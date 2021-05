UPP Olaines OÜ 2021. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

English Estonian

TEGEVUSARUANNE 2021. AASTA 3 KUU KOHTA

Üldine informatsioon

UPP Olaines OÜ (edaspidi ‘Ettevõte’, ja koos tütarettevõttega ‘Grupp’) asutati kinnisvarainvesteeringu Olaines Logistics Park (hooned ja kinnistu) finantseerimiseks, omandamiseks ning haldamiseks läbi tütarettevõtte Olaines Logistics SIA. Olaines Logistics Park asukoht on Šarlotes, Olainese maakond, Olainese vald, kadastrinumber 8080 003 0029, registreeritud Olaine valla linna maakatastris nr. 5439.

Juhtkonnal puudub informatsioon trendidest, ebakindlustest, nõuetest, kohustustest või sündmustest, mis võiks tõenäoliselt osutada olulist mõju Ettevõtte ning Grupi väljavaadetele aruandlusperioodi järgsel perioodil väljaspool regulaarset äritegevust. Samuti ei ole Ettevõtte ega Grupi äritegevus mõjutatud hooajalistest faktoritest ning puudub sotsiaalne või keskkondlik mõju.

UPP Olaines OÜ ja tema tütarettevõte Olaines Logistics SIA on on jätkuvalt tegutsevad.

2021. aasta esimese kvartali finantsülevaade

Grupi 2021 3 kuu neto renditulu oli 600 198 (2020 3 kuud: 657 214) eurot. Ärikasum sama perioodi eest oli 562 109 (2020 3 kuud: 619 887) eurot ja puhaskasum 303 501 (2020 3 kuud: 358 561) eurot.

Grupi äritegevuseks on renditulu kogumine, kinnisvaraobjekti haldamine ning laenukohustuste teenindamine. Laenukohustused moodustavad fikseeritud intressiga võlakirjad ning investeerimislaen, mille intress on samuti intressituletuslepinguga fikseeritud. Tulude poolel on stabiilne triple-net renditulu tugevatelt rentnikelt, mis on põhiosas fikseeritud kesk-pikkade lepingutega ning mida indekseeritakse vastavalt inflatsioonile. Tulenevalt Grupi äritegevusest on tema majandustegevus ja finantstulemused üldiselt raskesti mõjutatavad erinevate väliste tegurite poolt.

Muudatused Ettevõtte üürilepingutes

15.01.2021 lõppes üürileping Plesko Real Estate SIA’ga. Nimetatud äriühing üüris Olaines Logistics Park-is kokku 1 573 m2 lao- ning administratiivpinda.

15.03.2021 lõppes üürileping Premier Restaurants Latvija SIA’ga. Nimetatud äriühing üüris Olaines Logistics Park-is kokku 2 382 m2 lao- ning administratiivpinda.

18.01.2021 sõlmis Olaines Logistics SIA 5 aastase üürilepingu ettevõttega NNL LV SIA. NNL LV SIA võttis üürile kokku 2 663 m2 lao- ning administratiivpinda. Nimetatud äriühing pakub 3PL teenuseid tuntud Baltimaade ettevõtetele, nende seas Premia, Maxima jt.

16.04.2021 täiendati Girtekos Logistika SIA üürilepingut, millega viimane võttis üürile täiendavalt 1 177 m2 lao- ning administratiivpinda.

Mainitud muudatused üürilepingutes ei mõjuta oluliselt Grupi 2021. majandusaasta üüritulu, erandina 1. kvartal 2021, mille jooksul toimus pindade üleandmine ning vastuvõtmine.

Muudatus United Partners Group logistikainvesteeringute struktuuris

Märtsis 2021 restruktureeriti United Partners Group OÜ siseselt logistikainvesteeringute gruppi. Varasemalt oli Ettevõtte otsene emaettevõte United Partners Property OÜ, kuhu kuulusid ka United Partners Group OÜ elamuarenduse investeeringud. United Partners Group OÜ logistikainvesteeringud, sh. Ettevõte, kuuluvad nüüd United Partners Property OÜ omanduses oleva haldusettevõtte, UPP Logistics Properties OÜ, omandusse. Restruktureerimise eesmärk oli tekitada United Partners Group OÜ logistikakinnisvara investeeringutele ning elamuarenduse investeeringutele eraldiseisvad haldusüksused.

2021. aasta 3 kuu finantsilised võtmenäitajad

(eurodes) I kv 2021 I kv 2020 Neto renditulu 600 198 657 214 Ärikasum 562 109 619 887 Perioodi kasum 303 501 329 107





(eurodes) 31.03.2021 31.03.2020 Kinnisvarainvesteering 31 320 000 30 909 000 Intressikandvad laenud 27 156 360 28 226 632 Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta 24 214 332 25 278 332





3 kuud 2021 3 kuud 2020 Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu) 50,6% 49% ROA (Puhaskasum / Perioodi keskmised varad) 0,94% 1,04% DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed) 1,1 1,2





Juhtkond ja nõukogu

UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees. Olaines Logistics SIA juhatuses on samuti üks liige: Siim Sild, juhatuse esimees.

UPP Olaines OÜ nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.

UPP Olaines OÜ juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid. Küll on määratud töötasu Olaines Logistics SIA juhatuse liikmele vastavalt Läti Vabariigis kehtivale seadusele.

Grupis ei ole peale juhatuse ning nõukogu liikmete teisi töötajaid.





KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

(eurodes) Lisa I kv 2021 I kv 2020 Neto renditulu 5 600 198 657 214 Neto renditulu 600 198 657 214 Üldhalduskulud (38 089) (37 327) Ärikasum 562 109 619 887 Finantstulud / (kulud) (258 608) (290 780) Kasum enne tulumaksu 303 501 329 107 Äriühingu tulumaks 0 0 Aruandeperioodi kasum 303 501 329 107 Aruandeperioodi koondkasum kokku 303 501 329 107





Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

(eurodes) Lisa 31.03.2021 31.03.2020 Raha ja raha ekvivalendid 671 494 534 344 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 197 408 313 568 Käibevara kokku 868 902 847 912 Kinnisvarainvesteering 31 320 000 30 909 000 Põhivara kokku 31 320 000 30 909 000 VARAD KOKKU 32 188 902 31 756 912 Võlad tarnijatele ja muud võlad 438 615 379 344 Tuletisinstrumendid 331 384 448 432 Laenukohustised 6 1 064 004 1 064 004 Lühiajalised kohustised 1 834 003 1 891 780 Laenukohustised 6 26 092 356 27 162 628 Pikaajalised kohustised 26 092 356 27 162 628 KOHUSTISED KOKKU 27 926 359 29 054 408 Osakapital 2 500 2 500 Jaotamata kasum 4 260 043 2 700 004 OMAKAPITAL KOKKU 4 262 543 2 702 504 OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 32 188 902 31 756 912





Siim Sild

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee

