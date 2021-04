Marie Brizard Wine & Spirits: Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2020 incluant le rapport financier annuel 2020

Charenton-le-Pont, le 30 avril 2021

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2020 incluant le rapport financier annuel 2020

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce avoir déposé le 30 avril 2021 son Document d’enregistrement universel relatif à l’exercice 2020 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ce document inclut notamment les éléments suivants :

- le rapport financier annuel 2020,

- le rapport sur le gouvernement d’entreprise, et

- les rapports des commissaires sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise

Le Document d’enregistrement universel est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il peut être consulté sur le site internet de MBWS (http://www.mbws.com/) dans la rubrique : « Informations réglementées » ainsi que sur le site de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Il est également disponible au siège de la Société, 10-12 avenue du Général de Gaulle – 94220 CHARENTON-LE-PONT.

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

Contact

Image Sept

Claire Doligez- Flore Larger

cdoligez@image7.fr – flarger@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 70

Pièce jointe