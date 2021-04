Le Groupe Export agroalimentaire reçoit un investissement de 11 millions pour soutenir les exportateurs bioalimentaires

English French

SAINTE-JULIE, Quebec, 29 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada est heureux d’annoncer le renouvellement de son partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Annoncée plus tôt aujourd’hui par le ministre André Lamontagne et la ministre Marie-Claude Bibeau, cette entente prévoit l’octroi d’une subvention additionnelle maximale de 3 millions de dollars, pour l’exercice financier 2020-2021, et d’une subvention maximale de 8 millions de dollars, pour les exercices financiers 2021-2022 et 2022-2023. De ce montant, 4 millions de dollars seront versés conjointement par le MAPAQ et Agriculture et Agroalimentaire Canada en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture.



« Nous sommes très fiers de la confiance réitérée des deux paliers de gouvernements envers le Groupe Export, se réjouit Martin Lavoie, président-directeur général. Le renouvellement de ce partenariat de longue date témoigne de l’excellente relation de travail qui s’est bâtie au fil des années entre les organisations. Avec l’importante bonification de ce partenariat, le MAPAQ envoie un message clair envers les exportateurs québécois d’aliments et de boissons et contribue à soutenir de façon concrète l’atteinte des cibles fixées dans le cadre de la Politique bioalimentaire du Québec et du plan stratégique du Groupe Export visant à porter les exportations bioalimentaires à 14 milliards de dollars d’ici 2025. »

Le Groupe Export bénéficiera par ailleurs d’une flexibilité accrue dans la gestion des sommes investies. Dans ce cadre, l’aide financière consentie sera attribuée, d’une part, au financement d’activités collectives auxquelles participent des cohortes d’entreprises et, d’autre part, à une offre de soutien financier à des projets individuels à l’exportation, par l’entremise du programme Soutien aux exportations bioalimentaires, cofinancé par les gouvernements du Canada et du Québec.

Pour Bill Sheehan, président du conseil d’administration du Groupe Export et vice-président de E. Gagnon et Fils de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, cette entente avec le MAPAQ démontre qu’avec ses membres, il fait partie intégrante de la stratégie de relance des exportations du gouvernement du Québec. « Les investissements démontrent la complémentarité essentielle entre l’exportation et l’autonomie alimentaire dans le contexte actuel. L'exportation joue un rôle de premier plan dans la croissance des entreprises québécoises et représente une avenue importante de création de richesse pour toutes les régions du Québec », souligne M. Sheehan.

En 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19, les exportations du Québec vers les marchés internationaux ont grimpé de 11 %, pour près d’un milliard de dollars. « Dans plusieurs secteurs, les exportations ont permis aux entreprises d’amoindrir les effets négatifs de la crise en diversifiant rapidement leurs marchés et leurs secteurs de ventes, poursuit M. Lavoie. Pour moi, il ne fait aucun doute que l’exportation a joué un grand rôle dans l’adaptation de l’industrie bioalimentaire québécoise en période de pandémie. »

À propos du Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada

Le Groupe Export agroalimentaire Québec–Canada est la plus importante association d’exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l’Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d’activités pour faciliter l’accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Le Groupe Export est également l’instigateur des Prix Alizés et de la Soirée des Alizés, tenue en marge de SIAL Canada, dont l’organisme est actionnaire. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d’union essentiel entre le secteur public et l’industrie, l’Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.