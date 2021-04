Eurobio Scientific : NIVEAU EXCEPTIONNEL DE RESULTATS EN 2020

English French

NIVEAU EXCEPTIONNEL DE RESULTATS EN 2020

EBITDA de 88 ,2 M€ (x12,6)

Résultat net de 73,5 M€ ( x23 )

Paris, le 29 avril 2021 – 17h45

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, présente aujourd’hui ses résultats annuels consolidés 2020, établis selon les normes françaises et arrêtés par le conseil d’administration de la société qui s’est réuni le 29 avril 20211.

L’activité exceptionnelle enregistrée par Eurobio Scientific en 2020, grâce à l’engagement du Groupe dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19 combiné au maintien de la croissance organique des activités traditionnelles, se traduit par un niveau historique de résultats . Eurobio Scientific franchit ainsi une étape décisive de son développement et aborde l’année 2021 avec une position commerciale renforcée couplée avec des moyens financiers importants. Ceux-ci vont lui permettre de financer sa croissance organique et externe ainsi que sa R&D pour accélérer le développement des produits propriétaires. Le Groupe confirme sa position parmi les leaders français du diagnostic médical et possède les moyens de consolider la nouvelle dimension acquise en 2020.

en M€ 2020

consolidé 2019

consolidé Variation Chiffre d’affaires 188,5 58,9 +220% Autres produits et subventions 0,7 0,6 +17% Total des produits d'exploitation 189,2 59,5 +218% Coût d'achat des marchandises (78,5) (39,5) +98,7% Marge brute 110,7 20,0 x5,5 Dépenses de recherche et développement (2,2) (1,6) +37,5% Frais marketing et commerciaux (18,2) (10,9) +67,0% Frais généraux et administratifs (6,2) (4,0) +55,0% EBITDA 88,2 7,0 x12,6 Résultat opérationnel 84,0 3,4 x24,7 Résultat financier (0,4) 0,1 - Résultat exceptionnel - (0,5) - Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition (2,8) (2,8) - Impôts (7,4) 3,0 - Résultat net 73,5 3,2 x23,0 Trésorerie 65,6 7,6 Dette financière hors crédit-bail 24,9 15,1 Capitaux propres 107,1 35,2

Niveau d’activité exceptionnel en 2020

Eurobio Scientific s’est affirmé en 2020 comme un leader du diagnostic médical en France et a pris très tôt un rôle central dans le dépistage du coronavirus SARS-Cov-2. La société a ainsi mis sur pied, dans des délais records, un catalogue de produits parmi les plus complets du marché, incluant des tests PCR, antigéniques et sérologiques. Les équipes de recherche ont été mobilisées pour compléter la gamme de tests de partenaires par des tests propriétaires sous la marque EurobioPlex (EBX) afin d’accroître l’offre disponible dans un marché extrêmement tendu et mondialisé. Le chiffre d’affaires 2020 lié aux tests et instruments de diagnostic de la COVID-19 s’est élevé à 117 M€.

Parallèlement, malgré les contraintes d’organisation liées aux confinements et au fort surcroît d’activité sur les produits COVID, les activités traditionnelles ont poursuivi leur progression, avec un chiffre d’affaires 2020 de 71,5M€, en hausse de 21% par rapport à 2019. A périmètre comparable2, le chiffre d’affaires hors COVID affiche une croissance organique de 11%.

Résultats 2020 historiques

La forte progression du chiffre d’affaires, à +220%, s’est accompagnée d’une hausse du taux de marge brute lié principalement à une part accrue de produits propriétaires dans les ventes de produits COVID. La marge brute s’inscrit ainsi à 110,7 M€, 5,5 fois supérieure à celle de l’année précédente.

Parallèlement, les charges ont nettement moins augmenté que le chiffre d’affaires, illustrant la capacité de croissance et d’adaptation de l’organisation du Groupe. L’augmentation la plus forte a porté sur les frais marketing et commerciaux, en hausse de 67% à 18,2 M€ et sur les frais généraux et administratifs (+55,3% à 6,2 M€) qui incluent également les frais des filiales nouvellement acquises . Les charges de R&D ont également progressé (+37,5% à 2,2 M€) reflétant les efforts entrepris pour rapidement mettre sur le marché de nouveaux tests de diagnostic propriétaires. En tenant compte par ailleurs de l’arrivée des équipes TECOmedical (17 personnes), l’effectif moyen est ainsi passé de 122 en 2019 à 151 en 2020.

Par conséquent, les résultats ressortent en très forte progression, avec un EBITDA de 88,2 M€ (x12,6 par rapport à 2019) et un résultat opérationnel de 84,0 M€ (x24,7).

Le résultat financier évolue peu (-0,35 vs +0,1 en 2019) . Il inclut des plus-values sur valeurs mobilières, une charge d’intérêts en retrait par rapport à l’an passé et une légère perte de change sur la valorisation des actifs en dollar, l’euro ayant fortement progressé au cours de l’exercice.

Le montant de l’impôt sur les sociétés intègre l’impôt exigible (5,9 M€) et l’ajustement des impôts différés (1,5 M€) en grande partie consommés compte-tenu du niveau de résultats 2020.

Après prise en compte de 2,8 M€ de dotations aux amortissements des écarts d’acquisitions, le résultat net 2020 s’élève à 73,5 M€, soit 23 fois celui de 2019.

Moyens financiers considérablement renforcés

Le montant total de la trésorerie s’élève à 65,6 M€ au 31 décembre 2020 et les capitaux propres à 107,1M€. La dette financière est de 24,9 M€, composée d’emprunt bancaires pour 22,1 M€ (incluant 7,6 M€ à moyen terme correspondant aux opérations de refinancement effectuées en 2020 et 10 M€ de PGE qui seront entièrement remboursés mi-mai 2021) et de 2,8 M€ d’emprunts obligataires résiduels, non dilutifs (suite aux opérations de rachat de l’emprunt mezzanine).

