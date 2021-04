Denis Joanis nommé président et chef de la direction de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

English French

L’ÎLE-DES-SŒURS, Québec, 30 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est heureuse d’annoncer la nomination de Monsieur Denis Joanis à titre de président et chef de la direction.



Détenteur d’un baccalauréat en administration et d’une licence en droit de l’Université d’Ottawa ainsi que d’un MBA spécialisé en immobilier de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, M. Joanis possède une riche expérience en tant que gestionnaire et une connaissance approfondie du domaine de l’immobilier. Durant son parcours professionnel, il a entre autres travaillé pour la Chambre immobilière de l’Outaouais, la Fédération des chambres immobilières du Québec, Via Capitale et RE/MAX Québec.

« Le conseil d’administration de l’APCIQ est extrêmement fier de pouvoir compter sur un gestionnaire de la qualité de Denis Joanis pour assurer la direction de notre organisation », souligne Marc Lacasse, président du conseil d’administration. « Son leadership et sa grande compréhension de l’industrie seront des atouts importants pour notre Association. »

Parmi ses objectifs, M. Joanis souhaite contribuer au rayonnement de la profession de courtier immobilier. Il veut notamment promouvoir les avantages d’une information immobilière de qualité ainsi que les bénéfices de l’accompagnement professionnel d’un courtier.

Denis Joanis est entré en fonction le 26 avril 2021.

À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 13 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ et est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec et des bureaux administratifs à Montréal et possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

Renseignements :



Marjolaine Beaulieu

Relationniste

Communications et marketing



1 888 762-2440 ou

514 762-2440, poste 238

media@apciq.ca

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fa8c9346-731e-43ba-8bca-3943b8864a89