低營運風險。此舉也幫助我們辨識優化現金的機會。我們對 Hazeltree 服務的擴展是符合邏輯的，旨在提高我們的營運效率和生產力。」

Hazeltree 主席兼行政總裁 Sameer Shalaby 說：「Dymon Asia 對我們的信心反映出我們對客戶的承諾：產品交付、技術創新與客戶服務。我們期待為持續擴展業務的 Dymon 提供全力的財務需求支援。」

如欲了解更多資訊，請聯絡

Marshall Saffer

｜電郵：msaffer@hazeltree.com



關於 Hazeltree

Hazeltree 是以雲端為本的財務管理解決方案的領先供應商，為對沖基金、私人市場、資產經理、基金管理人、金融機構以及養老基金提供強大、主動的績效增強與風險緩解功能，可從營運中生成 Alpha 值，並減少一系列流動性及資金風險，並簡化營運。Hazeltree 的整合財務管理解決方案，包括全面現金管理、證券融資、抵押品及保證金管理，以及交易對手管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約，在倫敦及香港均設有辦公室。請瀏覽 www.hazeltree.com 或聯絡 info@hazeltree.com 以獲得更多資訊。

關於 Dymon Asia

Dymon Asia 成立於 2008 年，是一家總部位於新加坡的領先亞洲另類投資管理公司。該總部設於新加坡的公司在香港設有核心辦事處，管理著亞洲以至全球的公共與私人市場的策略。請瀏覽 www.dymonasia.com 或聯絡 enquiries@dymonasia.com 以獲得更多資訊。