Communiqué de presse

29 avril 2021 - N° 11

SCOR salue la décision de Moody’s de confirmer la

note de solidité financière du Groupe à « Aa3 »

et de relever sa perspective à « stable »

SCOR a été informé de la décision de l’agence de notation Moody’s de confirmer la note de solidité financière du Groupe à « Aa3 » et de relever sa perspective à « stable ».

Moody’s avait abaissé sa perspective sur le secteur de la réassurance de « stable » à « négative » en septembre 2020, invoquant les incertitudes entourant les pertes liées au coronavirus, ainsi que la faiblesse des taux d’intérêt.

Selon Moody’s, ce relèvement de perspective de la notation de SCOR se justifie au motif que « les sinistres à venir liés à la Covid-19 ne devraient pas affecter significativement le profil de crédit de SCOR en 2021 et au-delà ». Il est fondé, en outre, sur la capitalisation élevée (strong) de SCOR, « qui a démontré sa résilience durant la pandémie » et sur les performances techniques du Groupe qui « sont conformes aux objectifs de performance actualisés de son plan stratégique ».

Moody’s souligne que « le niveau de solvabilité de SCOR a jusqu’à présent bien résisté à la crise de la Covid-19, même en comparaison avec ses pairs, reflétant une génération de capital opérationnelle élevée (strong), une faible sensibilité aux évolutions défavorables des marchés financiers et l’impact de l’annulation du dividende au titre de l’exercice 2019 ».

L’agence de notation table sur une amélioration globale de la rentabilité sur le reste de l'année 2021 ainsi qu'en 2022, résultant en premier lieu d’une dynamique tarifaire favorable. « Nous escomptons une poursuite de la dynamique tarifaire positive à l’occasion des renouvellements à venir des traités ainsi que la confirmation de l’évolution favorable du ratio combiné normalisé de SCOR observée au premier trimestre 2021 ». En matière de réassurance vie, Moody’s s’attend à ce que « les marges techniques reviennent vers les niveaux du plan stratégique de SCOR ».

Moody’s explique pour conclure que « la confirmation des notations de SCOR reflète la profondeur de son fonds de commerce et son excellent positionnement commercial aussi bien en réassurance vie qu’en réassurance de dommages, la diversification élevée de son portefeuille de risques et une appétence au risque modérée tant au niveau des souscriptions que des placements, se traduisant par une moindre volatilité de la rentabilité et une capitalisation plus stable que bon nombre de ses pairs ».

SCOR rappelle les notations financières actuelles du Groupe :

Standard & Poor’s : « AA- » Financial Strength Rating, perspective stable

Fitch : « AA- » Insurer Financial Strength Rating, perspective stable

AM Best : « A+ » Financial Strength Rating et « aa- » Issuer Credit Rating, perspective stable

Moody’s : « Aa3 » Insurance Financial Strength Rating, perspective stable

Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : « Nous saluons la décision de Moody’s confirmant la notation financière de SCOR à « Aa3 » et le relèvement de sa perspective à “stable”. SCOR s’honore d’être l’une des deux seules sociétés de droit privé cotées en France à bénéficier d’une notation financière de niveau « AA ». SCOR démontre la solidité de son business model, et notamment sa capacité à absorber les chocs, son niveau élevé de liquidité et son niveau élevé de solvabilité. Le Groupe aborde l’avenir avec confiance, prêt à tirer parti des opportunités de croissance rentable dans un environnement de marché qui va s’améliorant. »

Le communiqué de presse publié par Moody’s peut être consulté sur le site de l’agence de notation, à l’adresse suivante : www.moodys.com

