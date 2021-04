Corbion Interim Management Statement Q1 2021

English Dutch

Corbion boekte een autonome groei van de netto-omzet van 9,5%. De totale netto-omzet in het eerste kwartaal van 2021 bedroeg € 251,5 miljoen. De aangepaste EBITDA nam autonoom met 14,0% toe tot € 43,9 miljoen dankzij verbeteringen in alle business segmenten. Wij verhogen de jaarverwachtingen van organische groei.



“Ik ben zeer ingenomen met de sterke start in 2021. Daarmee zetten we het positieve momentum voort dat we al in het eerste jaar van onze strategie Advance 2025 wisten te creëren. Sustainable Food Solutions zag een aanhoudend sterke vraag, zeker ook gezien de uitdagende vergelijking met het eerste kwartaal van 2020 dat profiteerde van de uitbraak van de Covid-19-pandemie. De groei bij Lactic Acid & Specialties was vanwege fasering gematigd in het eerste kwartaal van 2021, voornamelijk vanwege fasering; wij verwachten significant sterkere groei in de komende kwartalen. Incubator zag de groei ten opzichte van vorig jaar versnellen vanwege betere resultaten in de aquacultuursector. Daardoor liggen wij voor de omega-3 activiteiten op break-evenkoers in 2022. De joint venture Total Corbion PLA liet opnieuw snelle expansie zien, met wederom dubbele groeicijfers. We boeken goede voortgang met onze strategische investeringen waaronder capaciteitsuitbreidingen, ontwikkeling van expertise op diverse functionele gebieden. Wij verwachten dat de vooruitzichten voor de autonome omzetgroei in alle drie de units sterk blijven dit jaar. Wij verwachten nu autonome omzetgroei van onze kernactiviteiten in 2021 van 7-10%, boven onze meerjarige guidance”, aldus Olivier Rigaud, CEO.

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste kwartaal 2021

De groei van de netto-omzet was -1,9%; de autonome groei was 9,5% (10,7% bij kernactiviteiten)

De aangepaste EBITDA bedroeg € 43,9 miljoen, een autonome toename van 14,0%

De aangepaste EBITDA-marge was 17,5% (17,4% voor kernactiviteiten)

Het bedrijfsresultaat bedroeg € 58,8 miljoen

Eenmalige impact op resultaat na belasting van € 29,7 miljoen door de verkoop van een stuk grond in de gemeente Breda en onze vriesdeegactiviteiten in de VS





Bijlage