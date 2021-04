Verkkokauppa.com Oyj - Johdon liiketoimet – Samuli Seppälä

English Finnish

Verkkokauppa.com Oyj JOHDON LIIKETOIMET 30.4.2021 klo 15.00

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Samuli Seppälä

Asema: Hallituksen jäsen

____________________________________________

Liikkeeseenlaskija: Verkkokauppa.com Oyj

LEI: 743700QZE6B52SHHTV75

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700QZE6B52SHHTV75_20210430090604_26

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-04-26

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1) Volyymi: 135 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(2) Volyymi: 59 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(3) Volyymi: 126 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(4) Volyymi: 4 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(5) Volyymi: 17 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(6) Volyymi: 85 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(7) Volyymi: 131 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(8) Volyymi: 1 256 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(9) Volyymi: 1 330 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(10) Volyymi: 1 293 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(11) Volyymi: 508 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(12) Volyymi: 70 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(13) Volyymi: 50 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(14) Volyymi: 20 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(15) Volyymi: 270 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(16) Volyymi: 718 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(17) Volyymi: 30 000 Yksikköhinta: 9,145 EUR

(18) Volyymi: 291 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(19) Volyymi: 1 127 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(20) Volyymi: 1 002 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(21) Volyymi: 228 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(22) Volyymi: 135 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(23) Volyymi: 248 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(24) Volyymi: 65 Yksikköhinta: 9,145 EUR

(25) Volyymi: 452 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(26) Volyymi: 90 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(27) Volyymi: 204 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(28) Volyymi: 150 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(29) Volyymi: 277 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(30) Volyymi: 33 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(31) Volyymi: 310 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(32) Volyymi: 55 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(33) Volyymi: 67 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(34) Volyymi: 35 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(35) Volyymi: 65 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(36) Volyymi: 50 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(37) Volyymi: 17 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(38) Volyymi: 21 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(39) Volyymi: 964 Yksikköhinta: 9,13 EUR

(40) Volyymi: 69 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(41) Volyymi: 1 581 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(42) Volyymi: 79 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(43) Volyymi: 200 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(44) Volyymi: 9 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(45) Volyymi: 10 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(46) Volyymi: 60 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(47) Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(48) Volyymi: 60 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(49) Volyymi: 52 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(50) Volyymi: 25 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(51) Volyymi: 40 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(52) Volyymi: 200 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(53) Volyymi: 1 300 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(54) Volyymi: 86 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(55) Volyymi: 200 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(56) Volyymi: 60 Yksikköhinta: 9,14 EUR

(57) Volyymi: 224 Yksikköhinta: 9,17 EUR

(58) Volyymi: 24 Yksikköhinta: 9,17 EUR

(59) Volyymi: 432 Yksikköhinta: 9,17 EUR

(60) Volyymi: 134 Yksikköhinta: 9,17 EUR

(61) Volyymi: 17 Yksikköhinta: 9,16 EUR

(62) Volyymi: 150 Yksikköhinta: 9,16 EUR

(63) Volyymi: 437 Yksikköhinta: 9,16 EUR

(64) Volyymi: 137 Yksikköhinta: 9,16 EUR

(65) Volyymi: 3 Yksikköhinta: 9,16 EUR

(66) Volyymi: 128 Yksikköhinta: 9,16 EUR

(67) Volyymi: 132 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(68) Volyymi: 704 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(69) Volyymi: 84 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(70) Volyymi: 225 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(71) Volyymi: 1 100 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(72) Volyymi: 500 Yksikköhinta: 9,16 EUR

(73) Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 9,16 EUR

(74) Volyymi: 248 Yksikköhinta: 9,16 EUR

(75) Volyymi: 900 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(76) Volyymi: 140 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(77) Volyymi: 225 Yksikköhinta: 9,15 EUR

