Sanoma on saanut verotuksen oikaisulautakunnalta päätöksen tiettyjen aikakauslehtien jakelun arvonlisäverokohtelusta ja aikoo valittaa siitä

Sanoma on saanut verotuksen oikaisulautakunnalta päätöksen, jonka mukaan lautakunta on hyväksynyt Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen liittyen verohallinnon Sanoma Media Finland Oy:ssä suorittamiin verotarkastuksiin. Valitus koski tiettyjen eri puolilla Eurooppaa painettujen ja Norjassa keskitetyn logistiikkakeskuksen kautta jaettujen aikakauslehtien arvonlisäverokohtelua vuosina 2015 ja 2016–2018. Sanoman tavoitteena on tuottaa asiakkaille kiinnostavaa ja korkealaatuista sisältöä kohtuullisella hinnalla ja varmistaa luotettava jakelu hajautetuilta painopalvelujen tarjoajilta lukijoille. Tavoitteen saavuttamiseksi Sanoma on käyttänyt keskitettyä logistiikkakeskusta, joka tarjoaa tarpeellisia lisäarvopalveluja, kuten tuotteiden lajittelua jakelijoiden lajitteluvaatimusten mukaisesti, osoitteistamista ja koko logistiikkaketjun koordinointia.

Oikaisulautakunnan päätöksen perusteella Sanoma on velvollinen maksamaan n. 20 milj. euroa arvonlisäveroa. Summa ei sisällä mahdollisia veronkorotuksia tai korkoja. Sanoma pitää vaatimuksia edelleen perusteettomina. Sanoma tulee valittamaan päätöksestä eikä kirjaa varausta asiaan liittyen. Sanoma saattaa maksaa vaaditut maksut vuoden 2021 aikana välttääkseen lisäkoron kertymisen. Osingonmaksua varten konsernin vapaata rahavirtaa vuodelta 2020 tullaan oikaisemaan vaadituilla veromaksuilla.





