Umicore - Tous les points à l'ordre du jour ont été approuvés lors des assemblées générales

Ce jeudi 29 avril 2021, Umicore a tenu ses assemblées générales ordinaire et spéciale retransmises depuis son siège à Bruxelles en Belgique. Les actionnaires ont approuvé tous les points à l'ordre du jour. Le détail des résolutions est disponible sur le site internet d'Umicore .

L’assemblée ordinaire des actionnaires a approuvé la nomination de Birgit Behrendt en qualité de nouveau membre indépendant du conseil de surveillance pour un terme de trois ans.

L’assemblée ordinaire des actionnaires a également approuvé le paiement d’un dividende brut de € 0,75 par action. Tenant compte de l’acompte sur dividende de € 0,25 par action payé le 25 août 2020, un montant brut de € 0,50 par action (ISIN BE0974320526) sera payé le 5 mai 2021.





Relations avec les investisseurs

Saskia Dheedene +32 2 227 72 21 saskia.dheedene@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34 aurelie.bultynck@umicore.com

Relations avec les médias

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com





À propos d’Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Il se concentre sur des domaines d’application dans lesquels ses connaissances en sciences des matériaux, en chimie et en métallurgie font une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque business group est divisé en business units axées sur le marché qui proposent des matériaux et solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre l’essentiel de ses efforts en R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif principal d’Umicore de créer de la valeur durable se base sur l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life.

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D sont réalisées dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle internationale. Le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de € 3,2 milliards (revenus de € 20,7 milliards hors métaux) et emploie actuellement quelque 10 800 personnes.