(78) Volyymi: 30 Yksikköhinta: 9,18 EUR

(79) Volyymi: 150 Yksikköhinta: 9,18 EUR

(80) Volyymi: 54 Yksikköhinta: 9,18 EUR

(81) Volyymi: 242 Yksikköhinta: 9,18 EUR

(82) Volyymi: 197 Yksikköhinta: 9,18 EUR

(83) Volyymi: 438 Yksikköhinta: 9,18 EUR

(84) Volyymi: 30 Yksikköhinta: 9,2 EUR

(85) Volyymi: 1 300 Yksikköhinta: 9,2 EUR

(86) Volyymi: 250 Yksikköhinta: 9,2 EUR

(87) Volyymi: 300 Yksikköhinta: 9,2 EUR

(88) Volyymi: 250 Yksikköhinta: 9,2 EUR

(89) Volyymi: 200 Yksikköhinta: 9,2 EUR

(90) Volyymi: 11 Yksikköhinta: 9,2 EUR

(91) Volyymi: 200 Yksikköhinta: 9,2 EUR

(92) Volyymi: 500 Yksikköhinta: 9,2 EUR

(93) Volyymi: 21 Yksikköhinta: 9,2 EUR

(94) Volyymi: 10 Yksikköhinta: 9,2 EUR

(95) Volyymi: 25 Yksikköhinta: 9,2 EUR

(96) Volyymi: 110 Yksikköhinta: 9,2 EUR

(97) Volyymi: 32 Yksikköhinta: 9,2 EUR

(98) Volyymi: 50 Yksikköhinta: 9,2 EUR

(99) Volyymi: 400 Yksikköhinta: 9,2 EUR

(100) Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 9,2 EUR

(101) Volyymi: 15 Yksikköhinta: 9,2 EUR

(102) Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 9,2 EUR

(103) Volyymi: 300 Yksikköhinta: 9,2 EUR

(104) Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,24 EUR

(105) Volyymi: 16 Yksikköhinta: 9,24 EUR

(106) Volyymi: 1 Yksikköhinta: 9,24 EUR

(107) Volyymi: 50 Yksikköhinta: 9,24 EUR

(108) Volyymi: 156 Yksikköhinta: 9,265 EUR

(109) Volyymi: 21 Yksikköhinta: 9,265 EUR

(110) Volyymi: 638 Yksikköhinta: 9,27 EUR

(111) Volyymi: 600 Yksikköhinta: 9,27 EUR

(112) Volyymi: 471 Yksikköhinta: 9,28 EUR

(113) Volyymi: 50 Yksikköhinta: 9,28 EUR

(114) Volyymi: 35 Yksikköhinta: 9,3 EUR

(115) Volyymi: 850 Yksikköhinta: 9,3 EUR

(116) Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 9,3 EUR

(117) Volyymi: 215 Yksikköhinta: 9,3 EUR

(118) Volyymi: 107 Yksikköhinta: 9,3 EUR

(119) Volyymi: 311 Yksikköhinta: 9,3 EUR

(120) Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,3 EUR

(121) Volyymi: 53 Yksikköhinta: 9,32 EUR

(122) Volyymi: 52 Yksikköhinta: 9,32 EUR

(123) Volyymi: 52 Yksikköhinta: 9,31 EUR

(124) Volyymi: 34 Yksikköhinta: 9,315 EUR

(125) Volyymi: 68 Yksikköhinta: 9,315 EUR

(126) Volyymi: 65 Yksikköhinta: 9,315 EUR

(127) Volyymi: 499 Yksikköhinta: 9,32 EUR

(128) Volyymi: 250 Yksikköhinta: 9,33 EUR

(129) Volyymi: 5 Yksikköhinta: 9,32 EUR

(130) Volyymi: 23 Yksikköhinta: 9,32 EUR

(131) Volyymi: 49 Yksikköhinta: 9,325 EUR

(132) Volyymi: 65 Yksikköhinta: 9,325 EUR

(133) Volyymi: 49 Yksikköhinta: 9,325 EUR

(134) Volyymi: 81 Yksikköhinta: 9,32 EUR

(135) Volyymi: 25 Yksikköhinta: 9,32 EUR

(136) Volyymi: 500 Yksikköhinta: 9,32 EUR

(137) Volyymi: 49 Yksikköhinta: 9,325 EUR

(138) Volyymi: 65 Yksikköhinta: 9,325 EUR

(139) Volyymi: 456 Yksikköhinta: 9,32 EUR

(140) Volyymi: 49 Yksikköhinta: 9,345 EUR

(141) Volyymi: 140 Yksikköhinta: 9,35 EUR

(142) Volyymi: 94 Yksikköhinta: 9,35 EUR

(143) Volyymi: 400 Yksikköhinta: 9,35 EUR

(144) Volyymi: 39 Yksikköhinta: 9,35 EUR

(145) Volyymi: 600 Yksikköhinta: 9,35 EUR

(146) Volyymi: 49 Yksikköhinta: 9,355 EUR

(147) Volyymi: 117 Yksikköhinta: 9,34 EUR

(148) Volyymi: 45 Yksikköhinta: 9,34 EUR

(149) Volyymi: 65 Yksikköhinta: 9,345 EUR

(150) Volyymi: 150 Yksikköhinta: 9,345 EUR

(151) Volyymi: 49 Yksikköhinta: 9,345 EUR

(152) Volyymi: 372 Yksikköhinta: 9,35 EUR

(153) Volyymi: 49 Yksikköhinta: 9,355 EUR

(154) Volyymi: 80 Yksikköhinta: 9,34 EUR

(155) Volyymi: 548 Yksikköhinta: 9,34 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(155): Volyymi: 71 155 Keskihinta: 9,17701 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-04-27

