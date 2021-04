DEINOVE, l’ESPCI Paris et l’INRAE sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets du Programme Prioritaire de Recherche Antibiorésistance

Le projet Microflu4AMR, centré autour de la technologie microfluidique et de l’exploitation de la diversité microbienne des sols, permettra la recherche de molécules actives pour répondre au défi de l’antibiorésistance

L’ANR a accordé au projet un financement de 2M€ à destination des partenaires académiques

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française pionnière dans l’exploration et l'exploitation de la biodiversité bactérienne pour relever le défi urgent et planétaire de la résistance aux antimicrobiens, annonce avoir été sélectionné avec l’ESPCI Paris1 et l’INRAE2 pour un projet financé à hauteur de 2 millions d’euros par l’Agence nationale de la recherche (ANR) à l’issu d’un processus de sélection extrêmement exigeant.

Le projet Microflu4AMR fait partie des 11 lauréats retenus - sur plus de 130 dossiers – dans le cadre du programme prioritaire de recherche national (PPR) par un jury international présidé par les Professeurs Herman Goossens, Benedikt Huttner, Rafael Canton et réunissant 25 experts mondialement reconnus3.

Microflu4AMR est complémentaire des projets Deinodrop et Boost-ID de DEINOVE, ce dernier a lui aussi été retenu récemment dans le cadre de l’appel à projets France Relance (où 10% des projets industriels ont été sélectionnés)4.

Boost-ID et Microflu4AMR ont été déposés dans le cadre d’appels à projets distincts, avec des processus d’évaluation indépendants, exigeants et extrêmement compétitifs. Les évaluations ont abouti à la même conclusion : la technologie microfluidique, telle que portée par DEINOVE, est considérée par la communauté scientifique et industrielle comme un atout majeur dans l’identification de nouvelles solutions thérapeutiques à partir de la biodiversité bactérienne.

L’antibiorésistance est devenue un problème de santé publique majeur qui mobilise à présent l’ensemble de la communauté internationale5, et bien sûr La France. Pour répondre à ce défi, la découverte de nouveaux antibiotiques est cruciale.

Le projet Microflu4AMR doit justement permettre de :

Approfondir les connaissances sur les communautés microbiennes du sol, puis sélectionner des échantillons en fonction de leur richesse et de leur potentiel pour la découverte de nouvelles molécules antibiotiques, Développer et implémenter un système à très haut débit et à l'échelle de la cellule unique pour le tri de bactéries productrices d'antibiotiques, issues des échantillons de sol présélectionnés.

« Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés dans le cadre du très exigeant PPR Antibiorésistance et de pouvoir ainsi continuer nos développements technologiques autour de la microfluidique avec les équipes prestigieuses de l’ESPCI Paris et l’INRAE », déclare Alexis Rideau, Directeur Général de DEINOVE. « Combinée à l’expertise pointue de DEINOVE en matière de biologie de synthèse, la microfluidique ouvre de formidables perspectives de criblage d’activités biologiques avec une cadence inégalée (débit pouvant atteindre 1 million de bactéries testées par heure), une réduction drastique des coûts (réactifs) et de l’impact environnemental (plastiques) ».

À PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE est une société de biotechnologie française pionnière dans l’exploitation d’un domaine du vivant à 99,9% inexploré : la « matière noire microbienne ». En révélant le potentiel métabolique de bactéries rares ou considérées jusqu’à présent comme incultivables, elle s’attaque à un défi sanitaire et économique d’échelle planétaire : la résistance aux antimicrobiens.

Les nouvelles molécules identifiées et développées par DEINOVE ciblent ainsi les super-pathogènes (microbes devenus résistants à un ou plusieurs antimicrobiens) à l’origine de maladies infectieuses potentiellement mortelles qui se répandent désormais à grande vitesse.

Cette approche de rupture a donné naissance à l’une des toutes premières plateformes de micro-biotechnologie spécialisée au monde et une collection unique de près de 10 000 souches rares et de milliers d’extraits bactériens. Aujourd’hui, DEINOVE conduit plusieurs programmes de développement dont l'essai clinique de Phase II de son premier candidat antibiotique dans les formes sévères d’infections à Clostridioides difficile, l’une des premières urgences mondiales. La Société a aussi développé de nouvelles micro-usines bactériennes qui répondent à l’autre enjeu de la course aux antimicrobiens : la production industrielle de ces composés rares, peu concentrés et aux structures chimiques souvent trop complexes pour être générés par synthèse chimique.

Basée au cœur du parc Euromédecine de Montpellier, DEINOVE est cotée sur EURONEXT GROWTH® (ALDEI – code ISIN FR0010879056) depuis 2010. La Société compte une équipe de plus de 50 personnes et s’appuie sur un réseau de partenaires académiques, technologiques, industriels et institutionnels de rang mondial.

À PROPOS DE L’APPEL A PROJET « ANTIBIORESISTANCE : COMPRENDRE, INNOVER, AGIR »

Lancé en janvier 2020 pour une durée de 10 ans6, le programme prioritaire de recherche sur l’antibiorésistance, présente les objectifs suivants : mettre d’un programme de recherche ambitieux fédérant l’ensemble des forces françaises, proposer, en santé publique, de nouvelles stratégies et mesures de lutte dans le but de réduire et d’optimiser l’usage des antibiotiques en médecine humaine et vétérinaire afin d’inverser la courbe des résistances, en adéquation avec les actions internationales.

L’appel à projet Antibiorésistance : comprendre, innover, agir7 , constitue le volet opérationnel de ce PPR et est piloté par l’ANR. Il a pour objectif de soutenir des projets de recherche « très ambitieux, structurant, de longue durée (3 à 6 ans) favorisant l’interdisciplinarité et contribuer à l’émergence de synergies entre différents types de recherche (fondamentale, environnementale, cliniques, translationnelle, dans l’objectif de stimuler et d’accompagner l’émergence d’innovations diagnostiques, préventives et thérapeutiques et d’aboutir à un meilleur usage des antibiotiques ».

CONTACTS

Investisseurs



Mario Alcaraz



Directeur Administratif et Financier



+33 (0)4 48 19 01 00



ir@deinove.com



Médias



ATCG Partners – Marie PUVIEUX



+33 (0)9 81 87 46 72 / +33 (0)6 10 54 36 72



communication@deinove.com





1 L’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris

2 L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

3 https://anr.fr/fileadmin/aap/2020/selection/ia-aap-ppr-amr-2020-jury.pdf

4 V oir le communiqué du 10 mars 2021

5 Rapport Carlet https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_antibiotiques.pdf

6 https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coup-d-envoi-du-programme-prioritaire-de-recherche-sur-l-antibioresistance-429001

7 https://anr.fr/fr/detail/call/antibioresistance-comprendre-innover-agir-appel-a-projets-2020/

Pièce jointe