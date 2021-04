Safe Orthopaedics annonce ses résultats annuels 2020

English French

Chiffre d’affaires 2020 de 3,7 M€ en contraction de 23%

Réduction des charges externes de 36%

Amélioration de résultat opérationnel de 10%

Position de trésorerie de 4,7M€

Éragny-sur-Oise, France, le 30 avril 2021 à 17h35 CET – Safe Orthopaedics (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd’hui ses résultats annuels 2020 et détaille ses performances commerciales, financières et investissements technologiques.

Comptes Consolidés - En milliers d'euros – normes IFRS 31/12/2020 31/12/2019 Croissance Chiffre d’affaires – Ventes directes 1 955 2 109 -7,3% Chiffre d’affaires – Ventes indirectes 1 623 2 683 -39,5% Chiffre d'affaires total 3 685 4 792 -23% Achats consommés et variation des stocks (2 259) (3 420) -34% Charges externes (2 081) (3 257) -36% Charges de personnel (5 443) (4 633) +17,5% Autres charges opérationnelles (569) (939) -39,4% Résultat opérationnel courant (6 667) (7 456) -10,6% Autres produits et charges opérationnels 1 8 Résultat opérationnel (6 666) (7 449) Résultat financier -1 640 -521 Résultat Net (8 306) (7 970)

En 2020, le chiffre d’affaires s’est inscrit à 3 685k€, en contraction de 23% expliquée par l’impact de la pandémie connue en 2020 et par l’impact de la norme IFRS 15 déduisant directement du chiffre d’affaires les couts d’agents commerciaux.

La maîtrise des charges du groupe a permis de réduire les achats consommés et charges externes de respectivement 34% et 36% malgré l’intégration de Safe Medical pour 5 mois dans les comptes consolidés et la poursuite de développements technologiques importants tels que SORA, annoncé le

4 janvier dernier.

Le renforcement des forces commerciales opéré en 2019 a impacté les comptes 2020 de +17% par rapport à l’année précédente permettant de maintenir une force commerciale opérationnelle expliquant une reprise des ventes forte en Q1 2021 sur les zones en reprise d’activité comme l’Allemagne en hausse de 121% par rapport à Q1 2019.

Le résultat opérationnel, en amélioration de près de 800k€ dans une année impactée par une contraction des ventes et une pandémie mondiale, traduit une maitrise des charges tout en conservant une capacité de rebond commercial en sortie de crise. Ceci tout en structurant un groupe avec une capacité d’innovation forte avec la création du Centre d’Innovation et de Production Industrielle (CIPI) à Lyon qui sera inauguré en septembre 2021.

Après un résultat financier négatif de 1,6M€ constitué des couts du financement de la dépréciation de comptes courants de filiale britannique, le résultat net s’établie à -8,3M€.

« L’année 2020 a été significativement impactée par la crise sanitaire. Les mesures de confinement et la déprogrammation des chirurgies non urgentes ont limité nos actions commerciales et par conséquence engendré une baisse de notre chiffre d’affaires. Historiquement, la société a toujours délivré une croissance à double chiffre et nous restons confiants à ce retour à une croissance accélérée dès le deuxième trimestre 2021. Parallèlement, grâce à une gestion rigoureuse, nous avons réduit nos charges externes et opérationnelles permettant d’améliorer de 10% notre résultat opérationnel. Le refinancement du groupe à hauteur de presque 10M€ par ABO et les supports étatiques au dernier trimestre 2020 renforce notre capacité à innover et à se déployer internationalement » Commente Pierre Dumouchel, Président directeur général du groupe Safe « 2021 est définitivement une année différente. Proposer de nouvelles technologies et Ré-inventer notre modèle du Prêt-à-l’emploi est prioritaire. La construction de notre site d’innovation et de production intégrée à Fleurieux, la mise au point de SORA, le marquage CE de nouvelles technologies dans les jours à venir sont des étapes importantes pour notre groupe. Enfin l’adoption montante des technologies prêtes à l’emploi à l’échelle mondiale, y compris aux Etats-Unis, nous confortent sur notre potentiel de croissance à double chiffre d’ici l’été et une nette de nos résultats financiers 2021. »

Trésorerie

Fort d’un refinancement significatif à hauteur de 8,4 M€ au niveau de Safe Orthopaedics en fin d’année d’une part, et de de l’obtention d’une subvention du plan de relance à hauteur de 0,8 M€ et d’un prêt innovation de BPIfrance à hauteur de 0,5 M€ à Safe Medical d’autre part, le 20 avril 2021, la trésorerie du groupe s’élevait à 4,7 M€.

Agenda financier

Communication financière Date1 Chiffre d’affaires 1er semestre 2021 5 juillet 2021 Résultats 1er semestre 2021 30 septembre 2021 Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2021 07 octobre 2021 Chiffre d’affaires 2021 13 janvier 2022



À propos de Safe Group

Le groupe Safe est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier de technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (Ex-LCI medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne (95610 Eragny sur Oise –France) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et en région lyonnaise où se trouve la société de fabrication..

Pour plus d’informations : www.SafeOrthopaedics.com

