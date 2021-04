Worldline - AGM 2021 à huis clos

English French

L’Assemblée Générale Mixte 2021 de Worldline se tiendra exceptionnellement à huis clos,



hors la présence physique de ses actionnaires

Les actionnaires sont invités à voter à distance avant l’Assemblée Générale

La documentation préparatoire à l’Assemblée Générale est accessible aux actionnaires.

Bezons, le 29 avril 2021. Dans le contexte évolutif et exceptionnel de l’épidémie de Coronavirus (Covid-19) et compte tenu du maintien de l’état d’urgence sanitaire, les actionnaires sont informés que l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Worldline se tiendra le 20 mai 2021 exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, conformément à la réglementation applicable, en particulier l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 telle que modifiée et dont les dispositions ont été prorogées par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021.

L’Assemblée Générale se tiendra avec des modalités adaptées afin de permettre à tous les actionnaires de participer à distance à cet évènement privilégié de la vie de leur Société, malgré ces circonstances exceptionnelles.

Comment participer à notre Assemblée Générale ?





L’Assemblée Générale se tenant à huis clos, aucune carte d’admission ne sera délivrée.

Par conséquent, préalablement à l’Assemblée Générale, les actionnaires sont invités à :

Voter par internet ou donner procuration par internet sur la plateforme sécurisée Votaccess ; ou

Voter ou donner procuration par correspondance.

Au vu du contexte actuel lié au Covid-19 et du risque d’allongement des délais postaux, les actionnaires sont fortement encouragés à privilégier la possibilité qui leur est offerte de voter ou donner procuration par Internet. Les modalités de participation à distance sont détaillées dans la brochure de convocation, disponible au lien suivant : www.investors.worldline.com/fr/assemblee-des-actionnaires.

Par ailleurs, les actionnaires détenant leurs actions au porteur pourront se rapprocher de leur intermédiaire financier pour se procurer le formulaire de vote et les actionnaires au nominatif recevront directement ce formulaire avec la brochure de convocation.

Les modalités de participation à l’Assemblée sont également détaillées sur le site internet de la Société, sur la page dédiée à l’Assemblée : www.investors.worldline.com/fr/assemblee-des-actionnaires.



Composition du bureau de l’Assemblée Générale





L’identité et la qualité des personnes désignées en qualité de scrutateur de l’Assemblée seront disponibles sur le site internet de la Société préalablement à l’Assemblée.

Amendements et/ou nouvelles résolutions





L’Assemblée Générale se tenant à huis clos, il ne sera pas possible pour les actionnaires de déposer des projets d’amendements ou de nouvelles résolutions en séance.

Questions écrites





Des questions écrites peuvent être adressées à la Société préalablement à l’Assemblée Générale, par courrier recommandé avec avis de réception (à l’attention du Président du Conseil d’administration) ou à l’adresse électronique suivante : assemblee-generale@worldline.com au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale (soit, le 18 mai 2021).

Il pourra être répondu aux questions par écrit directement sur le site internet de la Société, à l’adresse suivante : www.investors.worldline.com/assemblee-des-actionnaires, ou à l’oral par le Président du Conseil d’administration lors de l’Assemblée Générale.

Session de Questions/Réponses pendant l’Assemblée Générale :





L’Assemblée générale se tenant à huis clos, il ne sera pas possible de poser des questions orales. Toutefois, afin de favoriser la participation actionnariale en complément du dispositif légal des questions écrites, les actionnaires auront la possibilité de poser des questions pendant l’Assemblée Générale directement sur la page de retransmission de l’Assemblée : www.channel.royalcast.com/worldlinefr/#!/worldlinefr/20210520_2. Ainsi, comme lors d’une assemblée générale classique, un temps sera prévu durant l’Assemblée Générale pendant lequel le Président-Directeur Général répondra aux questions ayant suscité le plus d’intérêt dans la limite du temps imparti.

Rediffusion en direct de l’Assemblée Générale





Afin de permettre à tous les actionnaires de suivre l’Assemblée Générale à distance, l’Assemblée Générale sera retransmise en direct (en français et en anglais) jeudi 20 mai 2021 à compter de 14h30 (heure de Paris), sur la page dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société, au lien suivant : www.investors.worldline.com/fr/assemblee-des-actionnaires. Une rediffusion sera également disponible ultérieurement à partir de cette page internet.

Accès à la documentation préparatoire à l’Assemblée Générale





Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les documents préparatoires à l’Assemblée Générale sont publiés sur le site internet de la Société au lien suivant : www.investors.worldline.com/fr/assemblee-des-actionnaires.

L’avis de réunion contenant l’ordre du jour, le projet des résolutions devant être soumises au vote des actionnaires et les modalités de participation et de vote à l’Assemblée générale est paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 14 avril 2021, n°45 (www.journal-officiel.gouv.fr/balo/annonce/202104142100865-45). Les modalités de participation à l’Assemblée Générale sont détaillées dans cet avis de réunion.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société : www.investors.worldline.com/fr/assemblee-des-actionnaires. Cette page sera régulièrement mise à jour pour fournir les dernières informations relatives à l’Assemblée Générale, notamment les modalités et les projets de résolutions.

Les actionnaires peuvent demander à la Société communication de documents et informations relatives à l’Assemblée Générale tels que ceux visés à l’article R.225-83 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, la communication sera valablement effectuée par message électronique, sous réserve que l’actionnaire indique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle elle peut être faite. Les actionnaires sont ainsi encouragés à communiquer leur adresse électronique lors de toute demande.

Pour toute information ou question, vous pouvez contacter le département Relations Investisseurs.

CONTACT RELATIONS INVESTISSEURS WORLDLINE

Laurent Marie

+33 7 84 50 18 90

laurent.marie@worldline.com

Benoit d'Amécourt

+33 6 75 51 41 47

benoit.damecourt@worldline.com