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1) Volyymi: 403 Yksikköhinta: 8,94 EUR

(2) Volyymi: 145 Yksikköhinta: 8,94 EUR

(3) Volyymi: 113 Yksikköhinta: 8,94 EUR

(4) Volyymi: 159 Yksikköhinta: 8,95 EUR

(5) Volyymi: 76 Yksikköhinta: 8,95 EUR

(6) Volyymi: 188 Yksikköhinta: 8,95 EUR

(7) Volyymi: 2 Yksikköhinta: 8,95 EUR

(8) Volyymi: 100 Yksikköhinta: 8,95 EUR

(9) Volyymi: 793 Yksikköhinta: 8,96 EUR

(10) Volyymi: 397 Yksikköhinta: 8,96 EUR

(11) Volyymi: 111 Yksikköhinta: 8,96 EUR

(12) Volyymi: 126 Yksikköhinta: 8,97 EUR

(13) Volyymi: 42 Yksikköhinta: 8,97 EUR

(14) Volyymi: 6 Yksikköhinta: 8,97 EUR

(15) Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 8,97 EUR

(16) Volyymi: 1 Yksikköhinta: 8,97 EUR

(17) Volyymi: 110 Yksikköhinta: 8,97 EUR

(18) Volyymi: 200 Yksikköhinta: 8,97 EUR

(19) Volyymi: 6 Yksikköhinta: 8,99 EUR

(20) Volyymi: 1 Yksikköhinta: 8,99 EUR

(21) Volyymi: 22 Yksikköhinta: 8,99 EUR

(22) Volyymi: 69 Yksikköhinta: 8,99 EUR

(23) Volyymi: 5 Yksikköhinta: 8,99 EUR

(24) Volyymi: 3 Yksikköhinta: 8,99 EUR

(25) Volyymi: 177 Yksikköhinta: 8,99 EUR

(26) Volyymi: 170 Yksikköhinta: 8,97 EUR

(27) Volyymi: 162 Yksikköhinta: 8,97 EUR

(28) Volyymi: 37 Yksikköhinta: 8,98 EUR

(29) Volyymi: 988 Yksikköhinta: 8,98 EUR

(30) Volyymi: 134 Yksikköhinta: 8,99 EUR

(31) Volyymi: 3 Yksikköhinta: 8,97 EUR

(32) Volyymi: 76 Yksikköhinta: 8,97 EUR

(33) Volyymi: 92 Yksikköhinta: 8,97 EUR

(34) Volyymi: 22 Yksikköhinta: 8,97 EUR

(35) Volyymi: 339 Yksikköhinta: 8,945 EUR

(36) Volyymi: 160 Yksikköhinta: 8,95 EUR

(37) Volyymi: 1 Yksikköhinta: 8,95 EUR

(38) Volyymi: 199 Yksikköhinta: 8,96 EUR

(39) Volyymi: 16 Yksikköhinta: 8,96 EUR

(40) Volyymi: 231 Yksikköhinta: 8,955 EUR

(41) Volyymi: 5 Yksikköhinta: 8,96 EUR

(42) Volyymi: 351 Yksikköhinta: 8,95 EUR

(43) Volyymi: 29 Yksikköhinta: 8,95 EUR

(44) Volyymi: 239 Yksikköhinta: 8,95 EUR

(45) Volyymi: 300 Yksikköhinta: 8,95 EUR

(46) Volyymi: 90 Yksikköhinta: 8,98 EUR

(47) Volyymi: 113 Yksikköhinta: 8,98 EUR

(48) Volyymi: 64 Yksikköhinta: 8,96 EUR

(49) Volyymi: 55 Yksikköhinta: 8,97 EUR

(50) Volyymi: 79 Yksikköhinta: 8,97 EUR

(51) Volyymi: 81 Yksikköhinta: 8,96 EUR

(52) Volyymi: 97 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(53) Volyymi: 444 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(54) Volyymi: 366 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(55) Volyymi: 10 000 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(56) Volyymi: 25 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(57) Volyymi: 20 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(58) Volyymi: 120 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(59) Volyymi: 85 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(60) Volyymi: 200 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(61) Volyymi: 670 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(62) Volyymi: 10 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(63) Volyymi: 4 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(64) Volyymi: 33 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(65) Volyymi: 125 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(66) Volyymi: 582 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(67) Volyymi: 333 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(68) Volyymi: 555 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(69) Volyymi: 111 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(70) Volyymi: 110 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(71) Volyymi: 370 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(72) Volyymi: 73 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(73) Volyymi: 600 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(74) Volyymi: 1 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(75) Volyymi: 45 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(76) Volyymi: 191 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(77) Volyymi: 87 Yksikköhinta: 9,00 EUR

