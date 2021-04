Finnish English

TAALERI OYJ Pörssitiedote 30.4.2021 klo 17.30

Muutos Taalerin johtoryhmässä

Taalerin varainhoitoliiketoiminnan johtaja ja Taaleri Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja Perttu Purhonen jättää tehtävänsä Taaleri-konsernin johtoryhmässä varainhoitoliiketoiminnan siirtyessä Aktialle. Taalerin varainhoitoliiketoiminnan myynti Aktialle saatiin päätökseen 30.4.2021.

”Haluan kiittää Perttua lämpimästi siitä, mitä hän on saanut aikaan Taalerin varainhoidossa. Pertun johdolla varainhoitoa on kasvatettu ja kehitetty menestyksekkäästi entistäkin asiakaslähtöisempään suuntaan. Olen erittäin iloinen siitä, että yhteistyömme jatkuu, kun Taaleri ja Aktia aloittavat molempien yhtiöiden strategiaa tukevan yhteistyön”, sanoo Taalerin toimitusjohtaja Robin Lindahl.

Taaleri Oyj

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Robin Lindahl, 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmentti muodostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 1,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com