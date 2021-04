Van Lanschot Kempen: trading update eerste kwartaal 2021

English Dutch

Sterk k wartaalresultaat

Client assets naar € 115,2 miljard en AuM naar € 98,9 miljard

Record instroom segment P rivate C lients houdt aan, netto - instroom Q 1 € 1,2 miljard

T otaal netto-uitstroom € 1,9 miljard , met name door twee institutionele klanten

Kredietportefeuille robuust, beperkte vrijval kredietvoorzieningen in Q1

Succesvolle volgende stap in groeistrategie in België : bundeling van krachten met Mercier Vanderlinden (€ 3,4 miljard AuM)

Kapitaalratio bedraagt 23,6%, exclusief de kapitaalimpact van de acquisitie van Mercier Vanderlinden





Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot Kempen: ‘Hoewel dit door Covid-19 bijzondere tijden blijven, zijn we het jaar 2021 goed van start gegaan en zijn we tevreden over de resultaten van het eerste kwartaal. We zijn trots op de aanhoudende groei binnen het segment Private Clients, op de belangrijke stap die we hebben gezet in onze groeistrategie in België en op de nieuwe beleggingsproposities voor onze klanten, zoals de Diversified Distressed Debt Pool.’

Het segment Private Clients laat een record netto-instroom zien van € 1,2 miljard in assets under management (AuM). Deze instroom vond plaats in Nederland, België en Zwitserland. Binnen het segment Wholesale & Institutional Clients laat de global small-caps-strategie een mooie instroom zien, waardoor deze strategie een soft close heeft aangekondigd. Deze instroom is echter niet voldoende om de uitstroom te compenseren en de totale netto-uitstroom binnen Wholesale & Institutional Clients komt uit op € 3,1 miljard. Dit komt door het vertrek van een pensioenfonds, dat samengaat met een ander pensioenfonds, de uitstroom van een mandaat binnen government bond-strategieën en de uitstroom binnen creditstrategieën. De pijplijn voor de komende periode is goed gevuld, wat onder andere blijkt uit een mandaat van € 1,1 miljard dat in april van start is gegaan.

De totale client assets stijgen dit kwartaal met € 0,1 miljard en komen hiermee uit op € 115,2 miljard. De AuM zijn licht gedaald naar € 98,9 miljard door een combinatie van een netto-uitstroom van € 1,9 miljard en een positief koersresultaat van € 1,8 miljard.

Ons Corporate Finance en Equity Capital Markets-team trekt de goede lijn uit 2020 door en heeft weer een sterk kwartaal achter de rug met 21 afgeronde deals in alle sectoren waarin we actief zijn.

De marges op hypotheken staan onder druk. Dit compenseren we voor een deel door de lagere drempel op spaar- en depositogelden waarover we negatieve rente in rekening brengen. Binnen de activiteiten gerelateerd aan gestructureerde producten maken we goede voortgang met het afbouwen van de bestaande posities en in het eerste kwartaal van dit jaar is sprake van een neutraal resultaat. Dit kwartaal laat verder een beperkte vrijval van de kredietvoorzieningen zien.

Deze maand hebben we bekendgemaakt dat we een 70%-belang verwerven in Mercier Vanderlinden, stapsgewijs uit te breiden naar 100% per eind 2025. De transactie vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders en zal naar verwachting afgerond worden in het derde kwartaal van 2021. Met betrekking tot de overname van Hof Hoorneman Bankiers verwachten we de integratie van klanten, medewerkers en fondsen tegen het einde van 2021 af te ronden.

De kapitaalratio bedraagt 23,6%, exclusief de verwachte kapitaalimpact van circa 4 procentpunt van de acquisitie van Mercier Vanderlinden. Het dividend over 2019 en 2020 van in totaal € 2,15 per aandeel staat op de balans gereserveerd voor onze aandeelhouders en is niet opgenomen in de kapitaalratio. Het voorgestelde dividend over 2020 van € 0,70 per aandeel moet nog worden goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 27 mei 2021.





FINANCIËLE AGENDA

27 mei 2021 Algemene vergadering

1 juni 2021 Ex-dividend datum

9 juni 2021 Betaaldatum dividend 2020 – eerste deel

26 augustus 2021 Publicatie halfjaarcijfers 2021



Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