(78) Volyymi: 5 Yksikköhinta: 9,01 EUR

(79) Volyymi: 169 Yksikköhinta: 9,01 EUR

(80) Volyymi: 31 Yksikköhinta: 9,01 EUR

(81) Volyymi: 403 Yksikköhinta: 9,01 EUR

(82) Volyymi: 1 Yksikköhinta: 9,02 EUR

(83) Volyymi: 111 Yksikköhinta: 9,02 EUR

(84) Volyymi: 162 Yksikköhinta: 9,02 EUR

(85) Volyymi: 159 Yksikköhinta: 9,01 EUR

(86) Volyymi: 63 Yksikköhinta: 9,01 EUR

(87) Volyymi: 297 Yksikköhinta: 9,01 EUR

(88) Volyymi: 120 Yksikköhinta: 9,01 EUR

(89) Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,02 EUR

(90) Volyymi: 247 Yksikköhinta: 9,02 EUR

(91) Volyymi: 29 Yksikköhinta: 9,02 EUR

(92) Volyymi: 15 Yksikköhinta: 9,02 EUR

(93) Volyymi: 386 Yksikköhinta: 9,01 EUR

(94) Volyymi: 210 Yksikköhinta: 9,05 EUR

(95) Volyymi: 242 Yksikköhinta: 9,03 EUR

(96) Volyymi: 217 Yksikköhinta: 9,04 EUR

(97) Volyymi: 165 Yksikköhinta: 9,03 EUR

(98) Volyymi: 132 Yksikköhinta: 9,03 EUR

(99) Volyymi: 251 Yksikköhinta: 9,01 EUR

(100) Volyymi: 39 Yksikköhinta: 9,02 EUR

(101) Volyymi: 132 Yksikköhinta: 9,01 EUR

(102) Volyymi: 40 Yksikköhinta: 9,01 EUR

(103) Volyymi: 76 Yksikköhinta: 9,02 EUR

(104) Volyymi: 45 Yksikköhinta: 9,02 EUR

(105) Volyymi: 4 325 Yksikköhinta: 9,07 EUR

(106) Volyymi: 20 Yksikköhinta: 9,07 EUR

(107) Volyymi: 1 655 Yksikköhinta: 9,07 EUR

(108) Volyymi: 526 Yksikköhinta: 9,12 EUR

(109) Volyymi: 464 Yksikköhinta: 9,15 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(109): Volyymi: 34 385 Keskihinta: 9,00920 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-04-28

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1) Volyymi: 264 Yksikköhinta: 8,81 EUR

