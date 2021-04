Finnish English

TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2021 KLO 17.25

Taaleri on saanut päätökseen varainhoitoliiketoiminnan myynnin Aktialle ja kirjaa noin 110 miljoonan euron myyntivoiton

Taaleri Oyj on saanut tänään päätökseen varainhoitoliiketoimintansa myynnin Aktia Pankki Oyj:lle. Taaleri tiedotti kaupasta 10.3.2021. Kaikki järjestelyn toteuttamisen edellytykset ovat toteutuneet. Kaupan yhteydessä yhtiöt sopivat molempien yhtiöiden strategiaa tukevasta yhteistyöstä, jossa Aktia myy Taalerin vaihtoehtoisia sijoitustuotteita asiakkailleen.

Myytävän liiketoiminnan kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value) oli 120 miljoonaa euroa. Aktia maksaa kauppahinnasta 10 miljoonan euron osuuden suuntaamalla Taalerille 974 563 Aktian uutta osaketta. Uusien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 10,2610 euroa. Lisäksi Taalerille jäi siirtyvän liiketoiminnan nettokassa, noin 4 miljoonaa euroa, sekä Taaleri Varainhoito Oy:n Taaleri Oyj:lle alkuvuoden aikana maksamat osingot, yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Taaleri kirjaa kaupasta noin 110 miljoonan euron myyntivoiton vuoden 2021 toisella neljänneksellä.

”Kauppa tukee Taalerin uudistettua strategiaa, jossa kasvuamme vauhdittavat uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyvät pääomarahastot. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Kaupan mahdollistamasta erikoistumisesta hyötyvät niin asiakkaat, sijoittajat, henkilöstö kuin omistajat”, sanoo Taalerin toimitusjohtaja Robin Lindahl.

”Varainhoito on ollut Taalerin ytimessä yhtiön olemassaolon ajan, ja kauppa on merkittävä virstanpylväs historiassamme. Haluan kiittää varainhoitoliiketoimintamme henkilöstöä heidän arvokkaasta, sitoutuneesta ja tinkimättömästä työstään Taalerissa. Olen erittäin iloinen siitä, että yhteistyömme jatkuu myös kaupan jälkeen.”

Kaupassa Aktialle siirtyi Taalerin varainhoitoliiketoiminta sisältäen Taaleri Varainhoito Oy:n, Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n, Taaleri Veropalvelut Oy:n ja Evervest Oy:n. Taalerista siirtyi Aktiaan noin 100 henkilöä ja Aktiasta Taaleriin 5 kiinteistö- ja infraliiketoiminnan henkilöä. Taaleri osti Aktian kiinteistöihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston salkunhoitoa koskevan liiketoiminnan ja Aktia Infra I Ky -rahaston. Lisäksi järjestelyn yhteydessä sovittiin, että Taaleri toimii jatkossa Aktian kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen salkunhoitajana.

Taaleri Oyj

Hallitus

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Robin Lindahl, 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmentti muodostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 1,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com