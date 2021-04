2021-04-30 Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire du 21 mai 2021

Communiqué de presse Tours en Savoie, le 30 avril 2021

Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros

Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise

73790 Tours-en-Savoie

R.C.S. Chambéry : 076 120 021

Communiqué de mise à disposition

des documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire

du 21 mai 2021

Nous vous informons avoir mis à la disposition des actionnaires le « Dossier actionnaires – AGO 21 mai 2021 » qui comprend :

Modalités de participation et de vote à l'assemblée générale ordinaire du 21 mai 2021, Rapport spécial du conseil d’administration relatif au rachat par la Société d’une partie de ses propres actions (6ème résolution), Formulaire unique de vote à distance (pouvoir & vote par correspondance), Formulaire de demande d'envoi de documents et de carte d’admission, Extrait Rapport annuel 2020 qui comprend le texte des projets de résolutions.

Ce dossier peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse suivante: www.tivoly.com dans la rubrique « Publications » de la partie du site dédiée aux investisseurs (Groupe).

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aéronautique, et aux secteurs médical et dentaire.

TIVOLY est coté sur Euronext Growth (FR0000060949 – ALTIV) et éligible au PEA PME

www.tivoly.com

Evelyne FRANIAU / Edouard TIVOLY J. GACOIN / V. BOVIN

evelyne.franiau@tivoly.com tivoly@aelium.fr

edouard.tivoly@tivoly.com + 33 (0)1 75 77 54 65

+ 33 (0)4 79 89 59 59

