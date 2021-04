English Finnish Swedish

Aktia ja Taaleri ovat toteuttaneet Taalerin varainhoitoliiketoimintaa koskevan yritysjärjestelyn ja Aktia on suunnannut osakeannin Taalerille

Aktia Pankki Oyj (”Aktia”) ja Taaleri Oyj (”Taaleri”) ovat tänään 30.4.2021 päättäneet 10.3.2021 allekirjoitetun kauppakirjan mukaisen järjestelyn täytäntöönpanosta ja toteuttaneet kaupan. Järjestelyssä Aktia sopi ostavansa Taalerin varainhoitoliiketoiminnan. Velaton kauppahinta on 120 miljoona euroa, josta 10 miljoonaa euroa suoritetaan Aktian uusilla osakkeilla. Osana järjestelyä osapuolet sopivat myös aloittavansa molempien strategiaa tukevan yhteistyön, jonka johdosta Aktiasta tulee Taalerin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden jakelija Suomessa. Lisäksi Aktia Rahastoyhtiö Oy ja Aktia myyvät Taalerille Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt -rahaston salkunhoitoa koskevan liiketoiminnan ja Aktia Infra I Ky -rahaston.

Kaikki järjestelyn toteuttamisen edellytykset ovat toteutuneet.

Aktia suorittaa järjestelyn 120 miljoonan euron velattomasta kauppahinnasta yhtiökokouksensa 13.4.2021 antaman valtuutuksen perusteella 10 miljoonan euron osuuden suuntaamalla Taalerille 974 563 Aktian uutta osaketta. Taaleri merkitsee uudet osakkeet apporttia vastaan. Uusien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 10,261 euroa, ja se määräytyi kauppakirjan mukaisesti Aktian osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskikurssin perusteella täytäntöönpanoa edeltävän kahdenkymmenen pankkipäivän seurantajakson aikana. Aktian osakkeiden kokonaismäärä on 70 648 736 osaketta suunnatussa annissa annettavien uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen. Merkintähinta kirjataan Aktian sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannissa merkittyjen osakkeiden määrä ja siten Taalerin omistusosuus Aktiasta on noin 1,4 prosenttia Aktian osakkeista uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen. Taalerin omistamiin osakkeisiin kohdistuu kolmen vuoden luovutusrajoitus.

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 6.5.2021. Aktia hakee uusien osakkeiden listalleottoa siten, että kaupankäynti uusilla osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla Aktian nykyisten osakkeiden kanssa alkaisi arviolta 7.5.2021.

”Aktian ja Taalerin varainhoitoliiketoiminnan yhdistyminen ja toimintojen yhteensopivuus luovat usealla tavalla arvoa niin asiakkaille kuin henkilöstölle. Nyt päätökseen saatettu järjestely on merkittävä askel kohti Aktian tavoitetta olla Suomen paras varainhoitaja”, sanoo Aktian toimitusjohtaja Mikko Ayub.