(2) Volyymi: 500 Yksikköhinta: 8,81 EUR

(3) Volyymi: 307 Yksikköhinta: 8,81 EUR

(4) Volyymi: 806 Yksikköhinta: 8,81 EUR

(5) Volyymi: 1156 Yksikköhinta: 8,81 EUR

(6) Volyymi: 157 Yksikköhinta: 8,805 EUR

(7) Volyymi: 62 Yksikköhinta: 8,805 EUR

(8) Volyymi: 416 Yksikköhinta: 8,8 EUR

(9) Volyymi: 150 Yksikköhinta: 8,8 EUR

(10) Volyymi: 110 Yksikköhinta: 8,8 EUR

(11) Volyymi: 55 Yksikköhinta: 8,8 EUR

(12) Volyymi: 396 Yksikköhinta: 8,8 EUR

(13) Volyymi: 25 Yksikköhinta: 8,8 EUR

(14) Volyymi: 10 Yksikköhinta: 8,8 EUR

(15) Volyymi: 1 Yksikköhinta: 8,8 EUR

(16) Volyymi: 3 Yksikköhinta: 8,8 EUR

(17) Volyymi: 1 146 Yksikköhinta: 8,8 EUR

(18) Volyymi: 892 Yksikköhinta: 8,8 EUR

(19) Volyymi: 100 Yksikköhinta: 8,8 EUR

(20) Volyymi: 280 Yksikköhinta: 8,8 EUR

(21) Volyymi: 209 Yksikköhinta: 8,81 EUR

(22) Volyymi: 493 Yksikköhinta: 8,81 EUR

(23) Volyymi: 130 Yksikköhinta: 8,82 EUR

(24) Volyymi: 247 Yksikköhinta: 8,82 EUR

(25) Volyymi: 20 Yksikköhinta: 8,85 EUR

(26) Volyymi: 94 Yksikköhinta: 8,84 EUR

(27) Volyymi: 100 Yksikköhinta: 8,85 EUR

(28) Volyymi: 23 Yksikköhinta: 8,87 EUR

(29) Volyymi: 30 Yksikköhinta: 8,89 EUR

(30) Volyymi: 100 Yksikköhinta: 8,9 EUR

(31) Volyymi: 528 Yksikköhinta: 8,92 EUR

(32) Volyymi: 495 Yksikköhinta: 8,92 EUR

(33) Volyymi: 33 Yksikköhinta: 8,92 EUR

(34) Volyymi: 334 Yksikköhinta: 8,92 EUR

(35) Volyymi: 194 Yksikköhinta: 8,92 EUR

(36) Volyymi: 143 Yksikköhinta: 8,91 EUR

(37) Volyymi: 44 Yksikköhinta: 8,91 EUR

(38) Volyymi: 251 Yksikköhinta: 8,91 EUR

(39) Volyymi: 12 Yksikköhinta: 8,92 EUR

(40) Volyymi: 22 Yksikköhinta: 8,92 EUR

(41) Volyymi: 68 Yksikköhinta: 8,92 EUR

(42) Volyymi: 512 Yksikköhinta: 8,91 EUR

(43) Volyymi: 163 Yksikköhinta: 8,91 EUR

(44) Volyymi: 86 Yksikköhinta: 8,91 EUR

(45) Volyymi: 708 Yksikköhinta: 8,9 EUR

(46) Volyymi: 3 595 Yksikköhinta: 8,9 EUR

(47) Volyymi: 224 Yksikköhinta: 8,9 EUR

(48) Volyymi: 92 Yksikköhinta: 8,9 EUR

(49) Volyymi: 325 Yksikköhinta: 8,9 EUR

(50) Volyymi: 4 Yksikköhinta: 8,91 EUR

(51) Volyymi: 46 Yksikköhinta: 8,91 EUR

(52) Volyymi: 600 Yksikköhinta: 8,91 EUR

(53) Volyymi: 12 Yksikköhinta: 8,915 EUR

(54) Volyymi: 186 Yksikköhinta: 8,91 EUR

(55) Volyymi: 6 Yksikköhinta: 8,91 EUR

(56) Volyymi: 60 Yksikköhinta: 8,91 EUR

(57) Volyymi: 481 Yksikköhinta: 8,9 EUR

(58) Volyymi: 438 Yksikköhinta: 8,9 EUR

(59) Volyymi: 500 Yksikköhinta: 8,905 EUR

(60) Volyymi: 63 Yksikköhinta: 8,905 EUR

(61) Volyymi: 511 Yksikköhinta: 8,9 EUR

(62) Volyymi: 129 Yksikköhinta: 8,89 EUR

(63) Volyymi: 390 Yksikköhinta: 8,88 EUR

(64) Volyymi: 1 Yksikköhinta: 8,88 EUR

(65) Volyymi: 34 Yksikköhinta: 8,88 EUR

(66) Volyymi: 191 Yksikköhinta: 8,88 EUR

(67) Volyymi: 222 Yksikköhinta: 8,88 EUR

(68) Volyymi: 15 Yksikköhinta: 8,88 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(68): Volyymi: 20 000 Keskihinta: 8,86406 EUR

Lisätietoja:

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations

sähköposti marja.makinen@verkkokauppa.com

puh. 040 671 2999

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com on Suomen suosituin ja vierailluin verkossa toimiva kotimainen vähittäiskauppa, jonka tavoitteena on olla asiakkailleen todennäköisesti aina halvempi paikka tehdä ostoksia. Verkkokauppa.com Oyj markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, myymälöidensä ja noutopisteverkostonsa kautta sesongista riippuen noin 60 000–70 000 tuotetta 26 eri päätuotealueella. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingissä, jonka lisäksi verkkokaupasta ostettavat tuotteet ovat noudettavissa yli 3 000 noutopisteen kautta. Verkkokauppa.com on perustettu 1992 ja sen pääkonttori sijaitsee Jätkäsaaressa, Helsingissä. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.