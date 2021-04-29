BitWats发布最具盈利能力的ASIC矿机

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纽约, April 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitwats（ www.BitWats.com ）是一个由技术领袖组成的团队，致力于将最新的加密货币挖矿技术带给公众。该公司刚刚发布了市场上功能最强大、盈利性最高的加密货币矿机。该公司目前的系列产品包括BT、DBT和GBT。这三款多算法矿机能够实现超快的哈希率、最大能效和最快的投资回报。



Bitwats的所有矿机均采用ASIC最新技术制造。ASIC（全称：application-specific integrated circuit，意即专用集成电路）是一种为特定应用而设计的微芯片。Bitwats的挖矿设备采用5nm ASIC芯片，为挖矿比特币、莱特币、以太坊和门罗币挖矿提供超卓的哈希率和能源效率。因此，在当前的加密货币市场，这些矿机的盈利水平首屈一指。

DBT对于比特币、莱特币、以太坊和门罗币的哈希率分别为750 TH/s、70 GH/s、5 GH/s和5 MH/s。GBT矿机同样顺序的哈希率分别为2250 TH/s、210 GH/s、15 GH/s和15 MH/s。这两款矿机的功耗分别为900瓦和2200瓦。

根据上述数据，这两种矿机的月盈利潜力列示如下。

DBT矿机：7500美元（比特币）、13000美元（莱特币）、13000美元（以太坊），以及15000美元（门罗币）

GBT矿机：22500美元（比特币）、39000美元（莱特币）、37000美元（以太坊），以及45000美元（门罗币）

Bitwats设计加密货币矿机的目的是让加密货币挖矿对包括新手在内的所有人来说都简单易行，并能为他们带来盈利。矿机交付之后，只需将设备连接到电源插座并通过WiFi或线缆访问和输入矿池数据，任何人都可开始挖矿。用户还可自愿加入Bitwats的自有矿池，费用为0%。此外，该公司还为客户承担运费和海关费用。

如需了解更多内容，请访问 https://www.bitwats.com

关于Bitwats：Bitwats成立于2016年，作为创建者的技术领袖团队曾任职世界上多家最出色的公司。该公司致力于将最新的加密货币挖矿技术带给公众，最近推出了设计精湛的先进ASIC矿机系列。与大多数其他加密货币挖矿硬件制造商不同，Bitwats始终努力为所有人实现加密货币挖矿的简易性和盈利性，无论其经验和知识水平如何。

本公告的随附图片请见以下网址： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c207d7f-6e22-406b-9017-e430f208bba9



