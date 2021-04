Ease2pay NV: publiceert vandaag de jaarcijfers 2020 plus een business update

Het resultaat van de mobiele betaaldienstverlener Ease2pay laat over 2020 een duidelijke verbetering zien, ondanks de impact op parkeren en tanken door de uitbraak van het COVID-19 virus. Terwijl het bedrijfsresultaat voor financieringslasten en afschrijving (EBITDA) verbeterde, naar een kleiner verlies van EUR 529 duizend (2019: EUR 730 duizend), steeg de gerealiseerde omzet over het jaar licht naar EUR 197 duizend (2019: EUR 178 duizend). Ondanks COVID-19, is de Vennootschap in staat geweest het nettoverlies te verlagen naar EUR 740 duizend (2019: EUR 919 duizend). De bestaande kredietfaciliteit van The Internet of Cars v.o.f. met einddatum 30 juni 2021, die na de financiering in januari is terugbetaald en momenteel ongebruikt, is per 29 april met één jaar verlengd tot 30 juni 2022.



Ease2pay zet de groei in het 1e kwartaal 2021 ondanks de lockdown door

Het gebruik van het Ease2pay betaalplatform is in Q1 2021 gestegen ten opzichte van Q1 2020. Per 31 maart hadden meer dan 60 duizend (31 maart 2020: 49 duizend) mensen een account op het Ease2pay platform aangemaakt, waarbij het aan de vrijgestelde elektronischgeldinstelling Ease2pay toevertrouwde vermogen op 31 maart groeide naar € 208 duizend (31 maart 2020: 157 duizend). De aantallen tanktransacties over Q1 2021 (11K) waren 68% hoger dan Q1 2020 (7K). De parkeertransacties in Q1 2021 (200K) waren 7% lager dan Q1 2020 (214K) en daalde dus licht tijdens de lockdown welke het Q1 2020 resultaat maar gedeeltelijk beïnvloedde.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik.

Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Over Ease2pay

Ease2pay is een innovatieve betaaldienstverlener die betalen goedkoper wil maken voor consumenten en winkeliers. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals.

Rotterdam, Nederland, 30 april 2021

Verdere informatie: EASE2PAY N.V., J.H.L. Borghuis, Tel. 010 3074619

Corporate website: www.ease2paynv.com

Bijlage