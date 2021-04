AS Sigurd Hesselberg går live med Blue Ridge integrert planlegging for leveringskjeden og løsning for prisoptimalisering, og ser rask produktivitet

FROGNER, Norge, April 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Ridge, det banebrytende produktet som kombinerer behovet for å forme planleggingen for leveringskjeden og prisoptimaliseringen, melder at AS Sigurd Hesselberg raskt ser produktivitetsforbedringen med Blue Ridge planleggings- og prisløsninger etter implementering. Hesselberg valgte Blue Ridge og deres LifeLine-tjenester for å styrke lønnsomheten og redusere kostnader og kapitalbehov, samtidig som transparensen øker.



AS Sigurd Hesselberg, etablert i 1897, er en ledende distributør av anleggsmaskiner og lastebiler, og har hovedkontor utenfor Oslo. Hesselberg blir med dette en del av Blue Ridges europeiske portefølje, sammen med Astrup, Grilstad, Isola og Mestergruppen.

Mats Hatland er Supply Chain Manager hos Hesselberg: «Løsningen er i verksatt, og vi er i full gang med å plassere ordrer.» Prosjekter til riktig tid og til budsjett. Utrolig tilfredsstillende for oss alle.»

Sverre Rosmo, General Manager ved Blue Ridge i Norden, kommenterer: «Flere av Hesselbergs leverandører har mange tusen reservedeler i sortimentet sitt. Planleggerne opplever øyeblikkelig økt produktivitet idet Blue Ridge automatisk vurderer når det er nødvendig å kjøpe for å opprettholde målene for servicenivå. I tillegg optimaliserer Blue Ridge alle komponentene og totalordren når den beregnes, med respekt for økonomi, logistikkbegrensninger og kommersielle forhold.»

Blue Ridges løsninger lar selskaper forme etterspørselen og akselerere marginer ved å knytte avansert prisanalyse til lagerstatus. Plattformen skaper verdi ved strategisk å optimalisere priser i faste trinn med lagerdata og etterspørselssignaler som omfatter flere utvalg, lokasjoner, kanaler og kunder.

Denne banebrytende integrasjonen av planleggings- og prissettingsløsninger fjerner den kostbare splittelsen mellom to tradisjonelt utsatte forretningsområder, og skaper enestående hastighet, nøyaktighet, risikoreduksjon og smidighet.

For å sikre kundens vedvarende goodwill internt, forbedrer Blue Ridges prisbelønte kundebehandlingsprogram LifeLine kontinuerlig resultater og tilfredshet lenge etter første implementering.

Blue Ridge-løsninger står for planlegging og administrasjon av en omsetning på 2,9 milliarder dollar i Europa, over flere bransjer, inkludert detaljhandel, mat, vin og brennevin, og holdbare varer. I 2020 har kundene godtatt 99 prosent av planleggingsanbefalingene fra Blue Ridge-plattformen, slik at de ar kunnet opprettholde målet om 95 prosent lagerbeholdning. Denne nøyaktigheten gjør Blue Ridge-kunder i stand til konsekvent å levere på en serviceforpliktelse på 98 prosent til kundene sine, i kombinasjon med en betydelig reduksjon i lagerkostnadene. Totalt ble 59 millioner ordrelinjer administrert i Blue Ridge SCP.

Om Blue Ridge

Å oppnå en solid forsyningskjede ligger i skjæringspunktet mellom etterspørsel, pris og varelager – der selskapets kunder, leverandører og drift møtes. Blue Ridges skybaserte integrasjon for planlegging og prising gir distributører, spesialforhandlere og produksjonsvirksomheter enkel og unik integrering med informasjonsrik planlegging av lagerbeholdning med prisoptimaliserende innsikt. Fra modellering, riktig størrelse på lageret og sømløst samarbeid: Suksessen til Blue Ridge er basert på forbedret kundelønnsomhet og servicenivå. Les mer på https://blueridgeglobal.com/ eller be om en demonstrasjon på https://blueridgeglobal.com/request-demo/ .