Eurobio Scientific dispose donc aujourd’hui de moyens financiers considérablement renforcés, que la société va mettre au service de sa stratégie de développement. Aucun dividende ne sera distribué au titre de l’année 2020.

Perspectives : une nouvelle dimension

Au-delà des performances financières, le niveau d’activité exceptionnel de l’année 2020 a donné à Eurobio Scientific une nouvelle dimension.

Le Groupe a gagné en visibilité auprès de ses clients, les laboratoires d’analyse hospitaliers et privés, et a démontré dans des conditions extrêmes sa capacité à répondre à l’échelle nationale à des besoins d’urgence. La présence auprès des grands clients est par ailleurs renforcée par le doublement du parc machines intervenu en 2020 : rendu nécessaire par la crise sanitaire, l’élargissement du parc a un effet positif sur l’ensemble des gammes de réactifs, COVID et non-COVID, vendus par le Groupe.

Eurobio Scientific a d’autre part une activité de plus en plus importante à l’international, sous l’effet combiné des nouveaux marchés conquis dans le contexte COVID et du développement des filiales récemment acquises, pour lesquelles les synergies commerciales commencent tout juste à être activées.

Enfin, les équipes de R&D ont montré leur capacité à répondre rapidement aux besoins du marché, augmentant par la même occasion la part des produits propriétaires.

Le Groupe entend poursuivre dans cette voie et, fort de ses nouvelles ressources, a ainsi décidé d’accélérer sa stratégie de renforcement de la part de ses produits propriétaires dans ses ventes. Cette continuité d’orientation, permise par les nouveaux moyens financiers dont la société dispose, passe par plusieurs axes :

Désengagement progressif des activités de distribution à faible marge, afin de concentrer l’activité et les moyens sur les produits plus rentables ;

Désengagement de certaines activités de distribution bloquant la capacité de la société à développer ses gammes de produits propriétaires ;

Poursuite des autres activités de distribution pour maintenir la richesse et l’innovation du catalogue de solutions et de produits proposés aux clients, laboratoires publics et privés ;

Renforcement de la capacité de R&D dans le but de continuer à innover, en priorité sur des produits de biologie moléculaire mais également sur la gamme d’anticorps Dendritics, sans oublier la poursuite de programmes thérapeutiques historiques ciblés, comme le projet DYRK en partenariat avec la biotech US Felicitex ;

C’est dans ce nouveau cadre qu’a débuté l’année 2021, en particulier avec le recrutement début février d’un nouveau Directeur R&D, spécialiste du développement de tests de diagnostic en biologie moléculaire qui rejoint Eurobio Scientific après plusieurs années passées en milieu hospitalier à développer des kits de PCR en temps réel. L’équipe de R&D se renforce également avec l’arrivée de 4 nouveaux chercheurs recrutés courant avril 2021, dont 2 docteurs et 2 ingénieurs, tous spécialisés en biologie moléculaire.

Pour les activités traditionnelles (transplantation, maladies infectieuses hors COVID, recherche), la société a initié la mise en œuvre de sa stratégie. Des discussions ont déjà été engagées avec certains fournisseurs distribués actuellement. Ainsi, dans le cadre de la transplantation, Eurobio Scientific, à l’issue du contrat de distribution exclusive avec Thermo-Fischer/One-Lambda récemment reconduit pour 18 mois, se désengagera progressivement de cette activité, sur plusieurs années, au fur et à mesure de l’achèvement des marchés publics concernés. Des discussions similaires ont été initiées avec d’autres fournisseurs afin de permettre le développement de nouveaux produits propriétaires.

En parallèle, la société continue a renforcer son offre globale de produits avec la signature de nouveaux partenariats exclusifs comme celui avec la société chinoise HOB pour la commercialisation de tests en immunologie, maladies auto-immunes, et allergologie, indications où la société dispose d’une offre limitée.

Sur les premiers mois de cette année, les ventes aux laboratoires de tests PCR liés à Covid-19 se maintiennent à un bon niveau et devraient représenter encore une part significative du chiffre d’affaires en fonction de l’évolution de l’épidémie, notamment au travers des nouveaux produits mis à disposition du marché.

Eurobio Scientific a ainsi développé et obtenu le marquage CE du premier test PCR français permettant la qualification des variants actuels du SARS-CoV-2.

En parallèle, et avec la volonté d’élargir ses marchés, la société a lancé son propre test rapide de détection antigénique de la Covid 19, et travaille à obtenir les enregistrements nécessaires à la commercialisation de son auto-test rapide propriétaire.

Enfin, les installations d’instruments se poursuivent au même rythme afin de répondre aux besoins des laboratoires, en permettant le déploiement d’une offre mixte de produits propriétaires et de négoce.

Au cours d’une année 2020 exceptionnelle, Eurobio Scientific a obtenu les moyens d’accélérer sa mutation, grâce, entre autres, à la forte croissance de sa trésorerie qui s’est poursuivie au cours du premier trimestre 2021. La société va ainsi pouvoir renforcer son offre propriétaire, principalement en biologie moléculaire, et mettre en œuvre une sélectivité accrue des partenaires de distribution. Cette stratégie conjuguée à des acquisitions ciblées, doit permettre au Groupe d’élargir sa présence à l’international, en particulier en Europe ou il est déjà présent dans plusieurs pays clés.

Prochain rendez-vous financier

Assemblée générale : 17 juin 2021

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Eurobio Scientific, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

1 Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes, et leur rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion.

2 En excluant les ventes du premier semestre 2020 de Pathway diagnostic, acquise en juillet 2019, et celles de TECOmedical acquise en juillet 2020.

