English Norwegian

Vedlagt følger styregodkjent årsrapport for Lerøy Seafood Group ASA for 2020. Som en del av konsernets integrerte rapportering inneholder årsrapporten en oversikt over fokusområder, måleindikatorer og mål innen miljø, samfunnsmessig og finansiell bærekraft.

Styret har foreslått et utbytte til utbetaling i 2021 på NOK 2,00 per aksje. Det vises til egen børsmelding med relevante nøkkeldatoer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Oslo Børs Regelbok II pkt. 4.3.1.

Vedlegg